Datos sorprendentes sobre 6 comidas favoritas para el Día de Acción de Gracias

Y las mejores formas de preparar el pavo y las guarniciones a la perfección

By Trisha Calvo

¿Estás deseando disfrutar de tus comidas favoritas de Acción de Gracias (Thanksgiving)? Usa estos datos para disfrutarlos aún más, o al menos para impresionar a tus invitados.

Pavo

Algunas partes pueden cocinarse más rápido que otras. Los temporizadores emergentes no siempre son fiables porque miden la temperatura en un solo punto. Además, no son precisos, según nuestras pruebas. No se debe servir ningún ave hasta que todas las partes se hayan cocinado a una temperatura segura de 165° F. Usa un termómetro de lectura instantánea en la parte interna del muslo, el ala y la parte más gruesa de la pechuga.

El secreto de un pavo sabroso es trocearlo. Se llama spatchcocking: Corta la espina dorsal, parte el ave por la mitad y colócala plana sobre una rejilla. Cocinado a 450° F en el horno, un pavo de 12 libras estará listo en alrededor de una hora. Como todo se cocina uniformemente en una sola capa, queda jugoso a la perfección.

La carne blanca y la oscura son músculos diferentes. Cuanto más oscura es la carne, más mioglobina, una proteína que envía oxígeno a los músculos. Como los pavos corren más que vuelan, las patas y los muslos reciben más oxígeno y son más oscuros que la carne de la pechuga. Tres onzas y media de carne oscura sin piel tienen 167 calorías, 6 gramos de grasa (1.7 gramos saturada) y 27 gramos de proteínas. La misma cantidad de carne clara tiene 139 calorías, 2 gramos de grasa (0.5 gramos saturada) y 29 gramos de proteínas.

Arándanos rojos

No son sólo para Acción de Gracias. Cocínalos a fuego lento en una salsa con estragón o tomillo para cubrir chuletas de cerdo o pato. Cocínalos hasta que queden como mermelada, mézclalos con mostaza integral y úsala para untar sándwiches.

Se congelan estupendamente. Haz acopio de ellas cuando estén en el mercado y mételas en el congelador sin sacarlas de sus bolsas. Enjuágalas antes de usarlas, pero no hace falta descongelarlas.

Puedes reducir el azúcar. Los arándanos son ácidos, por lo que necesitan algo de edulcorante. Pero muchas recetas piden 1 taza de azúcar por cada bolsa de arándanos rojos de 30 gramos. Puedes reducir esa cantidad a la mitad y seguir teniendo una salsa sabrosa. Si te gusta un poco más dulce, prueba a añadir manzanas o naranjas troceadas a la salsa.

Calabaza

La calabaza y la mezcla para tartas de calabaza no son exactamente lo mismo. Esta última contiene especias, pero también una fuerte dosis de azúcares añadidos. Media taza de calabaza en conserva tiene 69 calorías y 4 gramos de azúcares, presentes de forma natural en la calabaza. La mezcla tiene 120 calorías y 24 gramos de azúcares añadidos en la misma media taza: unas 6 cucharaditas. Y eso antes incluso de que entre en la tarta.

Es una buena fuente de fibra: con 3.5 gramos, media taza de calabaza aporta aproximadamente el 13% de tus necesidades diarias.

Muchos productos de calabaza no contienen calabaza. La especia de calabaza está de moda desde hace unos años, pero comprueba la lista de ingredientes de las galletas, cereales y otros productos similares que abarrotan las estanterías de los supermercados y no encontrarás calabaza en la mayoría de ellos. Normalmente, estos productos tienen el clásico sabor a especias para tartas de calabaza: una combinación de pimienta de Jamaica, canela, jengibre, macis y nuez moscada.

Camote

Al camote le dicen yams en inglés pero es un término equivocado. Podemos llamarlos yams, pero los favoritos de color anaranjado del Día de Acción de Gracias son los sweet potatoes (papas dulces o camotes). Los verdaderos yams son verduras blancas con almidón que crecen en el Caribe.

Están repletos de betacaroteno, un antioxidante que ayuda a combatir la inflamación y puede proteger contra algunos tipos de cáncer. Y la cantidad de betacaroteno de un camote mediano también aporta el 165% de la vitamina A que necesitas al día. Además, obtienes potasio, fibra y vitamina C.

Guardarlos en el refrigerador les estropea el sabor. Los camotes crudos refrigerados desarrollarán un sabor desagradable y se pondrán duros. Guárdalos en un lugar fresco y seco, como el sótano. Si se guardan bien, durarán unas dos semanas.

Papas

Las Yukon Gold hacen mejor puré. Son más nutritivas que las papas blancas porque su color procede de los carotenoides, los mismos antioxidantes beneficiosos para la salud que contienen los camotes y las zanahorias. Además, tienen un sabor mantecoso, por lo que no tienes que añadir tanta crema o mantequilla.

Están repletas de potasio. Este mineral ayuda a mantener baja la tensión arterial. Una papa pequeña aporta más que una banana grande.

Debes empezar a cocinarlas en agua fría. Si esperas a que el agua esté hirviendo para añadir las papas a la olla, se cocerán de forma desigual.

Coles de Bruselas

Son supernutritivas. Están repletas de antioxidantes, como las vitaminas A, C, K y el folato. Además, aportan fibra, potasio y hierro y sólo 30 calorías por taza.

Los distintos métodos de cocción dan sabores diferentes. Asarlas resalta las notas a nuez de las coles; para potenciarlas aún más, aderézalas con aceite de avellana o nuez. Las coles al vapor tienen un sabor más parecido al de las coles delicadas. Si las cocinas enteras al vapor, empieza a comprobar si están tiernas a los 4 minutos. Antes de cocinarlas por cualquier método, córtales la parte inferior del extremo del tallo y usa un cuchillo pequeño y afilado para hacer una X en la base, de modo que se cocinen más rápido y de forma más uniforme.

Las coles más pequeñas son más dulces. Las más grandes tienen un sabor más fuerte a col. Cuando compres coles de Bruselas, busca que sus cabezas estén bien cerradas, de color verde brillante y que no amarilleen ni se oscurezcan.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.