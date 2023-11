Terence Crawford arremete contra la FIB tras ser despojado del título: “Me importa un cara**”

Terence Crawford arremetió con la Federación Internacional de Boxeo (FIB) luego de ser despojado de su título de peso welter por no poder cumplir con la pelea obligatoria con Jaron Ennis, quien ahora será el nuevo campeón.

En declaraciones a un grupo de periodistas tras el pesaje entre Shakur Stevenson y Edwin De Los Santos en el T-Mobile Arena, Crawford mostró su descontento por la decisión tomada por el organismo y admitió que no le importa porque consiguió coronarse como indiscutible que era lo que quería.

“Hombre, ¡mald*** sea la FIB! Eso es lo que digo. ¿Usted sabe lo que quiero decir? Mald*** la IBF y su organización. Me importa un cara**, ya sabes a lo que me refiero, la FIB. Me desnudaron casi dos meses y medio después de (ganar) mi título, sin saber qué iba a pasar después. Pero está bien. No estoy enojado con ellos, ¿sabes? Obtuve lo que necesitaba y eso era, ya sabes, indiscutible. Y el resto es historia. Sabes, no me importa nada de eso”, dijo.

Terence Crawford se coronó como campeón indiscutido después de vencer a Errol Spence Jr. Foto: Al Bello/Getty Images.

Cabe destacar que Terence Crawford no puede cumplir con su duelo obligatorio ante Ennis porque, después de coronarse campeón indiscutido tras vencer a Errol Spence Jr. por nocaut técnico en el noveno asalto, debe cumplir una cláusula contractual que le asegura a The Truth una revancha inmediata.

“Ningún contrato para una competencia por el Campeonato deberá contener ninguna cláusula o disposición, de ningún tipo, que garantice o de alguna manera asegure o prometa a cualquiera de los contendientes una competencia por el Campeonato de regreso cuando dicha cláusula o disposición interfiera con la defensa obligatoria de un título. Con base en lo anterior, la FIB ha retirado el reconocimiento a Terence Crawford como campeón mundial de peso welter de la FIB”, expresó la FIB en un comunicado.

Por ahora, Terence Crawford deberá enfrentar a Errol Spence Jr. en la revancha a inicios del 2024 y defender sus cinturones para luego buscar una superpelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez, campeón indiscutido de peso supermediano, con el objetivo de coronarse en una tercera categoría diferente como indiscutible y seguir haciendo historia en el boxeo.

Terence Crawford dominó por completo Errol Spence Jr. y ahora se enfrentan en la revancha. Foto: Al Bello/Getty Images.

Terence Crawford, de 35 años, se convirtió en el mejor libra por libra tras ganar el campeonato indiscutido de peso welter y coronarse como el primer monarca invicto desde que se disputan los cuatro cinturones en esa categoría. Bud, que pasó a la historia por ser indiscutible en dos categorías de peso, ahora tiene 40 victorias, 31 de ellas por nocauts.

