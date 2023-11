Zelenski llama a los ucranianos a prepararse para el invierno

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió a los ucranianos que se preparen para nuevas oleadas de ataques rusos contra la infraestructura del país a medida que se acerca el invierno. En su tradicional mensaje nocturno a la nación, el mandatario agregó este domingo que el Ejército se prepara para ataques en el teatro oriental del conflicto.

La advertencia del mandatario llegan poco después de que Rusia lanzara su primer ataque con misiles contra Kiev en siete semanas. “Estamos casi a mediados de noviembre y debemos prepararnos para el hecho de que el enemigo pueda aumentar sus ataques con drones o misiles contra nuestra infraestructura”, apuntó Zelenski. El invierno pasado, el régimen ruso atacó diversos puntos estratégicos con el objetivo de dificultar la calefacción de los hogares ucranianos.

“Rusia se está preparando. Y nosotros debemos enfocarnos en nuestra defensa, en responder a los terroristas y en hacer todo lo que podamos para superar el invierno y mejorar las capacidades de nuestros soldados”, dijo Zelenski. Kiev ha informado previamente que ha mejorado sus defensas en puntos estratégicos del país. “Nuestro escudo aéreo es más fuerte que el año pasado”, apuntó el mandatario, pero reconoció que no protege a todo el territorio.

Zelenskyy in his address today warned about the increased number of Russian missile/drone attacks:

– Russia is preparing for winter

– All our attention should be focused on defense and response to terrorists

– The Ukrainian sky shield is more powerful compared to last year. 2/3 pic.twitter.com/AvqM5TCx8f