El hospital Al Shifa, el más grande de Gaza, “ya no funciona como hospital”, dice la Organización Mundial de la Salud

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que el hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza “ya no funciona como hospital”.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que “hay disparos y bombardeos constantes” en los alrededores del edificio, lo que “exacerbó las circunstancias ya críticas”.

“Trágicamente, el número de muertes de pacientes ha aumentado significativamente. Lamentablemente, el hospital ya no funciona como hospital. El mundo no puede permanecer en silencio mientras los hospitales, que deberían ser refugios seguros, se transforman en escenarios de muerte, devastación y desesperación”, manifestó el funcionario.

El Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, dice que más de 2.300 personas se encuentran dentro del Al-Shifa, incluidos pacientes, personal médico y personas desplazadas.

Por su parte, el ejército israelí ha reiterado que está “listo para ayudar” a evacuar a decenas de bebés vulnerables del hospital, y niega haberlo atacado durante los combates contra Hamás.

En el hospital hay 36 recién nacidos que necesitan tratamiento de cuidados intensivos y los médicos del hospital dicen que temen que los neonatos puedan morir.

La organización benéfica Ayuda Médica para los Palestinos dice que sin ambulancias, el equipo necesario o un hospital al que trasladar a los bebés prematuros, “no hay indicación de cómo poder evacuarlos de forma segura”.

AFP El exterior del hospital Al Shifa.

La OMS reconoció el domingo que había perdido comunicación con sus contactos en el hospital y expresó su “grave preocupación” por la seguridad del personal y los pacientes allí.

El ejército israelí ha negado las acusaciones de haber atacado Al-Shifa, pero sostiene que ha habido enfrentamientos con combatientes de Hamás en la zona.

Un portavoz del ejército israelí aseguró que se acordó evacuar a los recién nacidos a “un hospital más seguro” este domingo, después de que los médicos dijeran que cuatro habían muerto y que otros 36 corrían peligro.

En un post de X, el vocero insta a las personas a desplazarse hacia el sur de la Franja de Gaza.

Nick Beake, periodista de la BBC en Jerusalén, informa que los combates -y las historias de evacuados a los que dispararon- hacen que muchos dentro del hospital sientan que cualquier intento de salir está plagado de peligros.

Durante la noche del domingo continuaron intensos combates en el norte de la Franja de Gaza, mientras continúa la invasión terrestre de Israel.

Los grupos de ayuda dicen que los combates en curso hacen que cualquier intento de utilizar rutas de evacuación sea extremadamente peligroso.

BBC Los bebés recién nacidos se han trasladado a un quirófano del hospital.

Los informes que llegan desde el interior del hospital mencionan pacientes recién operados que no pueden ser evacuados y cadáveres que se amontonan sin que haya forma de enterrarlos.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) acusan repetidamente a Hamás de operar desde túneles situados debajo del hospital, algo que Hamás niega.

El cirujano Marwan Abu Saada le dijo a la BBC que los tiroteos y bombardeos resuenan en Al-Shifa “cada segundo”.

También contó que los intentos de enterrar a los muertos fueron frustrados por los combates alrededor del complejo.

“No queremos que se produzcan brotes epidémicos por culpa de estos cadáveres“, dijo, y añadió que el refrigerador de la morgue no estaba funcionando porque el generador se había quedado sin combustible.

Reuters Miles de personas que fueron desplazadas han buscado refugio en hospitales como Al-Shifa

Ruta de evacuación

Israel aseguró que Al-Shifa no estaba siendo atacado y que el lado este del hospital estaba abierto para el paso seguro de quienes quisieran salir.

Daniel Hagari, portavoz militar de Israel, dijo que Israel ayudaría a las personas “en el departamento de pediatría a llegar a un hospital más seguro” este domingo.

Afirmó que la decisión se adoptó a raíz de una petición de la administración del hospital y que Israel “proporcionará la asistencia necesaria”.

