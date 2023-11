Sherlyn causó controversia en redes por aparecer en la gala de ‘Mira Quién Baila’…¿en bikini?

Desde su regreso a la televisión en su faceta como conductora con el reality “Mira Quién Baila”, la actriz Sherlyn no ha dado tregua a sus seguidores con los despampanantes modelito que porta en cada gala.

Una de sus más recientes hazañas en Instagram incluyó los detalles de uno de sus más recientes atuendos para la transmisión de la competencia de baile. Se trató de un vestido que desató opiniones divididas en la sección de comentarios.

Y es que la pieza resaltó gracias a su tela transparente que dejó a la vista su ropa interior en color negro, haciendo match con el vestido. Además, una amplia abertura en la parte inferior izquierda presumió sus torneadas piernas.

Un maquillaje y peinado estilo ‘Old Hollywood’ resaltaron su belleza, cortesía de los maquillistas y peinadores de los famosos, Nestor Martín Díaz y Diego Rojas, respectivamente.

Para sorpresa de muchos, esta propuesta en moda no fue del agrado de todos sus seguidores, ya que no faltaron aquellos que expresaron su descontento con la histrionisa por “mostrar de más”.

“No me gusta esa moda parece que andas de gala en un vestido de playa 😂 enseñando bikini”, comentó un usuario. Otro secundó esta idea diciendo: “Y no solo ella varias, no necesitan mostrar tanto para verse sexy”.

No pasó mucho tiempo antes de que su comunidad digital saliera a su rescate con comentarios cargados de cariño y energía positiva.

“Cada día brillando más mi estimada”, “Divina Sher”, “Guapísima”, “Sherlyny luces espectacular con ese vestido. Cada elogio mas que merecido a tu imponente belleza” y “Ella se ve divina y soporten”, son algunas de las reacciones que causó con su post.

