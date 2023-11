Georgina Rodríguez presume la decoración de su casa por Navidad… ¡con pista de hielo incluida!

La modelo argentina Georgina Rodríguez, de 29 años, declaró ya oficialmente inaugurada la Navidad y así lo presumió con la decoración de la casa que comparte con Cristiano Ronaldo y sus hijos.

La también influencer recurrió a los servicios de una empresa especializada en decoración para lograr su cometido de tener una de las decoraciones más espectaculares y vaya que lo consiguió.

Por medio de un video, publicado en sus redes sociales, Georgina nos permitió ser testigos del glamour y elegancia de su decoración, la cual está llamada a ser una de las más espectaculares entre los famosos.

“Divirtiéndome en hogar, dulce hogar”, fue el texto con el que la pareja de Cristiano Ronaldo acompañó su material que ya acumula más de 1 millón de corazones rojos y miles de comentarios.

Por lo que pudimos ver, la decoración de su residencia está conformada por cajas de regalo, gran cantidad de luces, renos y el infaltable árbol de Navidad.

Por si eso fuera poco, Georgina presumió la instalación, en la que ella y toda su familia disfrutarán de una helada diversión, pues se trata de una monumental pista de hielo.

El video, como no podía ser de otra manera, lo musicalizó con el tema ‘All I want for Christmas is you’ de Mariah Carey.

¿Creen que Georgina Rodríguez se anote la medalla de oro como la decoración navideña más espectacular?

