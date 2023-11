Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 26 de noviembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Ángela Aguilar: 52,263 Likes

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 9,085,837 seguidores. La artista es famosa por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Ángela Aguilar publicó una foto que recogió 52,263 me gusta. “Te extraño todos los días. ”, indicó en su publicación.

2- Jacky Bracamontes: 6,891 Likes

Seguido de Ángela Aguilar llega Jacky Bracamontes (@jackybrv), que es una de las figuras también con más followers en Instagram. La actriz tiene más de 8,597,059 seguidores. Esta vez, en su publicación ha obtenido 6,891 likes. “Nuevo parque en @vidanta BON (Beauty Of Nature) !!!! Estamos enamorados!! Y orgullosos de este lugar tan espectacular y orgullosamente mexicano!!! @mft07 Gracias por traernos mi querida @normiuxitinerary #vidanta #vidantaworld #BON (Esto es solo una probadita… el parque va a abrir sus puertas al público muy pronto )”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Irina Baeva: 5,552 Likes

La actriz Irina Baeva (@irinabaeva) tambiénsuele revolucionar Instagram cada vez que postea en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 3,940,499 followers. En su última publicación, Irina Baeva ha logrado un total de 5,552 likes desus seguidores. Esto fue lo que publicó: “anytime is a good time for coffee @alo” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Adamari López: 3,620 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,920,779 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es conocida por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su último post recibió 3,620 me gusta. “Si usted no pregunta yo no miento ¿a quién le dirían esto? .#outfit @kiut_llc .#fun #humor #diversión #funday #sunday #funny”, escribió en ella.

5- Maribel Guardia: 807 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Maribel Guardia, la actriz con una comunidad de 9,158,076 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@maribelguardia) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 807 likes. “Que bello volver a verlos @gaby_solanom @vica_tica @memodelbosquetv @marco_chaconf @belagool Los Adoro ”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos más virales del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

Descubre las fotos con más likes de los días previos: