Ingrid Coronado confiesa que cayó en bancarrota tras su separación de Fernando del Solar

La presentadora mexicana Ingrid Coronado, de 49 años, sorprendió con las declaraciones que dio y en las que aseguró que cayó en bancarrota tras su separación del presentador argentino Fernando del Solar.

La también escritora confesó lo anterior en una entrevista que tuvo con el programa ‘Sale el Sol’, en la que confesó que tras su ruptura nadie le quiso dar trabajo por todo lo que se llegó a decir de ella, al haber terminado con Del Solar en medio de su lucha contra el cáncer.

“Llegó un momento en que tenía 357 pesos en mi cuenta, ¿cómo es posible?, si a mí la abundancia me perseguía, según yo era la consentida de todos”, se sinceró la mamá de Pablo y Luciano.

Detalló que el recuperarse de la mala fama que se le hizo le costo muchísimo trabajo, pero poco a poco ha ido recuperándose, al asegurar que con el tiempo salió a la luz toda la verdad sobre lo que realmente había pasado entre ella y su ex, quien falleció el 30 de junio del 2022.

“Yo no me esperé a que no estuviera, yo lo hice desde el principio, lo que pasa es que nadie me creyó, ahí es donde está la diferencia, ahora que ven lo que he hecho con mi vida, ahora que ven como he enfocado no solamente mi trabajo, y mi área profesional a dar este tipo de contenido y cuando han visto quién soy yo, y cuando ha sido necesario lo he demostrado incluso con documentos, es cuando he empezado a recuperar mi credibilidad”, continuó.

Ingrid Coronado y Fernando del Solar se conocieron en la década de los 2000’s, tras conducir el programa ‘Sexos en Guerra’. Posteriormente se enamoraron, se casaron, tuvieron dos hijos, pero en el 2015 decidieron separarse y continuar sus vidas cada quien por su lado. Él rehizo su vida con Anna Ferro, con quien Ingrid Coronado lleva varios meses peleando por un apartamento que ella y Del Solar compraron durante su matrimonio, pero que esta se niega a desalojar.

