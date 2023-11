¿Es seguro comprarle a tu bebe artículos usados como un asiento de seguridad para el auto, una carriola o una cuna?

Los expertos de Consumer Reports te dan su opinión y te ofrecen consejos para comprar algunos de los productos para bebés que son más caros, nuevos o usados.

Cuando compres artículos para tu bebe de segunda mano, como una carriola, verifica que puedes identificar la marca y el modelo para revisar algún retiro del mercado o si existe otra información relacionada con su seguridad.

By Justin Krajeski

Additional reporting by Kimberly Janeway

Con la alegría de tener un bebe, también viene la necesidad de comprar muchas cosas. En cuanto a la estrategia, tienes dos opciones: comprar productos nuevos o conseguirlos de segunda mano, ya sea que esto signifique buscar opciones dentro del Marketplace de Facebook o aceptar productos heredados de un ser querido.

Tiene sentido querer comprar productos para bebes usados, ya que tu bebe no los necesitara por mucho tiempo y además tienes que comprar tanto que los costos se pueden disparar rápidamente; conseguir algo en la página de internet de artículos usados Craigslist o aceptar algo gratis, son opciones evidentemente atractivas.

En este artículo

Asientos de seguridad infantil para el auto • Carriolas• Cunas • Sillas altas para comer • Qué hacer con los retiros de productos del mercado • Productos peligrosos para bebés

Habiendo dicho esto, es posible que no puedas registrar productos usados para que te lleguen avisos importantes y te enteres de posibles retiros del mercado. Cuando se retiran productos del mercado, es porque representan graves riesgos o no cumplen con los estándares de seguridad actuales. Para estar seguros de que un producto usado es seguro antes de llevarlo a casa, puedes revisar la base de datos pública de incidentes que son reportados a la Comisión de Seguridad de Productos de Consumidor (CPSC, pos sus siglas en inglés) la agencia federal que supervisa miles de productos para el hogar.

Los retiros del mercado son una razón por la que muchas personas prefieren artículos para bebés que son nuevos, en lugar de usados. Cuando compras y registras un producto nuevo, recibirán una notificación si se presenta algún retiro del mercado, indica Ashita Kapoor, directora asociada de seguridad de productos en CR.

¿Algún otro argumento que pueda justificar gastar más dinero en un producto nuevo? Obtienes los últimos avances en el mercado. “La seguridad de un niño es la prioridad más importante para cualquier padre”, dice Kapoor. “Es importante comprar las versiones más recientes y los modelos más nuevos de un producto para asegurarnos que cumple con los estándares de seguridad actuales”.

Según los datos de lesiones de la CPSC del 2021 que están relacionados con productos para el cuidado de bebés entre niños menores de 5 años- desde sillas altas hasta moisés – indica que alrededor del 63% de las lesiones pueden atribuirse a accidentes en sillas altas para comer, cunas, portabebés y carriolas. Esto subraya lo importante que es la seguridad en un producto.

Para cada una de las siguientes categorías de productos, te brindamos una guía con lo que debes saber al considerar comprar o heredar algún artículo. También compartiremos las mejores y más económicas opciones de nuestras pruebas, en caso de que decidas comprar el artículo nuevo. Además de los productos para el cuidado de bebés que la CPSC menciona en su reporte, hemos decidido incluir también los asientos de seguridad para el automóvil, ya que son una compra fundamental en términos de seguridad.

Asientos de seguridad para el auto

Si bien todos los asientos de seguridad infantil para el auto deben cumplir con los estándares mínimos de seguridad federal, algunos pueden proporcionar márgenes adicionales de protección contra accidentes y algunos otros son más fáciles de instalar que otros. Esto es crucial, si consideramos que un asiento de seguridad mal instalado puede poner a un niño en una situación peligrosa y vulnerable en caso de un accidente.

“Además de estas razones, los constantes avances en facilidad de uso y seguridad, constituyen un argumento sólido para invertir en un asiento de seguridad nuevo y de alto rendimiento”, dice Emily A. Thomas, PhD, gerente de seguridad automotriz en el centro de pruebas de automóviles de Consumer Reports.

La vida útil de la mayoría de los asientos de seguridad infantil para el automóvil es de seis a 10 años. En la mayoría de los casos, hay una fecha de vencimiento impresa debajo del asiento; asegúrate de respetarla, ya que una silla infantil con una fecha vencida no proporciona la misma protección que un modelo nuevo.