Se está abriendo un corredor de evacuación desde el hospital Al-Shifa hasta la carretera principal de Gaza hacia el sur, según ha anunciado el portavoz árabe del ejército israelí.

Hospitales cementerios

Previamente, el coronel Moshe Tetro había señalado que hubo enfrentamientos cerca de Al-Shifa entre Hamás y las fuerzas israelíes, pero ningún tiroteo contra el propio hospital.

Organizaciones de ayuda humanitaria internacionales advirtieron que los pacientes que se encuentran en hospitales cercanos a los combates en Gaza corren el riesgo de morir por falta de tratamiento médico.

El coordinador médico adjunto de Médicos Sin Fronteras (MSF) le dijo a la BBC que, si no había un alto el fuego, “todos los pacientes que quedan en estos hospitales simplemente morirán, y estos hospitales se convertirán en cementerios”.

Reuters Según un cirujano, gran parte del personal médico de Al-Shifa tuvo que huir.

En el hospital Al-Quds, la Media Luna Roja Palestina afirmó que sus equipos se encontraban encerrados junto a 500 pacientes y unas 14.000 personas desplazadas.

Mientras tanto, uno de los hospitales más pequeños de Gaza, Al-Rantisi, fue evacuado en gran parte. Solo quedaron en su interior unos pocos pacientes y miembros del personal.

Un médico del hospital Al-Ahli, el último centro de atención en funcionamiento en Gaza, ha descrito el número de pacientes que llegan allí como “abrumador”.

El doctor Fadel Naim, cirujano ortopédico, ha estado publicando actualizaciones periódicas en las redes sociales sobre la situación en el centro. Hoy ha publicado: “No tenemos banco de sangre en el hospital Al-Ahli, y ahora se nos ha acabado el suministro”.

Añadió que los médicos tenían que realizar operaciones sin reponer la sangre perdida por hemorragias.

Naim también dijo que estaba luchando emocionalmente: “Intento mantenerme firme a pesar de la dificultad de los casos que presencio (…) Pero hoy no he podido soportarlo y he llorado desde el fondo de mi corazón”.

En la Franja de Gaza viven 2,2 millones de personas, pero desde el comienzo de la guerra más de 1,5 millones han sido desplazadas, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA).

Unas 1.200 personas murieron tras el ataque de Hamás a Israel el 7 de octubre, muchas de ellas civiles, y tomó como rehenes a más de 200 personas, según las autoridades de Israel. En un cálculo previo, se había informado de 1.400 muertos.

La respuesta de Israel dentro de Gaza ha dejado más de 11.180 muertos, según el Ministerio de Sanidad controlado por Hamás. Esta cifra incluye a más de 4.600 niños.

Getty Images Los principales hospitales están sin electricidad por lo que son inoperativos.

¿Qué está pasando en el resto de hospitales?

Al Quds

Esta mañana, la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina (MLRP) dijo que el hospital Al-Quds se había quedado sin combustible y ya no estaba operativo. Dijo que pese a no contar con electricidad, el personal médico todavía estaba intentando dar cuidados a los pacientes.

La MLRP había dicho anteriormente que el hospital estaba rodeado por tanques israelíes y había informado de disparos. El ejército israelí le dijo a la BBC que no podía dar detalles de la “operación en curso”.

Indonesian Hospital

Esta mañana, la agencia de noticias Reuters compartió un video de médicos en el hospital del norte de Gaza tratando a un bebé herido en un ataque aéreo. El personal sanitario alertó de que no cuentan con electricidad ni reservas de oxígeno y que han tenido que utilizar reanimadores manuales.

Rantisi and Al-Nasr

Ayer, el ejército israelí dijo que había evacuado todo el hospital y que dentro solo quedaban algunos pacientes y médicos.

Médicos Sin Fronteras (MSF) dijo que había recibido informes de que Rantisi estaba rodeado por tanques israelíes.

