Costco y Walmart llevan adelante un gran cambio en sus tiendas por los constantes robos

Aunque en un primer momento utilizar el sistema de autopago en las cadenas minoristas, supermercados y más era innovador además de que facilitaba en gran parte las largas colas en las cajas registradoras, en los últimos años las cadenas minoristas se percataron de que esto se prestó para robos.

Por esa razón, tanto Costco como Walmart decidieron llevar adelante un gran cambio en sus tiendas debido a los constantes robos. “El robo es un problema. Es mayor de lo que ha sido históricamente“, dijo el director ejecutivo de Walmart, Doug McMillion.

De acuerdo con un informe presentado por Journal of Applied Psychology, en los últimos meses la tasa de robos por el sistema de autopago se ha disparado hasta cuatro veces más que las que se veían anteriormente en las cajas registradoras.

McMillion destacó que por esta situación algunas tiendas de Walmart han tenido que cerrar en ciertas ubicaciones y que esto también ha generado un aumento en los precios de algunos productos.

Los grandes minoristas como Costco y Walmart han estado reconsiderando fuertemente estas líneas de autopago además se ha comprobado que los usuarios al momento de usar estas máquinas son propensos a cometer errores como por ejemplo; escanear o escribir incorrectamente el código de barra o incluso colocar artículos en el área de la bolsa que no han sido escaneados correctamente.

Por otro lado, las políticas de membresía son otro aspecto a discutir según un portavoz de Costco “nuestra política de membresía establece que nuestras tarjetas de membresía no son transferibles y desde que ampliamos nuestro sistema de pago de autoservicio, hemos notado que los compradores que no son miembros han estado usando tarjetas de membresía que no les pertenecen“, destacó.

Para el representante de esta cadena “no creemos que sea correcto que los no miembros reciban los mismos beneficios y precios que nuestros miembros. Como ya solicitamos la tarjeta de membresía al momento de pagar, ahora solicitamos ver su tarjeta de membresía con su foto en nuestro autoservicio registros de caja”, indicó.

Los nuevos cambios es que por ejemplo; Costco está aumentando la seguridad en sus líneas de autopago y ahora los miembros pueden notar que al momento de pagar hay personal adicional vigilando el área.

Pero no solo es Walmart y Costco quienes han tomado acción, Target también ha establecido límites a los compradores de 10 productos o menos, y cadenas de supermercados como ShopRite y Giant igualmente se unieron a estas medidas.

Sigue leyendo: