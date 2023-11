A semanas de dar a luz, Francisca deslumbra en redes con un look de impacto

Con una sonrisa en el rostro y enfundada en un atuendo que evidenció las curvas de su figura, Francisca cautivó a su comunidad digital desde el foro de ‘Despierta América’. ¿Cómo se encuentra la famosa a solo unas semanas de convertirse en madre por segunda ocasión? Aquí te lo contamos.

Desde su perfil oficial de Instagram, la presentadora de televisión se dejó ver en un carrusel de imágenes en el que mostró a detalle el modelito que usó para una de las más recientes transmisiones del matutino.

Se trató de un ajustadísimo vestido azul con escote cruzado que evidenció su pronunciada pancita de embarazo. Además, la dominicana presumió el crecimiento de su melena riza con un coqueto medio recogido.

“La semana oficial del agradecimiento. Feliz día gente linda. Aunque creo fielmente que el agradecimiento debe ser algo de todos los días; desde lo más simple hasta lo más grande. Un abrazo para todos, aquí les dejo fotos mías y de Franco“, escribió la conductora para acompañar su publicación.

Como era de esperarse, las reacciones a su publicación no se hicieron esperar. Los piropos con respecto a su ‘glow de embarazo’ no faltaron, así como los aplausos por su buen gusto al vestir.

“Ese cabello, esa barriguita, ese color, esa piel. Estas bella mi Fran! Dios siga derramando bendiciones en tu camino bella”, escribió un usuario. Por su parte, otro internauta secundó esta opinión diciendo: “Tu barriga cada día más grande y tu hermosa”, se lee en la red.

Esta no es la única razón por la que Francisca ha causado revuelo recientemente. Recordemos que hace algunas semanas anunció en entrevista con la revista ¡HOLA! que muy pronto podría cambiarse de casa. ¿La razón? Que en su hogar actual ya no caben, mucho menos si lleva a cabo sus planes de traer a este mundo a una niña luego del nacimiento de su segundo pequeño, Franco.

“No me gustaría quedarme ahí con los hijos y quisiera tener más. Francesco está indeciso. Yo quisiera ir en busca de la niña, me gustaría intentar una vez más a ver si nos viene la pequeña. No quisiera esperar mucho y pienso que lo voy a buscar rápido porque la mujer cambia mucho, es un proceso largo, y si la pensamos más, no va a pasar”, indicó a la publicación.

Seguir leyendo:

• Francisca muestra cuánto ha crecido su pancita de embarazo en un elegante enterizo

• Francisca confirma que se mudará de casa tras confesar que buscará tener una niña

• Conoce las humildes casas donde crecieron Francisca, Clarissa Molina y Alejandra Espinoza