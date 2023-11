Ricardo La Volpe afirma que se siente más importante en México que en Argentina

Ricardo La Volpe habla sobre su carrera como entrenador y reveló que lo valoran más en México que en Argentina donde nació.

La Volpe relató que durante su etapa en Boca Juniors era poco conocido a pesar de que había estado con México en la Copa del Mundo de Alemania 2006.

“Estaba en mi casa para hacer un asadito antes que me presentaran. Yo llegué un miércoles, un jueves y me presenté el sábado y ahí empecé a saber lo que es el mundo Boca. Después me reuní con Russo, yo me iba a Vélez con Gámez, que es el que me ayuda a llegar porque no era nadie. Es una diferencia que yo siento, yo en México soy Gardel y acá (Argentina) no”, comentó.

La Volpe contó que no le gusta ser comparado con Juan Carlos Osorio y detalló que su selección tuvo mejor rendimiento a la que tuvo el director técnico colombiano.

“Yo venía de la Copa Confederaciones y viene la prensa y me dice ahora viene lo más difícil. Entonces miro a la prensa y le digo ¿qué es lo más difícil? La eliminatoria me dice y yo venía de ganarle a Brasil porque no pasó la final por los penales con Argentina, sino pasó a la final y pasé por el tercer lugar contra Alemania, que me gana 4-3 en tiempo suplementario.”

“Yo sabía cómo jugaba mi equipo. Yo sabía que proponerle a los equipos de Concacaf y dije paso caminando, pasé caminando y fui cabeza de serie que nadie lo ha hecho porque después me compararon con Osorio, pero fui cabeza de serie en los cuatro años que estuve ahí, 39 partidos hice en Estados Unidos”, comentó.

Jaime Lozano presenta convocatoria con Julián Quiñones

La primera convocatoria del colombiano Julián Quiñones encabeza la lista de la selección mexicana que se enfrentará el 17 y 21 de noviembre próximos a la hondureña en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf en la que el ganador de la serie se clasificará a la Copa América 2024.

Jaime Lozano, el seleccionador de México, llamó a 26 jugadores, entre los que sobresalen Quiñones, quien en octubre pasado obtuvo su carta de naturalización que lo acredita como mexicano, tras lo cual pidió su cambio de federación para poder representar al país norteamericano.

El nacido en Nariño hace 26 años está en México desde 2015 y en los últimos tres años se ha consolidado como una de las figuras de la liga local.

