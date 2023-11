8 tareas de otoño que no deberías ignorar

Sigue esta lista de tareas para preparar tu casa para el invierno, y cosecharás los frutos en los meses venideros.

Una casa perfecta requiere trabajo (pero vale la pena).

By Paul Hope

El otoño es el momento indicado para poner en orden tu patio y tu casa porque, cuando llega el invierno, los pequeños problemas pueden convertirse en costosas pesadillas.

Cuando empieza el ciclo invernal de congelación-descongelación, una pequeña gotera en el tejado puede convertirse en una grieta y en un costoso trabajo de reparación. Las canaletas atascadas y las goteras también pueden hacer mucho daño. Lo mismo ocurre con una rama muerta de un árbol; podarla ahora podría llevarte una tarde. Esperar a que caiga y dañe tu casa puede costarte miles de dólares y dejar tus habitaciones heladas mientras esperas una reparación más costosa. Así que aprovecha los meses de verano para hacer arreglos en casa y en el patio. Podrías ahorrar dinero y evitar dolores de cabeza en el futuro.

Tareas a realizar en el exterior

Intenta hacer estos quehaceres antes de la primera nevada. Esperar al invierno los hace más difíciles (o imposibles) y aumenta el costo.

Ocúpate de las hojas

Las hojas caídas pueden matar el pasto cuando se enredan con la nieve o dejan manchas en las terrazas o pasarelas. Los montones de hojas también pueden atraer roedores.

Qué hacer: Rastrilla las hojas caídas sobre el pasto, o mejor aún, usa un soplador de hojas. Luego usa el modo de trituración de tu cortadora de césped, triturará las hojas en trozos finos que se biodegradarán en el suelo, nutriendo el pasto en el proceso. Podría ser que necesites dar unas cuantas pasadas para cortar las hojas lo suficientemente pequeñas para que se descompongan. Intenta hacerlo a medida que caigan las hojas para que no se te junte un montón enorme.

Lo que ahorras: Además de ahorrarte el costo de las bolsas para hojas, evitas el proceso agotador de agacharte, doblarte y levantar peso. Si necesitas una nueva cortadora de pasto o un soplador de hojas, las opciones que te presentamos a continuación son las mejores de su tipo.

Revisa el techo

Las goteras pueden terminar dañando el revestimiento de madera y las vigas que hay debajo de tus tejas, lo que conlleva reparaciones costosas en un momento en que son difíciles de hacer.

Qué hacer: Usa unos binoculares para detectar con seguridad desde el suelo las tejas agrietadas, onduladas o que falten. Considera la posibilidad de que un profesional de tejados compruebe si hay fugas en los tapajuntas metálicos alrededor de las chimeneas, las claraboyas y los valles del tejado, y si hay grietas en las juntas de goma cerca de las rejillas de ventilación que puedan dejar entrar la humedad. Si necesitas reparaciones, el mismo profesional debería poder hacerlas o remitirte a un contratista de tejados autorizado.

Lo que ahorras: A unos $4 por pie cuadrado instalado, un revestimiento nuevo te costaría unos $10,000 para una casa de 2,300 pies cuadrados, si tuvieras que reemplazarlo todo. Calcula entre $10,000 y $15,000 más para instalar tejas nuevas, además de costos adicionales si hay que cambiar las vigas del tejado. En el peor de los casos, ¿necesitas un tejado nuevo? Mira a continuación 3 de las tejas mejor calificadas por CR.

Canaletas limpias

Los desagües llenos de hojas, agujas de pino y otros residuos pueden dejar que el agua se derrame por el lado, se acumule alrededor de los cimientos de tu casa y se filtre al interior. El agua que se congela en los canales puede hacer que la nieve y el hielo penetren en las tejas del tejado, causando daños y goteras.

Qué hacer: Considera la posibilidad de instalar un sistema de protección de las canaletas -compuesto por paneles perforados que se introducen en las canaletas existentes y bloquean las hojas al tiempo que permiten la entrada de agua- para evitar que entren los residuos. Usa una cinta métrica para asegurarte de que los desagües del alcantarillado se extienden 5 pies desde la casa y usa un nivel para confirmar que la salida del alcantarillado está inclinada hacia abajo para que el agua pueda escapar libremente, lejos de los cimientos. Según Home Advisor, un profesional limpia las canaletas en otoño y primavera cuesta alrededor de $1 por pie lineal. Puedes hacerlo tú mismo, pero contratar a un profesional podría valer la pena, sobre todo si no te gustan las escaleras.

Lo que ahorras: Mantener los desagües limpios puede ayudarte a evitar costosas reparaciones de los cimientos, que pueden elevarse fácilmente a miles de dólares.

Cierra las tuberías

Las tuberías pueden reventar cuando el agua del interior se expande al congelarse, creando un costoso desastre en tu casa.

Qué hacer: Cierra las válvulas interiores que controlan el flujo de agua a las salidas de las mangueras. Luego, abre brevemente las llaves para vaciar el agua sobrante en las tuberías y mangueras. Vacía también el agua de las tuberías de suministro de los aspersores de agua y las piscinas, y cierra las válvulas interiores que las controlan. Ayuda a prevenir la congelación aislando las tuberías situadas en zonas sin calefacción. Puedes comprar aislamiento de tuberías en los centros del hogar por unos 50 centavos el pie. Es un trabajo sencillo de bricolaje, siempre que tengas acceso a las tuberías.

Lo que ahorras: Puedes evitar pagar miles de dólares en reparaciones de fontanería y daños causados por el agua, sobre todo si las tuberías revientan y provocan una inundación mientras estás fuera.

Trabajos dentro de casa

Si tu casa tiene corrientes de aire y tu caldera necesita mantenimiento, este invierno pagarás más de lo necesario para mantener el calor. Con un poco de masilla y algo de grasa, puedes reforzar la impermeabilización de tu casa. Si haces ahora un mantenimiento rápido, habrá menos probabilidades de que tu caldera falle en un día frío.

Automatiza el ahorro de energía

Con solo bajar la temperatura entre 7° F y 10° F respecto a tu ajuste normal mientras estás en el trabajo o durmiendo, puedes recortar un 10% de tu factura de calefacción.

Qué hacer: Puedes bajar la temperatura manualmente en cualquier termostato o instalar un termostato inteligente o programable que lo haga por ti. Los termostatos inteligentes usan una combinación de detección de movimiento y reconocimiento de patrones para automatizar la bajada de la temperatura por la noche o cuando estás fuera.

Lo que ahorras: Teniendo en cuenta la temperatura, puedes ahorrar un 10% del costo de la calefacción de tu casa, que varía mucho según la ubicación y el tipo de combustible. Los siguientes termostatos son los mejores en nuestras pruebas y pueden amortizarse en poco tiempo.

Tapa las fugas

El ahorro más rápido se consigue sellando las fugas de aire de las paredes, ventanas y, sobre todo, los conductos de tu casa.

Qué hacer: El sellado y aislamiento de los conductos de aire de tu casa es mejor dejarlo en manos de un profesional, pero tú puedes sellar fugas y grietas más sencillas (como las de una ventana) por tu cuenta. Usa una combinación de masilla, planchas de gomaespuma, sellador expansible y burletes para sellar las fugas alrededor de las ventanas, puertas, tomas de corriente y otras aberturas.

Lo que ahorras: Tapar las fugas y, si es necesario, agregar aislamiento podría reducir tus facturas anuales de calefacción y aire acondicionado en un 15% aproximadamente.

Reemplaza los filtros del horno

Un filtro sucio reduce el calor y el flujo de aire, lo que puede dar lugar a costosas reparaciones.

Qué hacer: Comprueba cada mes el filtro de aire del horno o la bomba de calor. Y haz que un profesional revise el sistema anualmente (entre $50 y $100): apriete las conexiones eléctricas, lubrique las piezas móviles y compruebe los desagües, controles y conexiones de los sistemas de gas y gasóleo.

Lo que ahorras: Hacer un mantenimiento anual puede ayudarte a evitar reparaciones imprevistas, que cuestan unos $350 por una reparación promedio y potencialmente más si se trata de una emergencia o si está fuera del horario laboral normal.

Limpia la chimenea

Una chimenea o estufa de leña quizá sea acogedora, pero la acumulación de creosota (residuos de humo) puede impedir el flujo del humo y provocar incendios en la chimenea e intoxicación por monóxido de carbono. Incluso las chimeneas que no se usan pueden desarrollar grietas que debilitan la estructura.

Qué hacer: Si tu chimenea no ha sido inspeccionada o limpiada recientemente, ahora es el momento. Una limpieza normal cuesta unos $250. En el sitio web del Chimney Safety Institute of America (Instituto de seguridad de chimeneas de EE.UU.) puedes buscar deshollinadores certificados y consultar el Better Business Bureau (Oficina de buenas prácticas comerciales) para ver si hay quejas.

Lo que ahorras: Los deshollinados anuales ayudarán a que tu conducto de humos dure más y funcione con más eficacia, ahorrándote unos $2,500 respecto al costo de un reemplazo antes de tiempo.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.