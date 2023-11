Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de noviembre de 2023

Piscis

Pececitos soñadores, confíen en su intuición y creatividad. El universo les habla a través de sus emociones. ¡Dejen que sus corazones los guíen en este viaje! Es importante que definas lo que quieres en tu vida y lo que no, momento de mandar al carajo todo aquello que no te deja ser feliz y te llena de tristezas. No descuides tu vida por personas sin qué hacer que solo se la pasan fregando los sueños y metas de los demás al no poder llevar acabo los suyos. Si tu pareja te está exigiendo demasiada atención, acomoda tus tiempos y no la descuides pues alguien podría estar llenándole de palabras bonitas. Mucho cuidado con infecciones en garganta y dolores en el oído se van hacer presentes a finales de esta semana. Trata de disfrutar más tu tiempo de descanso, piensa hacia dónde vas y qué estás haciendo para conseguirlo. Te invitarán a salir en próximos días amistades y al final van a cancelar y no se va hacer nada, recuerda que son muy de esas. La vida te llenará de oportunidades en el área de los dineros, no te preocupes si algo no resulta como esperas las cosas tienen un tiempo para que se den y consoliden.

Acuario

Rebeldes acuarianos, su originalidad y visión única son inspiradoras. Rompan las reglas y sigan su propio camino. ¡El mundo necesita su autenticidad! Estarás algo triste al terminar el día pero aprenderás una gran lección pues te levantarás con muchas ganas y ánimos otro día de comerte al mundo. Ten cuidado con meterte en conversaciones ajenas, podrías alterar una discusión. Aguas con un amor del pasado podría regresar y dar lata. Eso que te negabas a creer sobre cierta persona resultará más que cierto, te vas a decepcionar, no te achicopales y deja que la vida acomode las cosas. Ya no finjas sentimientos donde no los hay, sino sientes nada por la persona con la que estas o sales no sigas ahí, no hay necesidad de quedar bien por nadie, tu prioridad siembre deberá de ser tú y nadie más. Si ya sufriste por amor no lo vuelvas hacer, recuerda que quien se enamora más de la cuenta en una relacione es quien terminará pagando los platos rotos y sufriendo más. Siempre que dudes de tu capacidad de lograr las cosas jamás las conseguirás, tienes una vida por delante y la posibilidad de ser feliz con quien te de tu gana, pero te das mucho el taco y en algunas ocasiones piensas que nadie nació para ti, si vas exigir algo asegúrate de tener tú también eso que exiges.

Capricornio

Cabrititos ambiciosos, están construyendo sus sueños paso a paso. La persistencia y la paciencia son sus mejores aliadas. ¡Nada puede detenerlos en su ascenso! Recuerda que quien decide a quien le aflojas la caricia eres tu y no tus amistades así que no te dejes manipular e influenciar por ellos. Tu optimismo podría ayudarte mucho a lograr tus metas, no te dejes de amistades que son rete chismosas solo quieren ponerte de malas. Cuida mucho tu digestión pues presentarás problemas de estreñimiento, necesitas tomar más agua pa diluir lo que viene siendo la grasa que te cargas. Aprende a controlar tus sentimientos y no poner toda la carne al asador a la primera por nadie. En este mes si tienes pareja su amor se pondrá a prueba con una tercera persona en discordia y con los tiempos, estarán tan ocupados que se comenzarán a ver menos en la semana o habrá ciertas cuestiones de pareja que les incomodará uno de otro. Tu mejor día deberá de ser el jueves aprovéchalo y di lo que sientes pues tu palabra tendrá gran peso y podrías conseguir lo que quieres. Es probable que vengas pleitos con una amistad debido a que te vas enterar que anduvo de lengua suelta con otras personas hablando cosas negativas de ti. Si ya tienes una relación los pleitos por desacuerdos económicos y familiares se harán presentes.

Sagitario

Arqueros aventureros, la llamada de la exploración es fuerte. Salgan de su zona de confort y sigan su espíritu intrépido. ¡El mundo es su campo de juego! Es posible que sientas necesidad de una nueva pareja pues la que tienes ya no cumple con los requisitos que ahora tienes, si ya no te sientes a gusto, next. Si no estás de acuerdo con algo de tu trabajo o familia no te quedes callado o callada y exprésalo, recuerda que si no hablas jamás serás escuchado o escuchada. Tu buen corazón siempre te llevará a cometer errores, te hace falta maldad para que se te quite lo tarugo y sepas como reaccionar cuando una persona te quiere arruinar la existencia. No pierdas tu tiempo en quien no valora lo que viene siendo tu presencia. Una persona que te ha querido en silencio desde hace tiempo y a través de la distancia entrará a tu vida. Un embarazo dentro de la familia se hará presente y envidia por parte de vecinos. En los dineros vienen momentos de necesidad, andarás bien brujo o bruja y eso se debe a que gastas mucho en cosas que no necesitas, ponte ya la pilas y ahorra un poco más. No esperes que las otras personas hagan lo mismo que tu hagas por ellos o te llevarán grandes sorpresas, recuerda que quien da sin esperar nada a cambio al final terminará cansándose y mandará todo a la goma. Es probable que te lleguen noticias de ex pareja que te pudieran poner de malas, pero al final del día entenderás que cada quien está donde quiere y debe de estar.

Escorpión

Escorpiones intensos, su profundidad emocional es su arma secreta. Abrazan la transformación y renacen de sus cenizas. ¡Nada puede derribarlos! Cuídate de dolores musculares pues estarán a la orden del día. Cambios importantes entre ellos la llegada de una amistad que te ayudará un friego en tus traumas del pasado, es posible que sientas necesidad de buscar a quien se fue sin motivo alguno, si eso te va ayudar en algo hazlo, sino, no pierdas más tu tiempo. Ponte ya las pilas y no te quejes tanto de la vida, le flojeas mucho y quieres que todo te caiga del cielo eso se debe a que estás acostumbrado a la buena vida, atiende los compromisos y pendientes que tengas o de lo contrario se te cargará el trabajo y al final no sabrás encontrar la salida. Es importante que mentalices bien el tipo de persona que quieres en tu vida pues tu fuerza y energía logrará atraerla, deja de creer en palabrerías sin importancia, concrétate en los hechos. Siempre de pie y constante en tus metas y sueños, eso es lo que te ha hecho un ser único y especial, sin embargo, tienes un problema con tu pasado que no te deja avanzar ni seguir, aprende a soltarlo y darte cuenta que ya fue y ya nada bueno sacarás de ahí más que dolor y amargura. Te vienen cambios de actitud y posibilidades de muchos viajes, la vida te dará una sorpresa en próximos días que te va sacar una gran sonrisa.

Libra

Queridos libranautas, buscan la armonía y la belleza en todo lo que hacen. No teman tomar decisiones difíciles para mantener el equilibrio. ¡Equilibrar es su gran virtud! Vienen personas maravillosas a tu vida pero por mirar donde no debes las has perdido de vista. No te culpes de errores que no cometiste, si esa persona no quiere dar ese paso que tanto desees pues a la fregada, no estás para seguir perdiendo tu tiempo y dejando ir los mejores años de tu vida. Una noticia en estos días te va hacer el día y te va generar mucha paz. Ten mucho cuidado con tu hocico flojo pues podrías hacer cometarios graves y cometer grandes errores, estas en una etapa en la cual tu sinceridad estará a flor de piel, aprende a controlarte y no soltar la sopa o lo que sabes antes de tiempo, aprende a guardar la información que sabes para cuando en realidad puedas utilizarla a tu favor. Tu familia será siempre tu talón de Aquiles aprende a ver más por ellos y aprovechar todo este tiempo pues quizás el día de mañana te arrepientas de eso. Mantén tu orgullo tranquilo pues dejarlo salir a flote podría hacerte perder personas que son muy importantes para ti, vienen cambios en el área de los dineros pues se visualiza una mejora laboral y cambios en cuestión de horarios y de puestos.

