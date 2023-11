GP de Las Vegas contará con una capilla para que los aficionados se casen durante la carrera

El Gran Premio de Las Vegas, que se correrá por primera vez este fin de semana, contará con varias actividades adicionales a la carrera y haciendo honor a la Ciudad del Pecado los organizadores de la prueba revelaron este lunes que los aficionados contarán con una capilla dentro del circuito en la que se podrán casar durante la competencia.

Las Vegas es conocido por sus espectaculares hoteles, su lujosos casinos y por contar con numerosas capillas en donde los viajes llenos de fiestas y diversión pueden terminar con un matrimonio. Esa experiencia es la que le espera a los fanáticos que digan presente este fin de semana en el circuito urbano que tendrá un paso por el famoso Boulevard Las Vegas Strip.

Con un video en sus redes sociales los organizadores de la carrera presentaron la “primera capilla de la F1” en donde los fanáticos de la velocidad podrán contraer nupcias a la velocidad de los monoplazas que este domingo se desplazarán por el trazado urbano que cuenta con unos 6,200 kilómetros.

Love in the fast lane💍❤️



Introducing the first-ever #F1 wedding chapel 💒#LasVegasGP Con este video en el que se ve un corazón hicieron la presentación de la capilla de la F1.

Dentro de la capilla se ven detalles relacionados al mundo de las carreras como la mítica frase “luces fuera y allá vamos”, que para esta oportunidad se cambió y aparece como “luces fuera y juntos vamos”, para acompañar a las parejas que decidan formalizar su relación a través del casamiento en un fin de semana que promete muchas emociones.

Si bien las entradas para el Gran Premio no arrancaron de la mejor forma de acuerdo a lo esperado por los organizadores, con toda seguridad los que asistan a la penúltima prueba de la temporada 2023 de la Fórmula 1 contarán con un sinfín de atracciones más allá de poder ver el dominio sobre las pistas de Max Verstappen o a sus pilotos favoritos por tercera vez esta campaña en suelo estadounidense.

Después del Gran Premio de Las Vegas este fin de semana en el que el mexicano Sergio “Checo” Pérez podría asegurar el subcampeonato de la F1, todavía resta la prueba de Abu Dhabi que se realizará la próxima semana y que bajará el telón de la temporada 2023 de la Fórmula 1.

Después de su éxito en el pasado Gran Premio de Sao Paulo, Max Verstappen llegará a Las Vegas con el objetivo de seguir ampliando su dominio esta temporada. (Buda Mendes/Getty Images)

Bernie Ecclestone en contra del GP de Las Vegas

El ex director de la Fórmula 1, el británico Bernie Ecclestone, aseguró recientemente que el Gran Premio de Las Vegas que se correrá este fin de semana en la Ciudad del Pecado no el genera mayores expectativas.

“Honestamente no tengo muchas ganas de que llegue el fin de semana. ¿Por qué? Porque no me parece que este GP tenga nada que ver con la Fórmula 1”, aseguró el antiguo mandamás de la F1, quien en su momento fue uno de los principales responsables de que las primeras experiencias de la competición en Las Vegas en los años 1981 y 1982 que se corrieron en el estacionamiento del Hotel Caesars Palace.

Sin embargo, Bernie Ecclestone no ocultó su alegría por ver cómo la Fórmula 1 sigue llegando a ciudades nuevas: “Estoy encantado con la forma en que está evolucionando este deporte en todo el mundo. Abrí las puertas y llevé la Fórmula 1 fuera de Europa y al resto del mundo. Es un campeonato, no de una zona, así que me alegro que siga siendo así”.