Si vas a comprar o heredar un asiento de seguridad para el automóvil de segunda mano, utiliza nuestra tabla interactiva de decisiones para revisar si es seguro volver a usarlo. Además de la fecha de vencimiento del asiento, que indica que el producto no ha sido usado por mucho tiempo, también debes verificar si el asiento ha estado involucrado en algún accidente, lo que podría comprometer su integridad estructural más allá de lo que puedas ver a simple vista.

Si por algún motivo terminas con un asiento para el automóvil que no es seguro volver a usar, no lo dejes en tu acera, ni tampoco lo tires en el basurero municipal; ya que esto podría tentar a desconocidos a querer usarlo para sus pequeños. En lugar de esto, desbarata el asiento hasta que solo quede la base, remueve las telas, los arneses y las hebillas. Después marca la base del asiento con la frase “No usar” e investiga con tus autoridades locales si algunas de sus partes se pueden reciclar antes de desecharlo por completo.

Los mejores asientos de seguridad para el automóvil por menos de $200

Estos tres asientos de seguridad infantil para el auto se ganaron nuestra recomendación y normalmente se venden por menos de $200. Si estos no satisfacen tus necesidades, puedes consultar nuestras calificaciones de asientos de seguridad para el auto, en dónde evaluamos otros 30 modelos.

Otra consideración de seguridad importante que no debes olvidar: Instala correctamente el asiento en tu coche. Descubre los errores más comunes en la instalación de asientos infantiles en el automóvil que debes evitar.

Chicco KeyFit

Graco SnugRide SnugFit 35 LX

Graco Snugride Snuglock 35

Carriolas

Es posible que las carriolas no tengan una fecha de vencimiento como las sillas de seguridad para el automóvil, pero definitivamente querrás un modelo que se haya fabricado después del 10 de septiembre del 2015. Esa es la fecha en que los estándares de seguridad federal se volvieron obligatorios, requiriendo el posicionamiento adecuado de los arneses de seguridad, e incluyendo factores para garantizar la integridad, la estabilidad y la resistencia de las carriolas, entre otras cosas. Una etiqueta en la parte de abajo del marco de la carriola debe mostrar la fecha de fabricación.

Luego consulta el manual del propietario para asegurarte de que la carriola funcione adecuadamente. Inspeccionala y revisa que el asiento se pueda reclinar correctamente y que los frenos funcionan. Por ejemplo, si la carriola tiene un seguro que bloquea las ruedas giratorias, pruébalo y verifica que no se quede atorado en ninguna posición, ni cuando está bloqueado o desbloqueado.

“Asegúrate de que la carriola se pliegue y despliegue correctamente, siguiendo las instrucciones del manual del propietario. A medida que vayas leyendo el manual, prueba que cada una de sus funciones sirve adecuadamente y que la carriola se encuentra en buen estado”, dice Joan Muratore, Ingeniera que supervisa las pruebas de carriolas en CR. “Finalmente, examina la estructura, el marco de la carriola, en busca de abolladuras, grietas, roturas o si falta alguna pieza o tornillo”. Si no tienes el manual original, búscalo en internet, en la página web del fabricante o llama al número de atención al cliente de la empresa.

Las mejores carriolas por menos de $250

Hemos probado carriolas que cuestan hasta $1,400. Sin embargo, los siguientes tres modelos recomendados en nuestras pruebas de CR cuestan mucho menos. Si estos modelos no satisfacen tus necesidades, en nuestras calificaciones de carriolas encontrarás otros 24 modelos que hemos evaluado.

Britax B-Lively

Mountain Buggy Nano

Graco Verb

Cunas

Si planeas comprar una cuna o pedir una usada prestada, te recomendamos buscar una cuna de laterales fijos que haya sido fabricada después del 2011. Fue entonces cuando entraron en vigor las nuevas normas federales de seguridad que prohibieron las cunas con laterales abatibles o plegables, que solían ser menos estables que las cunas con cuatro lados fijos. “Una vez que se prohibieron las cunas con barandas móviles, los reportes de lesiones y muertes disminuyeron drásticamente”, dice Kapoor.

Las piezas y la estructura de una cuna también pueden debilitarse y comprometerse debido al exceso de uso o por los cambios de humedad mientras estuvo almacenada; ten esto en cuenta si planeas comprar una de segunda mano.

Busca en la cuna una etiqueta que incluya la fecha de fabricación o el código de barras del lote, así como la información para contactar al fabricante. Normalmente, estos códigos aparecen en un lugar discreto del marco o armazón de la cuna, o debajo del soporte del colchón. Si no puedes ver bien la fecha de fabricación con el número de barras o código de lote, llama al fabricante y pregúntale. Es muy importante, si no hay una etiqueta clara, no uses la cuna.

