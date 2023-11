El representante Mike Kelly advierte que drogas y criminales están ingresando por la frontera norte

Mike Kelly, legislador por Pensilvania, señala que debido a que la frontera de Estados Unidos con Canadá se encuentra “prácticamente sin vigilancia” por ahí, además de drogas, están ingresando criminales al territorio nacional.

Durante una entrevista concedida a Fox News, el político republicano lleva meses siendo ignorada en Washington DC, lo cual es muy grave, pues el gobierno federal está centrando toda su atención en los cruces de personas ilegales que ingresan por la frontera con México.

De hecho, recientemente, Kelly testificó frente al Comité Judicial de la Cámara de Representantes acerca de las amenazas y desafíos que urgen solucionarse en la frontera norte.

“Quería que entendieran que tenemos una frontera de 5,500 millas, la frontera contigua más larga del mundo, al norte, y que prácticamente no está vigilada en este momento“, enfatizó.

A partir de informes emitidos por autoridades de los estados que territorialmente limitan con Canadá, se sabe que, tan sólo en el sector Swanton, Vermont, personas de 76 países diferentes han tratado de ingresar ilegalmente a Estados Unidos, pues les resulta más fácil y cómodo volar a Canadá y de ahí simplemente cruzar una línea fronteriza prácticamente carente de vigilancia.

“No tienes que preocuparte por atravesar la jungla, simplemente cruzas caminando. No hay ningún río que tengas que cruzar, realmente no hay nada allí que impida que la gente venga”, indicó Kelly.

Mike Kelly afirma que existe una zona de la frontera norte por donde es posible acceder a Estados Unidos caminando ya que se carece de vigilancia. GEOFF ROBINS / AFP vía Getty Images)

Asimismo, el legislador republicano dio a conocer que, en 2021, la policía reportó a cerca de 27 mil ilegales ingresando al país por distintos puntos de la frontera norte.

Posteriormente, la cantidad se elevó a 109,535 durante el año fiscal 2022. No obstante, después la cifra saltó a 189,402 en el año fiscal 2023.

Y la cereza en el pastel tiene que ver con el tráfico de drogas que ingresa al país a través de Canadá, pues Mike Kelly afirma contar con información donde se muestra que el 55% de todas las incautaciones de drogas ilegales por peso han pretendido introducirse a través de la frontera norte.

A este dato también se debe agregar que en un área de 500 millas solo un oficial de la Patrulla Fronteriza es el encargado de vigilar que nadie ingrese al territorio nacional.

“Estamos en esta situación de frontera abierta, y está empeorando cada vez más, y creo que el inconveniente es que algunos de los peores criminales del mundo están entrando a nuestro país, están entrando personas que trafican con narcóticos. Están llegando de todas partes. Y esto está destruyendo gran parte de nuestra propia cultura, de nuestra propia gente. Y no puedo imaginar por qué no hay preocupación al respecto. Nadie habla de la frontera norte. Simplemente no lo hacen”, concluyó.

