Black Friday: horarios de Costco, Walmart, Best Buy y más para este viernes 24 de noviembre

Un día después de Acción de Gracias se llevará a cabo el Black Friday o viernes negro, la gran fiesta del descuento donde encontrarás desde ropa, calzado, electrodomésticos, artículos y más a los mejores precios en tus tiendas favoritas.

Por lo tanto, a tan solo días de celebrarlo, te contamos cuáles serán los horarios de las famosas cadenas minoristas y tiendas de marca, ya que cada una permanece operativa en horas distintas, sabiendo esto podrás visitar algunas y comparar precios.

¿A qué hora abrirán los minoristas en el Black Friday?

Los horarios pueden llegar a ser variados en este caso Walmart estarán abiertas desde las 6 a.m. a 11 p.m. hora local en el Black Friday, pero no trabajarán el Día de Acción de Gracias. Por su parte, las ubicaciones de Target abrirán a las 6 a.m. el viernes y cerrarán a su horario habitual igual que Costco, Best Buy, Macy’s, Home Depot y Lowe’s.

Las tiendas que estarán abiertas en Black Friday 2023

Aunque la mayoría trabajará en su horario usual, lo mejor es consultar los horarios en las ubicaciones específicas.

Barnes & Noble: abierto en horario comercial habitual, que varía según la ubicación.

Burlington Coat Factory: abierto con horario comercial extendido, que varía según la ubicación

Dick’s Sporting Goods: de 6 a. m. a 10 p. m.

Grapas: 9 a. m. a 8 p. m.

IKEA: de 10 a 21 horas.

Kohls: las tiendas abrirán a las 5 a.m.

Lotes Grandes: 6 a.m. a 11 p.m.

Nordstrom: las tiendas abrirán temprano y cerrarán tarde.

Office Depot y OfficeMax: abiertos en horario habitual.

Victoria’s Secret: Las tiendas estarán abiertas con horario de atención entre las 6 a. m. y las 9 p. m.

Sigue leyendo: