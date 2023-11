Elenco de Modern Family se reúne a 3 años de terminar la serie

La icónica serie de comedia “Modern Family” sorprendió a sus seguidores con una divertida reunión del elenco, aunque notoriamente sin la presencia de Ty Burrell, quien interpretó a Phil Dunphy en la serie. A pesar de que la serie concluyó hace tres años con su último capítulo, los miembros del elenco se reunieron para una convivencia, compartiendo momentos y risas.

La serie, reconocida con alrededor de 5 premios Emmy a lo largo de su exitoso recorrido, ha dejado un legado de más de 200 episodios llenos de humor y diversión para sus seguidores. La ausencia de Ty Burrell en esta reunión del elenco principal, del cual no se ha revelado el motivo, destacó en las fotografías compartidas por Sofia Vergara en su cuenta de Instagram.

Entre los miembros que se hicieron presentes en la reunión se encuentran Ed O’Neill, Eric Stonestreet, Jesse Tyler Ferguson, Julie Bowen, Sarah Hyland, Nolan Gould, Ariel Winter, Rico Rodríguez y Aubrey Anderson-Emmos. La ausencia de Ty Burrell fue notada, pero no impidió que el resto del elenco disfrutara de la ocasión, compartiendo bromas y risas.

A través de las fotos y videos publicados por la actriz, se evidenció que el resto de los asistentes bromearon sobre la ausencia de Ty Burrell, incluso simulando interactuar con él de manera divertida. La reunión mostró que, a pesar del tiempo transcurrido desde el final de la serie, el elenco mantiene una relación cercana y disfruta de la convivencia fuera de la pantalla.

Esta reunión del elenco de “Modern Family” resalta la conexión especial que persiste entre los actores, demostrando que la familia creada en la serie trasciende la ficción y sigue siendo motivo de celebración para los fanáticos. Para aquellos que deseen revivir la historia de la familia de Gloria, la serie está disponible en Star Plus.

Sarah Hyland recuerda la escena más fuerte que grabó para ‘Modern Family’

Sarah Hyland, conocida por su papel en ‘Modern Family’, ha compartido detalles de su experiencia durante la grabación de la exitosa serie que la vio crecer frente al público global. Aunque el elenco de jóvenes actores de la serie ha evitado los problemas comunes de las estrellas infantiles, Hyland enfrentaba desafíos significativos en privado. A pesar de que sus compañeros de reparto eran como una segunda familia, la actriz, que sufre de displasia renal, se sometió a dos trasplantes de riñón a lo largo de los años.

En una reciente entrevista en el podcast de su colega y amigo Jesse Tyler Ferguson, Hyland reveló que su enfoque en la supervivencia durante esos años la llevó a lidiar en silencio con su salud y a enfrentarse a la presión de grabar escenas difíciles. A pesar de sus problemas de salud, la actriz se esforzaba por ofrecer un rendimiento de calidad en cada escena.

La actriz compartió un recuerdo especialmente difícil, una escena en la que tuvo que empujar un coche averiado. En ese momento, Hyland estaba lidiando con la gota y recibía diálisis, lo que hizo que la experiencia fuera aún más desafiante. A pesar de su dolor, los requerimientos del vestuario, como usar tacones altos, agregaron una capa adicional de dificultad a la situación.

“Me pusieron tacones altos… Todavía no habían establecido cuál sería mi atuendo e insistieron en que llevara tacones. El dolor era insoportable”, recordó la actriz sobre ese momento en particular.

Aunque ‘Modern Family’ fue un gran éxito y contribuyó al crecimiento de la carrera de Hyland, la actriz compartió estos detalles para ilustrar los desafíos personales que enfrentaba mientras interpretaba su papel en la exitosa serie. Su historia destaca la fuerza y determinación que mostró para cumplir con sus compromisos profesionales a pesar de las dificultades personales que enfrentaba.