Virgo

Mis detallistas del zodiaco, su enfoque meticuloso es su grandeza. Perfeccionen sus habilidades y enfoquen sus esfuerzos en lo que realmente importa. ¡Detalles, detalles, detalles! Recuerda que el destino cambia constantemente así que no temas a lo que llega cada día y enfréntalo de la mejor manera. Es importante tomes el toro por los cuernos y no permitas que nadie se interponga en tus planes, ve tras tus objetivos que estás por lograrlos, sino quieres un embarazo cuídate mucho que estarás más fértil que una coneja o conejo. Momentos de despejarte y quitar de tu vida cuestiones que te han detenido, no te detengas en tus planes y aspiraciones, algunas veces te desesperas por no conseguir lo que quieras, tu problema es falta de paciencia. Ten cuidado con pagos o deudas podrías atrasarte y cometer errores en tus créditos. Necesitas estar muy seguro o segura de lo que dirás pues las palabras podrían regresar a ti multiplicadas por tres en un futuro si no sabes usarlas. Cambios y nuevos horizontes se visualizan, la llegada de persona de tez clara te va impresionar mucho sin embargo te darás cuenta de que tu corazón ya está ocupado por una persona de tu pasado. Tu buen corazón es un arma muy poderosa que puedes llegar a utilizar para tener a tu lado a quien te dé la gana, es cuestión que te la creas y te des más importancia, no des todo al principio, da poco y da nada y así sucesivamente, eso hará que la otra persona se desestabilice de tus actitudes y termine enamorándose de ti.

Leo

¡Leones reales, su poder y carisma son inigualables! Aprovechen esta energía para liderar con pasión y brillar en todo lo que hagan. ¡El mundo es su escenario! Recuerda que de todos los signos eres el más intenso y cambiante, tienes un humor muy fuerte pero caes algunas veces en depresiones muy tontas, recuerda que las puedes y si te lo ropones pues tener lo que quieras. Posiblemente en este próximo fin de semana tengas oportunidad de salir y despejar tu mente con amistades, no olvides de donde vienes pues algunas veces adoptas conductas de tus amistades y solo te dejas ver como una persona falsa. Te vienen cambios muy perros en tu conducta y forma de ser, aprende a controlar más tu estado de ánimo, problemas de insomnio con nombre y apellido y un negocio que has traído en puerta podría resultar de la mejor manera. Es probable que en próximas fechas recibas una noticia bastante buena que te va re-animar y hacer sentir muy bien, dichas noticias serán sobre asuntos laborales o económicos. Deja de pensar que no puedes hacer algo, tienes el talento, la fuerza y las ganas para lograr lo que deseas, no te límites, recuerda que si alguien no pudo no significa que tú tampoco lo lograrás.

Cancer

Cangrejitos queridos, están nadando en aguas emocionales profundas. Es hora de sanar heridas y fortalecer sus lazos. Con amor y protección, pueden superar cualquier desafío. Probablemente entres en una etapa complicada al no saber qué quieres y que buscas en tu vida, es algo normal, esta etapa te servirá mucho para encontrarte a ti mismo. Ya no creas en lo que escuchas y no des opinión sino te la piden, recuerda que te aceleras por cualquier cosa y después ya no encuentras donde meter la cabeza, quien de verdad te quiera te lo mostrara en estos días quien no simplemente te llenará el oído de palabras. Hay momentos en que desearías mandar todo bien lejos, pero te detienes pues sabes que actúas por impulso ya que al poco tiempo se te pasa la bipolaridad que te andas manejando y te arrepientes de tus actos. Cuídate de caídas y golpes pues estarán a la orden del día. Tu carácter fuerte podría asustar a quienes te rodean, se te da mucho decir las cosas como son y eso no les parece a muchas personas y podría traerte muchos problemas. Cuidado con cambios, podrías perderte en el camino y dejar de ser lo que eres y tanto trabajo te ha costado. No permitas que otras personas jueguen con tus sentimientos o te hagan menos, recuerda de dónde vienes y quien eres, pero sobre todo recuerda lo que vales.

Géminis

Mis gemelos curiosos, su mente está en modo turbo. Aprovechen esa astucia para resolver problemas y comunicar sus ideas. ¡Nada puede detenerlos! No te compliques la existencia ni esperes por nadie, si llega alguien en esa espera date la oportunidad al final no será tu culpa. Momentos un poco raros, pues no sabrás ni que pex con esa persona que te interesa, días mostrará interés por ti y otros ni en cuenta. Date la oportunidad de mirugiar en tu pasado y recordar por lo que has pasado, que no se te olvide quien eres y de donde vienes, trata de evitar viejos errores y de iniciar un ciclo en el cual veas más por ti y abras las puertas al amor, es tiempo de iniciar algo solido pues los planetas conspiran para que encuentres a la persona indicada. Momento de pensar bien hacia dónde te diriges y cómo lograrás tus metas y sueños, no pongas las manos al fuego por nadie pues ellos no las pondrán por ti, te esperan momentos muy gratos con una persona que llegará a tu vida en próximas fechas. Cuidado con chismes y comentarios negativos que llegarán a tu vida en próximas fechas, no los des por hecho ni permitas que te afecten, debes aprender a que se te resbalen todas esas cuestiones que no tienen importancia y que van dirigidas con dolo hacia tu vida. Una fiesta o evento de blanco se aproxima…

Tauro

Tauritos, este es su momento de brillar. La abundancia y la estabilidad están a la vuelta de la esquina. No duden en reclamar lo que les pertenece. ¡A coger el toro por los cuernos!Dejar de mendigar cariño, atención y vuélvete más perris para evitar que te sigan dañando como lo hicieron en el pasado. Podrías sentir la necesidad de buscar a una vieja amistad. Desde el día de hoy proponte darte a desear y darte el taco y no caer tan fácilmente en provocaciones sentimentales, recuerda que algunas personas no les gusta ser la presa sino el cazador. Nuevos amores se aproximan y la posibilidad de emprender un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor. Es importante que confíes más en tu capacidad para lograr tus metas, no permitas que la negatividad de otras personas te haga caer en situaciones complejas o cuestiones que no te corresponden. Es probable que te enteres de un chisme el cual te pondrá de muy mal humor, ni te preocupes, recuerda que lo importante es que hablen de ti, ya sea bien o mal pero que hablen. La vida te llenará de oportunidades en muchos ámbitos sin embargo por atender otras cuestiones podrías dejar ir una oportunidad muy buena en lo que respecta al amor; reniegas del amor pues consideras que lo más importante en estos momentos es tu cuestión laboral, económica y familiar, recuerda que quizás mañana sea tarde para el amor, aprovecha las oportunidades que llegan.

Aries

Mis valientes carneritos, ¡prepárense para la acción! El cosmos está vibrando con energía, y ustedes tienen el poder de conquistar lo que deseen. ¡A darle con todo, sin mirar atrás! Deja las cosas en claro con las personas que te buscan sino tienes interés en consolidar algo con una no le des motivos para que piense lo contrario. Aléjate de relaciones prohibidas y no te prestes a esas situaciones o te meterás en un problema muy grave en el cual hasta tu familia podría salir perjudicada. Los signos de Leo, Tauro y Acuario son quienes cumplen con los requisitos que requieres para una pareja pues sabrán comprender sus sueños y aspiraciones, además de coincidir mucho en la forma de luchas por sueños y metas. Aprende a buscar a quien te busca y mandar muy lejos a quien no hace nada por estar contigo, toma el toro por los cuernos y atrévete. Cuidado con un accidente, carga siempre un limón en tu auto o en tu bolso. Deja de meterte dónde no te importa, algunas veces caes en situaciones muy tontas por tratar de resolver la vida de los demás y te olvidas de resolver la tuya, trata de ir por tus cosas y preocuparte por lo tuyo, no tiene caso gastar energías en algo que no te dejará nada más que un sinfín de problemas. Te llega dinerito extra que deberás de saber aprovechar e invertirlo en algún negocio que tengas en mente.