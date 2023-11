Estados Unidos: ¿qué ocurre si sobrepaso mi estadía de visa de turista y cómo puede afectarme?

Cada caso es distinto y las respuestas varían según el historial migratorio. ¿Pero qué pasa si supero los días permitidos por mi visa de turista en los Estados Unidos? ¿Cómo puede afectarme?

Aquí respondo de forma general a sus dudas. Por favor consulten con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite.

¿Cómo puede afectarme si sobrepaso estadía de visa de turista?

Vivo en Colombia. El año pasado estuve en Estados Unidos con visa turista y por un problema me tuve que quedar un mes más y no pedí permiso. ¿Podré volver a Estados Unidos con mi visa de turista o si un empleador me contrata? –Diego C.

Diego, es importante saber que si excedes el tiempo permitido de estancia en Estados Unidos con una visa de turista, esta se cancela automáticamente. No podrás volver a ingresar a Estados Unidos con esa misma visa.

Para solicitar una nueva visa, debes acudir a la Embajada de Estados Unidos en Colombia, incluso si tu visa actual aún no ha expirado. Ten en cuenta que, debido a tu estadía prolongada anterior, existe la posibilidad de que te nieguen la nueva visa.

Si intentas entrar a Estados Unidos con la visa cancelada, los agentes de aduana pueden rechazar tu ingreso. Además, el incumplimiento de los términos de tu visa puede afectar futuras solicitudes, como una visa de trabajo.

Es recomendable que consultes con un abogado de inmigración con licencia en Estados Unidos para evaluar tus opciones legales, incluyendo la posibilidad de recuperar tu visa de turista o aplicar para una visa de trabajo.

Contacta al Dr. Nelson A. Castillo

Envíe sus preguntas a preguntas@consultamigratoria.com. Incluya información detallada sobre su situación para mejor responder sus preguntas.

El Dr. Nelson A. Castillo es abogado de inmigración y autor de La Tarjeta Verde: Cómo obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. Es ex Presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos y del Concejo Vecinal de Westlake South de Los Ángeles. Para información sobre como consultar con el Dr. Castillo, haga clic aquí.

El propósito de esta columna es brindar información general. No se puede garantizar ni predecir cual será el resultado de la información presentada por el Dr. Nelson A. Castillo. La información no se debe tomar como un consejo legal para algún individuo, caso o situación. Esta columna podría ser considerada un anuncio por los Reglamentos de Conducta Profesional de abogados de varios estados, incluyendo en California y Nueva York. Consulte con un abogado de inmigración para recibir asesoría legal personalizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio.