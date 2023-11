Sam Altman, cofundador de OpenAI, trabajará para Microsoft

Microsoft anunció el lunes que contrataba a Sam Altman, cofundador y exnúmero uno de OpenAI, la empresa que creó la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT, y cuyo repentino despido sacudió al mundo de la tecnología.

Poco después de este anuncio, el exjefe de Twitch Emmett Shear indicó que aceptaba ponerse al frente, por interino, de OpenAI.

Sam Altman y Greg Brockman, ambos cofundadores de OpenAI, “se unirán a Microsoft para liderar un nuevo equipo de investigación avanzada de IA”, afirmó el director ejecutivo del gigante informático, Satya Nadella, en la red X (antes Twitter).

“La misión continúa”, escribió en X Altman, que a sus 38 años es considerado una de las figuras más destacadas de Silicon Valley.

“Seguimos comprometidos con nuestro acuerdo con OpenAI y confiamos en la hoja de ruta prevista para nuestro producto”, agregó Nadella.

