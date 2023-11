Pediatra de Boston enfrenta 22 acusaciones de expacientes por agresión sexual

Un pediatra de Boston parecía tener una carrera impecable de más de 40 años de servicio, pero las cosas dieron un giro cuando dos expacientes lo acusaron de agresión sexual durante sus revisiones. En la audiencia del caso el fiscal reveló que otras 22 víctimas se acercaron a presentar una queja.

Se trata del doctor Richard Kauff, de Norwell, quien, de acuerdo con NBC, enfrenta 13 cargos de agresión indecente y agresión a un menor de 14 años, y cuatro cargos de violación de un menor de 16 años, de los cuales se declaró inocente el pasado lunes, momento en que se reveló que hay otras acusaciones.

Estas nuevas 22 acusaciones aún no son formales, por lo que no se han realizado nuevos cargos, el fiscal del caso informó durante la comparecencia que dos de las víctimas que han dado nuevos testimonios aún son menores de edad y agregó que no descarta que puedan sumarse más afectados.

Mientras el caso sigue, la jueza dejó a Kauff en libertad con una fianza de 50,000 dólares y le ordenó entregar tanto su pasaporte como su licencia médica. Además, se le prohibió acercarse a las instalaciones médicas en Norwell y Kingston, donde ocurrió el presunto abuso, así como tener contacto sin supervisión con menores de 16 años, incluidos los miembros de la familia.

El caso contra el pediatra

Todo comenzó con una publicación en Facebook llamada “Exámenes médicos inapropiados en niños”, una de las víctimas narró lo vivido durante su experiencia con el médico, y fue así como dos desconocidas compartieron vivencias similares mediante la red social. Conforme avanzó la investigación se dieron cuenta de que lo sufrido por ambas fue realizado por la misma persona.

De acuerdo con CBS News, las agresiones sexuales ocurrieron en el Centro Médico South Shore, comenzaron cuando las víctimas tenían alrededor de ocho años y continuaron hasta que dejaron de ser pacientes pediátricas, en ese tiempo el doctor les introdujo los dedos en la vagina bajo la excusa de que era parte del chequeo anual de salud.

La víctima número 2 -como ha sido identificada por la Fiscalía- realizó la publicación anónima en un grupo de Facebook después de hablar con su terapeuta sobre lo ocurrido y que ésta le dijera que no era normal, por lo que debía acudir con la policía.

Fue el 11 de octubre cuando la policía buscó al pediatra, quien reaccionó con ira a las acusaciones y aseveró que durante 40 años ejerció sin problema alguno. Pese a ello, a sus 68 años abandonó la medicina tras ser acusado de agresión sexual.

