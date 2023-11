Los disturbios en el Maracaná que llevaron a Messi a sacar a los jugadores de la selección argentina del campo de juego

Cuando faltaban pocos minutos para el inicio del partido entre Argentina y Brasil que se debía jugar este martes en el estadio de Maracaná de Río de Janeiro, incidentes violentos en la tribuna llevaron a que los jugadores argentinos abandonaran el campo de juego.

La prensa local informó que, tras cantarse los himnos de ambos países, hubo un enfrentamiento entre hinchas de ambas selecciones en las gradas.

Inmediatamente, la Policía Militar brasileña intervino reprimiendo a los aficionados argentinos.

Decenas de videos en redes sociales muestran a uniformados golpeando con porras a los fanáticos de Argentina y a los asistentes lanzando sillas a los policías.

Varios hinchas argentinos saltaron de la tribuna para evitar ser golpeados por la policía.

En respuesta, jugadores de ambas selecciones pasaron por arriba de las protecciones que separan el campo de las gradas para tratar de calmar a sus propias hinchadas.

Un video muestra al arquero de la selección argentina Emiliano “Dibu” Martínez enfrentándose a la policía.

As things get heated in Brazil vs Argentina match as Emiliano Martínez gets involved with the crowd…😬pic.twitter.com/Dq7TNj4W2S