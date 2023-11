Best Buy adelanta el Black Friday con descuentos de hasta $250 dólares estos productos Apple

El Black Friday se encuentra a la vuelta de la esquina, pero si eres un apasionado de los productos Apple, no necesitas esperar más para aprovechar las tentadoras ofertas que Best Buy tiene para ti. Este gigante de la electrónica ya ha iniciado su temporada de descuentos, y las ofertas que ofrece son simplemente impresionantes. Si deseas adelantar tus compras navideñas y ahorrar dinero en dispositivos Apple, este es el momento ideal para hacerlo. En este artículo, te presentamos un resumen de algunas de las mejores ofertas que hemos encontrado hasta ahora.

Ofertas en Productos Apple

Los dispositivos Apple son conocidos por su calidad y rendimiento, pero también suelen tener precios elevados. Por eso, cuando se presentan oportunidades de ahorro en productos de esta marca, no puedes dejarlas pasar. Best Buy tiene descuentos en varios dispositivos Apple, incluyendo computadoras portátiles y auriculares.

1. Apple MacBook Air (15 pulgadas, 2023)

Apple MacBook Air | Foto: Best Buy

Precio Actual: $1049

¡Ahorra $250!

Si estás en busca de una computadora portátil nueva, no puedes pasar por alto la oferta de la MacBook Air 2023. Este potente dispositivo cuenta con el chip M2 de Apple, 8 GB de memoria y un SSD de 256 GB. Además, su pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas con 500 nits de brillo y amplia gama de colores P3 la convierten en la elección ideal para aquellos que buscan imágenes vibrantes y detalladas.

2. Apple AirPods Max

Apple AirPods Max | Foto: Best Buy

Precio Actual: $480

¡Ahorra $70!

Los AirPods Max de Apple también están disponibles a un precio reducido durante el evento anticipado del Black Friday de Best Buy. Con una cancelación activa de ruido (ANC) excepcional y un modo de transparencia sólido, estos auriculares te brindarán una experiencia auditiva inigualable. Aprovecha esta oportunidad para obtener la mejor calidad de sonido a un excelente precio.

3. Apple AirPods Pro 2

Apple AirPods Pro 2 | Foto: Best Buy

Precio Actual: $200

¡Ahorra $50!

Los nuevos AirPods Pro 2 de Apple ya están a la venta antes del Black Friday. Este modelo cuenta con el chip H2, que ofrece un rendimiento de audio excepcional con baja distorsión y controladores personalizados. Además, su ANC sobresaliente permite una experiencia auditiva más enfocada e inmersiva. Estos auriculares también incluyen características como volumen personalizado y audio espacial, junto con audio adaptativo que se ajusta dinámicamente al entorno auditivo.

Estas son solo algunas de las ofertas que Best Buy tiene para ofrecer en productos Apple. Recuerda que las ofertas del Black Friday suelen ser por tiempo limitado, por lo que es importante actuar rápido para aprovechar al máximo los descuentos. Si estás buscando adquirir dispositivos Apple de calidad a precios más asequibles, Best Buy es tu destino ideal. No pierdas la oportunidad de adelantar tus compras navideñas y hacerte con tus productos favoritos a precios irresistibles.

