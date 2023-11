Cyber Monday: 3 teléfonos plegables en oferta con hasta $800 dólares de descuento

El Cyber Monday se presenta como una ocasión única para aquellos que buscan sumergirse en el fascinante universo de las ofertas electrónicas. Si has estado considerando la posibilidad de darle un giro a tu teléfono, este es el momento propicio para hacerlo. Los fabricantes de equipos celulares participan activamente en esta fiebre de descuentos, brindando a los consumidores la oportunidad de adquirir dispositivos de última generación a precios extraordinarios.

Entre las tentadoras ofertas, sobresale el Motorola Razr Plus, un teléfono plegable que redefine la experiencia del smartphone con su potente pantalla dual. Este elegante dispositivo no solo ofrece una pantalla externa altamente funcional, sino que también presenta un diseño moderno y ligero. Equipado con un sistema operativo Android 13, un robusto procesador Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, 8GB de RAM y un generoso almacenamiento interno de 256GB, el Motorola Razr Plus, que originalmente se valoraba en $1,000 dólares, ahora está disponible con un impresionante descuento del 30%, quedando a tan solo $700 dólares.

No obstante, las ofertas no se limitan a este increíble dispositivo. Si buscas un teléfono compacto y poderoso, el Samsung Galaxy Z Flip 5 (256GB) se presenta como la opción ideal. Con su pantalla externa de 3.4 pulgadas y una pantalla interna de 6.7 pulgadas, este dispositivo ofrece lo mejor de ambos mundos en términos de funcionalidad y diseño. Alimentado por un procesador Snapdragon 8 Gen 2, 8GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno, el precio original de $999 dólares ahora se reduce con un tentador descuento del 20%, quedando en un atractivo precio de $800 dólares.

Pero la verdadera joya de la corona en estas ofertas es el Samsung Galaxy Z Fold 5 (256GB), un teléfono plegable que cautiva con su pantalla principal de 7.6 pulgadas y una pantalla de cubierta de 6.2 pulgadas. Con un potente procesador Snapdragon 8 Gen 2, 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento interno, este innovador dispositivo, que en su momento se comercializaba por $1,799 dólares, ahora está disponible con un sorprendente descuento del 44%, quedando en un atractivo precio de $1,000 dólares.

El Cyber Monday no solo representa una oportunidad para obtener estos excepcionales dispositivos electrónicos, sino que también es la ocasión perfecta para dar el salto tecnológico que has estado anticipando. Aprovecha las ofertas en este emocionante día de compras en línea y actualiza tu teléfono para hacer realidad tus sueños tecnológicos.

