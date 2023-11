Zelenski advierte que Rusia intensifica ataques en el este de Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, dijo el martes que su ejército se enfrenta a un “aumento del número de ataques” rusos en el este del país, especialmente en torno de la disputada ciudad de Avdiivka.

Las fuerzas de Moscú llevan un mes intentando rodear esta ciudad industrial, convertida en uno de los puntos clave del conflicto. Pero la línea del frente está casi congelada desde hace un año, aunque Zelenski y el Kremlin aseguran, por separado, que la guerra no está en un callejón sin salida.

“El ejército informa de un aumento del número de ataques enemigos”, subrayó el presidente ucraniano en Telegram, citando las zonas de Avdiivk, Kupiansk y Donetsk, en el este.

Zelenski abordó hoy con su cúpula militar “el incremento de la cantidad de ataques enemigos” en las zonas de Avdivka y Kúpiansk, donde se encuentran algunos de los puntos más calientes del frente.

Putin currently has a very cynical and clear goal. He is willing to waste whatever number of his own people in order to demonstrate at least some tactical result until mid-December, when he plans to announce his presidential campaign.



