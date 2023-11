Oficinas electorales de dos estados recibieron sobres sospechosos con fentalino y otras sustancias

Oficinas electorales de al menos dos estados del país recibieron en las últimas horas una serie de sobres sospechosos que dieron positivo para fentanilo y otras sustancias, lo que provocó la evacuación de varios edificios y obligó a las autoridades a iniciar una investigación.

El secretario de Estado de Washington, Steve Hobbs, dijo en un comunicado que trabajadores electorales descubrieron el miércoles sobres que contenían “sustancias en polvo desconocidas” en varios condados, por lo que cuatro oficinas fueron desalojadas.

Las oficinas electorales estaban ubicadas en el condado de King, hogar de Seattle, así como en los condados de Skagit, Spokane y Pierce, dijo la Oficina del Secretario de Estado en un comunicado de prensa enviado por correo electrónico.

Una prueba inicial de una sustancia en polvo blanca de un sobre que fue enviado a la oficina electoral del condado dio positivo en fentanilo, dijo el Departamento de Policía de Spokane.

Mientras que el sobre recibido por la oficina electoral del condado de Pierce en Tacoma contenía bicarbonato de sodio, señaló el portavoz de la policía de Tacoma, William Muse, a medios locales.

Un mensaje dentro del sobre decía “algo en el sentido de detener las elecciones. No hubo ningún candidato identificado. No se identificó ningún grupo religioso afiliado. No se identificó ningún problema político. Fue sólo esa vaga declaración”, dijo Muse.

Hobbs calificó los incidentes como “actos de terrorismo para amenazar nuestras elecciones”.

“Estos incidentes subrayan la necesidad crítica de protecciones más fuertes para todos los trabajadores electorales”, dijo.

Agentes locales, estatales y federales estaban investigando y nadie resultó herido, según las autoridades.

En Georgia, el secretario de Estado, Brad Raffensperger, confirmó que los trabajadores electorales del condado de Fulton habían recibido “cartas sospechosas”, pero no detalló su contenido.

El condado de Fulton, que incluye Atlanta, es la jurisdicción electoral más grande en uno de los estados presidenciales indecisos más importantes del país.

“Estamos trabajando con nuestros socios estatales y federales para determinar si se está atacando a otros funcionarios de Georgia”, dijo Raffensperger en un comunicado. “Los terroristas nacionales no pisotearán nuestro derecho a elecciones libres y justas”.

No hay indicios inmediatos de que alguna otra oficina electoral en Georgia fuera el objetivo de las cartas, según un aviso enviado por la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Georgia y obtenido por The Associated Press.

Un portavoz del Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que el FBI y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos están investigando.

Las amenazas a los trabajadores electorales se han vuelto más frecuentes en los últimos años, lo que provocó un preocupante éxodo de sus filas tras las elecciones presidenciales de 2020.

Las oficinas del FBI en Atlanta y Spokane confirmaron que estaban colaborando con las autoridades locales para investigar los incidentes.

“El FBI de Seattle, junto con nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, respondió a múltiples incidentes relacionados con cartas sospechosas enviadas a centros de recuento de votos en el estado de Washington”, dijo la oficina.

“Como se trata de un asunto en curso, no tenemos más comentarios, pero el público puede estar seguro de que las autoridades seguirán manteniendo la seguridad del público como su máxima prioridad”, agregó.

