Ronda Política: ¿Por qué Tony Cárdenas ya no buscará la reelección al Congreso?

A todos nos tomó por sorpresa el anuncio hecho por el congresista Tony Cárdenas de que ya no buscará su reelección en el Congreso y que se retirará el año que entra cuando concluya su periodo legislativo.

Suena rarísimo porque se da en momentos en los que está en la plenitud de su vida con la sabiduría y experiencia que dan los años y su paso por diferentes puestos públicos.

Cárdenas fue electo al Congreso en 2012. Antes fue concejal de Los Ángeles de 2002 a 2011, representando al distrito 6 que cubre el norte del Valle de San Fernando, ciudades como Sun Valley, Pacoima, Arleta, North Hollywood, Panorama City, Van Nuys y Lake Balboa; y fue también asambleísta de 1996 a 2002. Además de ser el primer latino en representar al Valle de San Fernando en el Congreso.

Por eso muchos se preguntan: por qué tomó la decisión si aún es joven, tiene 60 años. ¿Es que acaso renunció para buscar otra posición? Ya ven que los políticos no dan paso en falso.

De inmediato, tras darnos la noticia, el congresista dio su respaldo para reemplazarlo a su protegida Luz Rivas, pero la asambleísta, aunque tendrá todo el apoyo de la maquinaria demócrata, no irá sola a buscar el cargo, y se anticipa que estaremos ante una contienda reñida.

Otra latina también demócrata, la progresista Angélica Dueñas está en su tercer intento por ir al Congreso, nada menos que intentando desbancar al congresista Cárdenas, ya que asegura que su trabajo legislativo ha sido mediocre. Pero no la tendrá fácil porque deberá remar contra corriente, ya que no contará con los dineros que le sobrarán a Rivas.

Aunque Dueñas dice que ha seguido compitiendo por el escaño porque cada vez los votos que ha obtenido Cárdenas en las dos últimas elecciones han sido menores; algunos de sus representados si están contentos porque los ha atendido cuando les ha tocado las puertas como cuando ayudó a Sandra Mareny Medina a obtener una visa humanitaria para que pudiera entrar al país y ver a su hermana hospitalizada.

Hace unos cinco años, la carrera del congresista se vio opacada cuando le pusieron una demanda por presunto abuso sexual de una menor ocurrido en 2007. Según se dijo en la demanda, el congresista drogó a una niña de 16 años y luego presuntamente procedió a tocarla sexualmente mientras la llevaba a una sala de emergencias hospitalaria cuando ella se desmayó.

Por supuesto que él negó las acusaciones; y en 2019, la acusadora Ángela Chávez retiró la demanda, luego de que el caso fue cerrado como una resolución.

Cárdenas logró sortear esa tormenta, y siguió su vida política sin mayores tropezones.

El anuncio de su retiro se da a pocos meses de que otra congresista latina, Grace Napolitano de El Monte, también anunciara su jubilación tras 25 años en el escaño. Así que el área de Los Ángeles perderá en el Congreso a dos latinos experimentados el año que entra.

Ignoramos lo qué hay detrás de la salida del congresista Cárdenas, pero razones poderosas deben existir, más allá de sus argumentos de que desea pasar más tiempo con su familia y que está cansado de pasar la mayor parte del año en Washington, para que haya decidido parar su carrera legislativa cuando aún le quedaban muchos años por servir, más en esta época de políticos longevos.

Ojalá no vaya a ver más sorpresas en torno al congresista hispano, pues hay quienes especulan si no habrá por ahí alguna investigación detrás que lo haya hecho retirarse a destiempo. Por qué eso de jubilarse en el cenit de su carrera, no suena coherente, más cuando ya tenía una campaña lista para competir por su reelección el próximo año.