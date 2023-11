Pantallas: Qué ver en cines y streaming el fin de semana del 17 al 19 de noviembre

Justin Timberlake y NSYCN se reunieron para componer una canción para “Trolls Band Together“, que se estrena hoy en cines. Para los amantes del terror, hay vida después de Halloween: “Thankgiving” también puede meter miedo. “Rustin” es quizá el personaje de la lucha por los derechos civiles más importante del que no habías oído hablar. “David Holmes: The Boy Who Lived” es la conmovedora historia del especialista que hacía de Harry Potter en las escenas peligrosas. Y si las opciones anteriores no te convencen, siempre puedes engancharte a “The Crown” ahora que arranca la sexta y última temporada.

Éstas son nuestras recomendaciones para este fin de semana:

“Trolls Band Together” logró reunir a NSYNC

Tercera entrega de la exitosa franquicia de animación Trolls con nuevas canciones, personajes y más psicodélica, pero con Justin Timberlake y Anna Kendrick de nuevo poniendo voz a los protagonistas, Poppy y Branch, que ahora por fin son oficialmente pareja. Pero Poppy descubre que Branch tiene un pasado secreto: de bebé fue miembro de la exitosísima boys band BroZone junto a sus cuatro hermanos mayores a los que lleva años sin ver: Floyd (Troye Sivan), John Dory (Eric André), Spruce (Daveed Diggs) y Clay (Kid Cudi).

Cuando Floyd es secuestrado para extraer de él su talento musical por dos fraudulentas estrellas del pop, Velvet (Amy Schumer) y Veneer (Tony Andrew Rannells), Branch y Poppy emprenden un viaje para reunir al resto de hermanos y rescatar a Floyd. En el camino se encontrarán con Viva (Camila Cabello), la hermana que Poppy no sabía que tenía.

“Trolls Band Together” es tan divertida y alegre como las dos películas previas de 2016 y 2020, con la música ahora rindiendo homenaje al fenómeno de las boys bands. Timberlake, que logró reunir a NSYNC para una de las canciones del film, ya ha dejado claro que, si de él depende, se harán muchas más.

“Thanksgiving”: el terror no es sólo para Halloween

Un asesino aterroriza el pueblo de Nueva Inglaterra en el que nació la tradición de Acción de Gracias en el film “Thanksgiving”. Crédito: Sony Pictures | Cortesía

Ha pasado Halloween, pero no falta un estreno terrorífico en cines con Patrick Dempsey como protagonista. Después de que Black Friday termine en una tragedia, un asesino inspirado en el Día de Thanksgiving aterroriza Plymouth, Massachusetts, lugar de origen de la tradición de Acción de Gracias. Lo que comienza como asesinatos aleatorios de miembros de la comunidad pronto se revela como parte de un plan festivo más grande y siniestro. ¿Podrá el pueblo descubrir al asesino y sobrevivir a las fiestas?

“Rustin”, el olvidado de los héroes por los derechos civiles

Colman Domingo (dcha.) interpreta al activista de los derechos civiles Bayard Rustin en “Rustin”. Crédito: David Lee | Netflix

Junto a nombres como Martin Luther King Jr., Adam Clayton Powell Jr. y Ella Baker, Bayard Rustin fue uno de los hombres claves del movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos cuando organizó la marcha de Washington en 1963, pero tiempo después cayó en el olvido. Este film que hoy estrena Netflix con Colman Domingo en el papel de Rustin nos acerca a la figura del desafiante activista que nunca pidió perdón por ser como era, por sus creencias o por su orientación sexual.

“David Holmes: The Boy Who Lived”: la historia del especialista de Harry Potter

Daniel Radcliffe y David Holmes en una escena del documental sobre la vida del segundo. Crédito: HBO | Cortesía

El británico David Holmes era un gimnasta adolescente cuando fue elegido para doblar a Daniel Radcliffe en las escenas peligrosas de la primera película de Harry Potter. Durante los siguientes 10 años se creó una estrecha amistad entre ellos, pero en el penúltima film de la saga, Holmes sufrió un accidente que le dejó paralizado. Este documental de HBO recoge la posterior relación entre ambos y el extraordinario espíritu de Holmes como fuente de inspiración y fuerza de Radcliffe. Disponible ya en Max.

“The Crown”, temporada 6 – parte 1: la tragedia de Lady Diana

Ya está disponible en Netflix la primera parte de la sexta temporada de esta serie que cuenta la vida de la reina Isabel II de Inglaterra, ahora con Lady Diana en el centro de la historia.

