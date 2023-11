Sabías que ya puedes denunciar a los estafadores en tu propio idioma

La Comisión Federal de Comercio (FTC) ha comenzado a aceptar denuncias de estafas no solo en inglés y español sino en varios idiomas como árabe, vietnamita, mandarín, coreano, somalí, tagalo, ruso, polaco, portugués y muchos más.

Durante la conferencia “La FTC rompe las barreras del idioma para llegar a los consumidores que son blanco de fraude”, organizada por Ethnic Media Services, expertos de la Comisión Federal de Comercio explicaron por qué esta nueva capacidad de acceso al idioma, ayudará a las comunidades étnicas a hacer sus denuncias de estafas.

Lo primero es que si has sufrido una estafa debes llamar al número del Centro de Llamadas de la FTC, 877-382-4357, presionar el 3 para una lista de idiomas, donde escoges el tuyo, y serás conectado con una persona real con intérprete que tomará tu llamada.

Este servicio está disponible de 9am a 5 pm. Tambien puede acudir al sitio en línea: Reportefraude.gov; o también puedes escribir a: fraud@ftc.gov

“Las nuevas mejoras van a ampliar nuestra capacidad para servir a más comunidades, particularmente a aquellas que se sienten más cómodas de hablar otros idiomas que no es el inglés”, dijo Mónica Vaca, subdirectora del Buró de Protección al Consumidor de la Comisión Federal de Comercio, la agencia nacional de protección al consumidor que trabaja para detener el fraude y las prácticas injustas de negocios.

Precisó que la ayuda será prestada en múltiples idiomas, no solo inglés y español.

“Queremos motivar a la gente a reportar lo que ven y experimentan para detener las estafas y advertir a las comunidades”.

Afirmó que al reportar el fraude y los robos de identidad en el idioma natal, podrán saber lo que pasa en las comunidades.

“Una vez que reportas la estafa o cualquier práctica de negocios negativa, te indicarán en tu propio idioma los siguientes pasos para recuperar tu dinero; y esto muchas veces depende de que tan rápido actúes”.

Hizo ver que las estafas nunca afectan a una sola persona, y por eso es importante alertar a la comunidad sobre lo que está pasando.

“Eso nos ayuda a además a hacer nuestro trabajo de cumplimiento de la ley. Los reportes que recibimos en línea en otros idiomas se traducen a nuestras agencias socias para que aprendan cómo los estafadores afectan a diversas comunidades”.

Dijo que gracias a las denuncias han logrado demandar a compañías que estafan en español.

“Un caso reciente es de la compañía Ganadores que hacía promesas de ganar mucho dinero a la comunidad hispana por medio de negocios en línea e inversiones inmobiliarias. Ellos se promovían en el mercado hispano pero sus contratos estaban en inglés, por lo que no podían leer las letritas pequeñas que indicaban que solo tenían tres días para obtener su dinero de regreso. Logramos detener sus operaciones y el caso permanece pendiente en la corte”.

Dijo que siempre tratan de obtener reembolsos para la gente que perdió su dinero. Por eso es crítico que presenten sus denuncias.

“Por favor siempre reporten una estafa, en especial si han perdido dinero”.

Larissa Bungo, abogada senior de la División de la División de Educación para el Consumidor y las Empresas de la Comisión Federal de Comercio, puntualizó que han ampliado sus recursos en línea y en forma impresa sobre las señales de advertencia sobre las estafas en 12 idiomas.

“También tenemos un manual de recursos para inmigrantes y refugiados recientes que advierte sobre cómo evitar las estafas más comunes relacionadas con la migración y el empleo, y cómo protegerse a sí mismos y su información personal”.

Dijo que también cuentan con una guía para que los propietarios de pequeños negocios se protejan de las estafas de recibos de pago falso y de la personificación de negocios, y para que puedan comenzar una conversación con sus trabajadores y que ellos puedan detectar y evitar las estafas.

Los 12 idiomas son amárico, árabe, chino simplificado, francés, coreano, ruso, somalí, español, tagalo, ucraniano y vietnamita.

“Es muy fácil descargar las publicaciones de la página ftc.gov/languages; y hacer copias para distribuirlas y compartir las ligas para ayudar a las comunidades a detectar y evitar las estafas”.

Afirmó que normalmente los estafadores insisten en que les pagues con tarjetas de regalo, criptomonedas o una transferencia bancaria.

“Eso nos lleva a recordarles que no compartan la información de su tarjeta de crédito o de su cuenta bancaria cuando alguien los contacte de manera intempestiva”.

Datos del 2022 indican que el año pasado recibieron 2.5 millones de reportes for fraude, y las pérdidas ascendieron a cerca de $9,000 millones.

El abogado y periodista Jongwon Lee pidió imaginar que eres un inmigrante de primera generación de Corea y has trabajado muy duro en una tintorería, en un restaurante y una tienda por 12 horas a diario durante 30, 40 años.

“Has pasado 30 años en Estados Unidos y hablas algo de inglés, y tienes un amigo coreano a quien has visto en iglesias y grupos sociales. Ese amigo te dice que pongas dinero en una nueva oportunidad de inversión que pueden ser criptomonedas, pero no importa, le crees a tu buen amigo, guapo, llamativo y habla tu propio idioma”.

Pero luego un año o dos después tu amigo desaparece y tu dinero que ganaste por 30 años ha desaparecido.

“Eres víctima de una estafa, pero tienes miedo de reportar tal crimen por barreras con el lenguaje y un sentimiento de vergüenza. A qué agencia debo contactar. Cómo explicar lo que me pasó. No tengo un buen inglés. No me van a creer porque mi inglés no es muy bueno o mi etnicidad coreana. Finalmente te rindes, y la estafa sigue”.

Lee dijo que está contento de que la FTC ahora tome reportes en coreano y otros idiomas.

“El acceso en tu idioma elimina tus miedos, la vergüenza y ayuda a reportar el fraude.Te da la confianza y te hace sentir que no estás solo y alguien te escucha”.