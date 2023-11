Abogados de Trump dicen que este tenía base para cuestionar los resultados de las elecciones de 2020

Los abogados del equipo legal del expresidente Donald Trump está reclamando acceso a cientos de documentos clasificados del Departamento de Justicia y otras agencias federales, mientras se preparan para argumentar en su próximo juicio penal federal por interferencia en las elecciones de 2020 en Washington D.C. que el expresidente tenía razón al dudar de los resultados que le dieron la victoria al presidente Joe Biden.

El nuevo argumento del equipo de abogados de Trump alega que hubo una gran conspiración gubernamental en su contra en las elecciones de 2020 mientras este busca ganar nuevamente la Presidencia en las elecciones de 2024, señaló CNN.

Una moción de la defensa de Trump presentada el lunes por la noche en un tribunal federal que preside el caso federal iniciado por el fiscal especial Jack Smith, afirma que Trump no estaba obligado a aceptar al pie de la letra los juicios de los funcionarios del gobierno pese a que una y otra vez no encontraron ningún fraude generalizado en las elecciones.

También plantea la posibilidad de que actores extranjeros hayan influido en la carrera electoral y alega que funcionarios federales dieron “falsas garantías” al público sobre la seguridad de las elecciones que “superaron” lo que el gobierno realmente sabía.

“No era irrazonable en ese momento, y ciertamente no era criminal, que el presidente Trump no estuviera de acuerdo con los funcionarios ahora favorecidos por la fiscalía y confiara en cambio en el juicio independiente que el pueblo estadounidense eligió para usar mientras dirigía el país”, dijeron sus abogados, según The Associated Press.

Las solicitudes se presentaron en un expediente judicial el lunes por la noche como parte de los intentos del equipo legal de construir una defensa cuando Trump sea juzgado por su presunta participación en los esfuerzos por anular las elecciones de 2020 y por el asalto al Capitolio del 6 de enero.

Las solicitudes del lunes tienen como objetivo ampliar el acceso del equipo de defensa de Trump a los registros de las agencias federales y descubrir para la revisión de su equipo más información clasificada de la que pueden ver ahora.

La oferta de información clasificada de Trump busca partes protegidas de la comunidad secreta de inteligencia e informes de ciberseguridad sobre las elecciones de 2016 y 2020, entre otra información clasificada.

Si el juez le permite acceder a esos registros, la necesidad de más procedimientos para manejar información clasificada podría influir en los intentos de Trump de retrasar su juicio.

La jueza Tanya Chutkan, que supervisa el caso en el tribunal federal de distrito en Washington, D.C., se negó más temprano el lunes a permitir que Trump citara registros del comité selecto de la Cámara de Representantes que investigó el 6 de enero en un intento separado de recopilación de evidencia que su equipo ya realizó anteriormente.

Trump se ha declarado no culpable. El juicio está programado para comenzar en marzo.

