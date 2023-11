Los Ángeles pagará $8 millones a hispano por condena injusta: lo dejaron 12 años en prisión

La Ciudad de Los Ángeles acordó pagar $8 millones a Rubén Martínez Jr. y a su esposa María en compensación por los 12 años que pasó tras las rejas por una serie de robos que no cometió.

La firma nacional por los derechos civiles Neufeld Scheck Brustin Hoffmann & Freudenberger, LLP, que demandó a la Ciudad, consideró que se trata de un acuerdo extraordinario, uno de los más grandes pagados por Los Ángeles, lo cual reconoce la angustia que Martínez y su familia experimentaron a través de una condena errónea, pero también la atroz mala conducta policial y los pasos en falso que salieron a la luz a través del descubrimiento derivado de la demanda civil.

“Rubén Martínez fue exonerado gracias a los heroicos esfuerzos de su esposa María y a su fe inquebrantable, pero este caso civil descubrió una mala conducta desenfrenada por parte de numerosos oficiales y supervisores a lo largo de esta investigación realizada por el Departamento de Policía de Los Ángeles”, dijo Anna Benvenutti Hoffmann, socia de Neufeld Scheck Brustin Hoffmann & Freudenberger, LLP.

“Esperamos que este acuerdo histórico ayude a prevenir el tipo de mala conducta policial que condujo a esta parodia de justicia y permita a Rubén y María seguir adelante con sus vidas”.

Rubén Martínez Jr al salir en libertad (foto suministrada Rubén Martínez Jr.). Crédito: Foto suministrada

El abogado Nick Brustin agregó que hasta antes del juicio, programado para septiembre de 2023, cuando la Ciudad acordó pagar los $8 millones, las autoridades municipales han mantenido que los oficiales y sus supervisores no hicieron nada malo, cuando hay evidencias abrumadoras que demuestran un mal desempeño durante la investigación.

Rubén no estuvo disponible para entrevista, pero en un comunicado agradeció a Dios por sacar a la luz pública la verdad.

“Los mismos documentos de trabajo que eventualmente me exoneraron 12 años después, son los mismos que la División Hollenbeck del Departamento de Policía de Los Ángeles retuvo al Fiscal de Distrito del Condado de Los Ángeles”.

Pero eso no fue todo, dijo que la mala conducta no terminó ahí.

“El detective Eagleson presionó a testigos clave para que me identificaran en una fila. Después de dos juicios, por esto y otras pruebas falsas, fui condenado injustamente y sentenciado a 47 años y 8 meses. Hoy por fin podemos corregir este error”.

Mientras tanto su esposa María, dijo que la División Hollenbeck del LAPD acusó falsamente a su esposo de nueve cargos de robo a mano armada, privando a su familia y a ella de la presencia diaria de Rubén durante 12 años.

“La policía de Los Ángeles, maliciosa y conscientemente envío a su esposo a prisión y fue nuestra fe la que nos ayudó a soportar los 12 años de encarcelamiento hasta que fue exonerado en noviembre de 2019, y nuestro Jesucristo continúa sosteniéndonos”.

De acuerdo a la demanda, la condena injusta de Martínez fue derivada de un mala investigación llevada a cabo por los agentes de LAPD.

“Los oficiales acusados utilizaron indicios muy inapropiadas para obtener identificaciones falsas del señor Martínez por parte de los testigos, y enterraron evidencia de otros que no lo identificaron como el ladrón; e ignoraron las que hablaban de su inocencia, incluida la documentación que prueba su coartada. durante dos de los robos.

“Poco después de que el señor Martínez fuera condenado erróneamente, el oficial acusado Anthony Razo se declaró culpable de un delito grave de fraude de seguros después de acusar falsamente a otros dos hombres latinos inocentes de haber cometido sus crímenes”.

La demanda de Martínez contra la Ciudad de Los Ángeles, incluyó a los oficiales y detectives Anthony Razo, Salvador Lizarraga, William Eagleson, Gilbert Silva, Jesus Linn y Marilyn Droz.

Fue en noviembre de 2019, cuando Rubén saboreó la libertad al probar que era inocente de una serie de robos armados en el barrio Boyle Heights de Los Ángeles.

“Todo fue muy rápido. En septiembre, mi caso fue tomado por la Unidad de Revisión de Condenas del Fiscal del Condado de Los Ángeles; y el 6 de noviembre salí libre con la promesa de regresar para escuchar la decisión final del juez después de revisar mi caso”, dijo Rubén, en una entrevista con La Opinión al recuperar su libertad en 2019. En ese entonces tenía 49 años.

Cuando él y su esposa María se enteraron de la creación de la Unidad de Revisión de Condenas, contactaron a la oficina de la fiscal del condado para pedir que el caso fuera revisado ya que las coartadas dadas por el hispano nunca se exploraron suficientemente al momento del juicio.

Rubén siempre alegó que estaba en el trabajo al momento que los crímenes se cometieron.

“Yo trabajaba en Studio City. Los crímenes tuvieron lugar en Boyle Heights, y yo no tenía carro. Tampoco investigaron a las personas que podían dar testimonio de que yo estaba en mi trabajo”, dijo.

La queja enviada a la Unidad de Revisión de Condenas del Fiscal del condado de Los Ángeles movilizó a fiscales e investigadores para buscar nuevas evidencias que llevaron a la exoneración de Martínez.

“Este caso llamó nuestra atención porque se trató de un preso que no fue representado por un abogado, lo cual es un ejemplo poderoso de que necesitamos unidades de revisión de condenas”, afirmó entonces la fiscal del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey.

Cuando Rubén se enteró que iba a salir libre, dijo que se emocionó tanto que pasó noches sin dormir por la felicidad de reunirse con su esposa María con quien se había casado el 9 de diciembre de 2006. La luna de miel no duró mucho porque meses después, el 1 de junio de 2001 fue arrestado.

“A diferencia de otras parejas que se divorcian en el momento de una acusación y condena de un delito, yo siempre creí en la inocencia de Rubén. Mucha gente me decía que me divorciara, pero yo lo amaba y me había casado con él para estar en las buenas y en las malas. Desafortunadamente lo malo llegó primero”, dijo María, esposa de Rubén.