Reconocen a diseñador de joyas oaxaqueño como Mexicano Distinguido 2023

Era el año de 1967 cuando Federico Jiménez arribó a Los Ángeles con el anhelo de convertirse en antropólogo, lejos estaba de imaginar que llegaría a ser un famoso diseñador de joyas, y que casi seis décadas más tarde, sería reconocido como mexicano distinguido.

Este jueves 16 de noviembre a las 4 de la tarde, el Consulado General de México en Los Ángeles le otorgará a este artista oaxaqueño, la distinción Mexicano Distinguido 2023 en LA Plaza de la Cultura y Artes.

“Yo nací en Tututepec, un pueblo mixteco en la costa de Oaxaca. Los mixtecos fueron orfebres que hacían joyas para el Imperio Azteca que ahora se encuentran en los museos más importantes del mundo”.

De ese origen orfebre del pueblo que lo vio nacer, es de donde Federico reclama su pasión por las joyas.

Federico Jiménez, una vida dedicada a la creación de joyas. (Cortesía Miguel Martinez/Federico Jimenez Team)

Sin embargo, cuando a los 22 años llegó a Los Ángeles y se instaló a vivir en Venice, no sabía nada de joyas sino que fue el movimiento hippie del que formó parte el que lo inspiró a convertirse en diseñador.

“Cuando vine a Los Ángeles había muchos movimientos pidiendo cambios sociales. Uno de esos eran los hippies. Me convertí en uno de ellos, y creíamos mucho en lo que se hacía a mano”.

Así fue como Federico comenzó a crear collares, anillos y brazaletes de plata y turquesa.

“Vendí mis primeras cositas en el Venice Canal Festival. Y también iba a bazares y mercadillos”.

Platica que le empezó a ir bien y cada día vendía más.

“No tuve que preocuparme por buscar trabajo, porque mis joyas me daban para vivir”.

Atrás quedaron sus planes por ser un antropólogo social.

“Lo que sucedió fue que el gobernador Reagan quitó los fondos para las universidades, y el trabajo que me iban a dar en el laboratorio de UCLA, lo perdí porque quitaron el presupuesto. Había venido a estudiar, y cuando no se dio, tuve la opción de regresar a México, pero decidí quedarme y seguir con mis joyas”.

Joyas de Federico Jiménez. (Cortesía Miguel Martinez/Federico Jimenez Team)

Dice que él nunca estudió diseño ni nadie le enseñó a crear.

“Los diseños venían de mi corazón y de mi mente, y han sido mi vida. Casi tengo 83 años”, revela.

Cuando tuvo suficientes ahorros, abrió una galería en Santa Mónica, por la Montana, una de las calles más transitadas, y cercana a las residencias donde vivían los millonarios.

“Sin buscarlo, me codeé con gente del cine y las corporaciones, y se hicieron mis clientes”.

Duró con su galería 17 años, hasta que la cerró cuando sus hermanos se regresaron a Oaxaca.

“La renta era de $9,600 y ya no podía con ella”. Aunque su famosa galería, siguió adelante con sus creaciones.

Joyas de Federico JIménez. (Cortesía Miguel Martinez/Federico Jimenez Team)

Federico considera que el éxito de su trabajo se debe a que sus joyas de plata y turquesa tienen un estilo único.

“Cada pieza es diferente, aunque me ordenen varias de las mismas, ninguna se parece a la otra”.

Explica que trabaja con piedra turquesa de Arizona y Nuevo México, y la plata la compra en Albuquerque, Nuevo México.

“Me gustó la turquesa porque desde que era hippie, descubrí que era una piedra muy apreciada, y hay mucha leyendas en torno a ella. Dicen que te da energía y te evita los accidentes”.

En la actualidad, Federico platica que 12 personas trabajan para él en su estudio.​

“Realmente vendo mis joyas en boutiques y galerías de Nueva York, Nuevo México y Arizona”.

Las joyas de Federico Jiménez. (Cortesía Miguel Martinez/Federico Jimenez Team)

Al hacer un recuento de su vida, confiesa que se siente muy orgulloso de su carrera como diseñador de joyas.

“A los 85 años quiero retirarme, pero no sé porque me gusta mucho diseñar. A veces duro tres días o hasta una semana sin tocar nada, pero luego de repente viene la luna llena y me dan las 12 de la noche diseñando”.

Federico está súper emocionado con el reconocimiento que recibirá por parte del gobierno mexicano.

“Es la primera vez que a un indio mixteco de origen pobre y campesino se lo dan. Casi siempre lo han entregado a políticos, diputados, corporaciones, etc.”

Por eso cuando recibió la llamada que le notificaba del premio, le vino una gran regocijo.

“Nunca pensé ni tuve tiempo de imaginar que podría recibir una distinción tan extraordinaria”.

Federico dice que su paso por el mundo ha sido muy pleno.

“Gracias a mis joyas, he podido viajar a 28 países, conocer el mundo, comer en buenos restaurantes, vestirme bien. Mis diseños me dieron para comprarme una casa en 1975, que me costó $37,500 en Venice. Daba $200 de mortgage (hipoteca)”.

Otros trabajos del artista. (Cortesía Miguel Martinez/Federico Jimenez Team)

El artista Federico Jiménez años atrás (Cortesía Miguel Martinez/Federico Jimenez Team) Crédito: Miguel Martínez | Cortesía

El artista orfebre recibirá el galardón en LA Plaza de la Cultura y Artes de la cual ha sido uno de los fundadores.

“Este reconocimiento pertenece a las personas que me ayudaron a llegar al lugar donde estoy hoy. Me lo voy a llevar a un Museo de Arte Popular que tengo en Oaxaca para que los niños y adultos puedan ver que Federico no es una excepción.

“Hay muchos niños en los pueblos pobres de Oaxaca esperando la oportunidad para desarrollar su capacidad y ser alguien en la vida. A esos niños, a los campesinos, a la mujer mexicana que merece respeto, y a la dignidad de los inmigrantes les dedico este premio”.

Entre las estrellas que han lucido las joyas del diseñador se encuentran: Elizabeth Taylor, Cher, Bruce Springsteen, Woopi Goldberg, Natalie Wood, Robert Wagner, Beyonce, Catherine Deneuve, Ali MacGraw, entre otros.