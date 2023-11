Padre de David Benavídez asegura que Demetrius Andrade será una pelea más difícil que Canelo Álvarez

José Benavídez Sr., padre y entrenador de David Benavídez, aseguró que el enfrentamiento de su hijo contra Demetrius Andrade el 25 de noviembre en Las Vegas, será más difícil que la posible pelea con Saúl ‘Canelo’ Álvarez.

En una entrevista con Izquierdazo, Benavídez Sr. admitió sentirse nervioso y expresó que Andrade es un peleador escurridizo, por lo que el Monstruo Mexicano llegará completamente preparado para afrontar la pelea más complicada de su carrera.

“En estos momentos lo único que me importa es el Boo Boo el 25 de noviembre, salir con la victoria. Es una pelea súper difícil, una pelea donde tenemos que estar al 100, llegar al 100 y esta pelea es la más difícil de nuestra carrera, entonces me atrevo a decir que esta pelea se me hace más difícil que pelearle a Canelo”, dijo.

Demetrius Andrade intentará arrebatarle el puesto a David Benavídez para pelea con Canelo Álvarez. Foto: Michael Reaves/Getty Images.

“Este muchacho es un peleador escurridizo, que tiene buenas piernas, que no sabe ni dónde tira y por eso Canelo no lo quiso enfrentar. Canelo es un peleador frontal, un peleador que mira lo que tira, un peleador que se nos prestaría más, estoy más nervioso la verdad de pelear con Boo Boo Andrade que pelear a Canelo Álvarez”, añadió.

Las predicciones para la pelea entre David Benavídez y Demetrius Andrade se inclinan hacia el lado del mexoamericano y muchos expertos coinciden en que lo noqueará en la segunda mitad del combate, pero hay otros que piensan que Boo Boo podría tener una oportunidad si ataca temprano al Monstruo Mexicano y se mantiene disciplinado sobre el ring.

Asimismo, Stephen Espinoza -presidente de Showtime- confirmó que el ganador de este duelo podría ser el próximo oponente de Canelo Álvarez para su segunda pelea con Premier Boxing Champions (PBC). De ser David Benavídez el vencedor, reafirmará su puesto como retador obligatorio del CMB del tapatío y podría obtener su oportunidad a finales del 2024, según informó Salvador Rodríguez de ESPN.

David Benavídez y Demetrius Andrade en su primer cara a cara oficial previo a su pelea. Foto Cortesía: Esther Lin/Showtime.

David Benavídez, monarca interino de peso supermediano del CMB, venció a Caleb Plant en marzo de este año por decisión unánime y defenderá su título nuevamente en noviembre. El Monstruo Mexicano cuenta con un registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.

Por su parte, Demetrius Andrade, de 35 años, fue campeón de peso superwelter de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB), y de peso mediano. Boo Boo mantiene su récord invicto después de 32 peleas de las cuales 19 las terminó por nocaut.