Recuerda que la cuna más segura, es una cuna vacía: Utiliza únicamente una superficie firme, plana y que no esté inclinada (las superficies inclinadas pueden provocar que los bebés se asfixien). Los bebés deben dormir solos dentro de su cuna. Recuerda que los bebés al moverse pueden quedar atrapados en espacios pequeños, como entre el colchón y la cabecera, o pueden sufrir de asfixia por las almohadas o si alguno de sus padres se da vuelta sobre ellos. Por último, no coloques juguetes, protectores de cuna, cobijas, almohadas u otros productos en la cuna, ya que representan un riesgo de asfixia para los bebés.

Las mejores cunas por menos de $200

Estas tres cunas obtuvieron puntuaciones buenas en nuestras calificaciones (aunque ninguna es recomendada por CR) y todas se venden por menos de $200. Si no cumplen con tus expectativas y necesidades, aquí evaluamos otras 10 cunas.

Delta Children Emery 4 in 1 Convertible Crib

Dream On Me Ashton 5 in 1 Convertible Crib

DaVinci Kalani 4 in 1 Convertible Crib

Sillas altas para comer

Si vas a comprar una silla alta para tu bebe de segunda mano, asegúrate de que haya sido fabricada después de junio del 2019, cuando la CPSC comenzó a exigir que todas las sillas altas para bebés vendidas en los Estados Unidos deben cumplir con el estándar de seguridad federal que se indica en la norma F404 para sillas altas del ASTM International. No encontrarás una etiqueta oficial que indique que la silla cumple con esta normativa, pero debes poder encontrar el nombre del modelo y la fecha de fabricación en una etiqueta pegada a la silla. También debes consultar la página web de la CPSC para verificar que la silla no ha sido retirada del mercado por motivos de seguridad.

Te recomendamos buscar estas características de seguridad en tu silla alta, ya sea nueva o usada: una barra para la entrepierna que evita que el bebe se deslice; un sistema de retención de seguridad con un arnés de cinco puntos (las normas de seguridad actuales del ASTM International requieren solo un arnés de tres puntos para obtener la certificación, sin embargo un modelo de cinco puntos es más seguro, ya que puede evitar que un niño se pare o se incline en una silla alta y posiblemente se caiga o voltee la silla); si quieres una silla con ruedas, asegúrate que tenga frenos o sus ruedas integren un sistema de bloqueo; y si es una silla alta plegable, asegúrate que no te pellizque los dedos cuando las cierres.

Las mejores sillas altas por menos de 200 dólares

Hemos probado más de 15 sillas altas y estas tres a continuación, que se venden por menos de $200, fueron las que obtuvieron el mejor nivel de desempeño con ese presupuesto.

Graco Blossom 6-in-1 Convertible High Chair

Skip Hop Sit to Step High Chair

Graco Slim Snacker High Chair

Qué hacer con los retiros de productos del mercado

Mientras que varios tipos de productos para bebés deben someterse a pruebas de seguridad antes de estar disponibles al público, otros carecen de esos estándares de seguridad obligatorios, informa Lauren Kirchner de CR.

Y aunque es ilegal vender productos que han sido retirados del mercado, la CPSC se enfoca en darle prioridad al cumplimiento por parte de los principales minoristas, en lugar del mercado de reventa. Si estás comprando en sitios de segunda mano, además de buscar información en línea del producto que estás considerando, no hay forma de saber con seguridad si ha sido retirado del mercado.

Esto significa que debes investigar si el producto es seguro antes de comprarlo. Kirchner recomienda buscar en la base de datos pública de incidentes reportados a la CPSC.

Productos peligrosos para bebés que se deben evitar, nuevos o usados

Los expertos en seguridad de CR han identificado cinco productos que debes evitar mientras te preparas para darle la bienvenida a tu bebé a este mundo.

También, CR tiene una guía con más detalles acerca de las camitas o sillitas inclinadas, colchonetas para dormir y las tumbonas que han sido retiradas del mercado. Las sillitas o camitas que se inclinan, posicionan a los bebés en un ángulo de entre 10 y 30 grados, lo que puede ocasionar que la cabecita del bebe se caiga hacia adelante, bloqueando el flujo de aire, también ocasiona que sea más fácil que el bebé se de vuelta o gire hacia los laterales o el reposacabezas de la silla, lo que puede interferir con la respiración. Entre los modelos mencionados se encuentran el Rock’n Play Sleeper de la marca Fisher-Price, que fue retirado del mercado en el 2019 después de más de 30 muertes reportadas, y todos los modelos Kids II Rocking Sleepers, que también fueron retirados del mercado en el 2019 después de que se reportaron cinco muertes infantiles.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.