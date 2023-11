Los mejores termómetros de oído del 2023

Nuestras pruebas descubrieron que la facilidad de limpieza es realmente importante. Aquí te contamos qué más debes saber.

By Catherine Roberts

Cuando tu hijo está enfermo, determinar si tiene fiebre puede proporcionar información importante sobre si debes llevarlo al médico y cuándo hacerlo. Es fundamental utilizar un termómetro que sea preciso, los resultados más recientes de las pruebas de Consumer Reports sobre termómetros pueden ayudarte al respecto.

En este artículo

Nuestros termómetros mejor calificados • Cómo evaluamos los termómetros • Por qué la facilidad de limpieza es fundamental

Los 10 termómetros que evaluamos en nuestras pruebas toman la temperatura a través del oído. También, la mitad de ellos también tienen la capacidad de medirla a través de la arteria temporal, lo que significa que colocas el termómetro contra la frente o la sien.

Es posible que estés más acostumbrado a los termómetros digitales que se pueden usar para medir la temperatura rectal, oral o en las axilas. Aunque la temperatura rectal se considera el método más preciso, especialmente para los bebés, muchos padres pueden preferir otras opciones, y la Academia Americana de Pediatría dice que no se debe intentar tomar la temperatura de un niño por medio de la vía oral hasta que tenga al menos 4 años. El método de la axila se considera el menos preciso de todos ellos.

Probamos termómetros de oído y frente porque pueden ofrecerte alternativas útiles. Debido a que los precios suelen ser un poco más altos que los de los termómetros orales o rectales, querrás comparar cuidadosamente las opciones antes de comprar alguno de ellos. Los termómetros de oído se pueden utilizar en niños de 6 meses en adelante, y los de la frente se pueden usar en niños a cualquier edad. (Consulta la guía de la AAP para obtener consejos sobre la técnica adecuada según la edad y el tipo de termómetro).

Realizamos pruebas en los termómetros para evaluar su precisión, comparando su rendimiento con un termómetro de mercurio, y su consistencia (o repetibilidad), es decir, cuánto varían las lecturas de una medición a otra, en la misma persona. También examinamos sus características adicionales, y evaluamos lo sencillo que es limpiar cada termómetro.

Nuestros termómetros mejor calificados

A continuación, te presentamos las 5 principales opciones. Nuestros miembros tienen acceso a nuestras calificaciones completas de termómetros.

Cómo evaluamos los termómetros

Para evaluar el nivel de precisión de los termómetros, cada uno de ellos se utilizó en voluntarios que no tenían fiebre y comparamos los resultados con los de un termómetro de mercurio. Nuestras pruebas de precisión incluyeron lecturas tanto del oído como de la frente, para aquellos termómetros que tienen la capacidad de leer ambos tipos de mediciones.

No quisimos molestar a nadie trayéndolos a nuestros laboratorios mientras estaban enfermos, así que para probar la precisión de los productos en temperaturas más altas, creamos un simulador de canal auditivo, lo sumergimos en un baño de agua a una temperatura de 104° F y evaluamos qué tan exacto era cada termómetro al medir la temperatura dentro de este simulador.

Para evaluar qué tan consistentes eran los termómetros, tomamos 5 medidas de temperatura consecutivas con cada uno, de esta manera pudimos observar cuánta diferencia había entre las lecturas. Los termómetros que obtuvieron las calificaciones más altas variaron poco de una lectura a otra en la misma persona (o en el mismo simulador de canal auditivo).

Tomamos nota de las características de cada termómetro, como la iluminación (que hace que sea más fácil ver la temperatura en la oscuridad), la capacidad de recordar lecturas anteriores (que puede ser útil para darle un seguimiento), los indicadores auditivos de fiebre (que emiten un sonido cuando la temperatura excede un cierto nivel) y más. Finalmente, evaluamos qué tan fácil fue limpiar la superficie de vidrio de la sonda después de su uso.

Por qué la facilidad de limpieza es fundamental

Se podría pensar que el hecho de que un termómetro sea fácil de limpiar es simplemente una ventaja adicional, pero descubrimos que en algunos casos la facilidad de limpieza en realidad tiene un gran impacto en el nivel de precisión. Los termómetros infrarrojos miden la temperatura basándose en la detección de luz infrarroja a través del sensor en la sonda del termómetro, explica Bernie Deitrick, quien dirigió nuestras pruebas de termómetros. Cuando pones la sonda en el oído, es posible que se le pegue un poco de cera o cerumen en la superficie. Esa cera puede obstruir parcialmente el sensor infrarrojo, lo que significa que el termómetro registra menos luz infrarroja y, por lo tanto, una temperatura más baja. Descubrimos que incluso pequeñas partículas de cera podrían causar diferencias significativas en las lecturas de temperatura. Por eso, la facilidad de limpieza es muy importante. En algunos termómetros, el diseño de la sonda, con pequeñas hendiduras alrededor de la superficie de vidrio, dificultó el poder limpiar completamente el vidrio.

Los termómetros que utilizan un plástico desechable de plástico para cubrir la sonda, no tienen este problema; son muy fáciles de mantener limpios, ya que todo lo que necesitas hacer es tirar la cubierta de plástico después de usarla. Pero la mayoría de los termómetros que probamos no están diseñados para usarse con estas cubiertas de plástico desechables.

Si utilizas la opción para medir la temperatura a través de la arteria temporal en los termómetros que la tienen, tampoco necesitas preocuparte por esto, ya que los termómetros vienen con una tapa que está puesta sobre la sonda para tomar la temperatura sobre la frente. Solo en el caso de que tomes la temperatura en el oído sin una cubierta para la sonda, se podría presentar este problema.

Todos los termómetros que evaluamos obtuvieron calificaciones altas en precisión y consistencia. Puedes confiar en los resultados, siempre y cuando los uses con una sonda limpia. Solo lee cuidadosamente las instrucciones para asegurarte de que lo estás usando, colocando y limpiando siguiendo los métodos indicados. Deitrick recomienda que practiques el uso del termómetro cuando tu hijo no está enfermo, para saber qué hacer cuando no se siente bien a media noche. Esto también te dará una idea de su temperatura normal, para que la tomes como referencia y sepas cuánta diferencia cuando tenga fiebre.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.