César Bono sufre por mujer que lleva un año viviendo de a gratis de su mansión en México

El actor César Bono, de 73 años y quien es famoso por dar vida a Frankie Rivers en la serie ‘Vecinos’, alzó la voz por medio de un video que compartió en sus redes sociales, al ya no saber qué hacer para recuperar la mansión que posee en La Herradura, uno de los barrios más exclusivos del Estado de México y es que la mujer a la que se lo alquiló lleva un año sin pagarle ni un solo peso de renta.

Es su material, con duración de casi 2 minutos, el primer actor exhibió lo que su inquilina ha hecho después de que le pagar el primer año de alquiler por adelantado, una práctica con la que él nunca estuvo de acuerdo, pero que la terminó aceptando.

“Yo quería que pagara mes con mes, como se usa siempre. Me pagó ese año que les digo y no ha vuelto a pagar en todo este 2023, no pagó un solo centavo. Yo sé dónde vive la mujer. Yo sé que es una delincuente porque día con día me está robando”, aseguró Bono.

En otro fragmento de su video hizo un llamado desesperado a todo tipo de ayuda para recuperar, lo más pronto posible, el hogar que adquirió tras varios años de arduo trabajo.

“México, estoy en problemas. Soy César Queijeiro Bono y quiero decirles que en mi casa, que se ubica en La Herradura, Huixquilucan, Estado de México, vive una persona sin pagar renta desde hace más de un año. Esa persona es Jessica López Rivera, que trabaja en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)”, se le oye decir en el video en torno a la identidad de su inquilina, aunque el IMSS ya se desmarcó y señaló que en la institución no trabaja ninguna mujer con esos nombres.

La desesperación de César Bono surge porque las autoridades no han hecho nada por ayudarlo, incluso pareciera que hicieron más por proteger a la deudora que a él, lo que lo tiene muy desesperado y desilusionado.

“Yo gané en Huixquilucan el pleito y me habían dado fecha de desahucio para sacarla de mi casa, pero ella asistió con otro juez que, no sé por qué razón, se fue en contra de la decisión del juez anterior y seguimos en pleito. Yo tengo 73 años. No tengo el tiempo ni la salud para seguir en pleito con esta señora; la casa es mía y de nadie más”, concluyó un César Bono muy triste por lo que le ha tocado vivir.

Solicitó su amable apoyo. Día con día habitan en mi casa sin pagar un solo peso desde hace un año. pic.twitter.com/kXZ9Z8imwl — César Bono (@cesarbono) November 21, 2023

