Un hombre ganó miles de dólares en la lotería Lucky For Life gracias al error de un empleado

Un hombre en el estado de Michigan resultó ganador de unos $390,000 dólares en la lotería Lucky For Life luego de que el empleado de la gasolinera donde compró el boleto accidentalmente imprimió el formato incorrecto.

“Le pedí al vendedor un boleto con 10 sorteos, pero accidentalmente imprimió un boleto con 10 líneas para un sorteo. Igual le dije que lo quería“, dijo el ganador del sorteo Michael Sopejstal, de 60 años en un comunicado de prensa de la Lotería de Michigan.

Sopejstal comentó que de vez en cuando compra un boleto de Lucky for Life para 10 o 20 sorteos cuando visita Michigan para comer en su restaurante favorito; sin embargo, no se espera que ese pequeño error el pasado 17 de septiembre en la gasolinera GoLo en New Buffalo lo llevara a ser el ganador de miles de dólares.

“Inmediatamente, empecé a pensar en todas las cosas que podría hacer con el dinero y en sí quería optar por la opción de recibir un pago único o un cifra vitalicia. Fue una sensación increíble”, confesó Sopejstal emocionado por la suerte que ha tenido.

Según el sorteo el afortunado ganador acertó los números 11, 15, 17, 24 y 48. Sopejstal decidió recibir el dinero del premio en un pago único de $390,000 dólares con esta cantidad planea viajar y ahorrar.

Los boletos de Lucky For Life cuestan tan solo $2 dólares por juego y los sorteos se celebran todos los días a las 10:38 p.m. (hora del Este). Sorprendentemente, este mes para el Día de Acción de Gracias un jugador de Ohio ganó el mismo premio que Sopejstal.

