Aaron Rodgers de nuevo entrena sobre el engramado tras complicada lesión en el tendón de Aquiles

La leyenda en activo Aaron Rodgers, quien se rompió el tendón de Aquiles hace 79 días, recibió el alta médica para volver a los entrenamientos con los New York Jets, esto como parte de su proceso de recuperación.

El entrenador de la franquicia neoyorquina Robert Saleh se encargó de compartir las buenas noticias sobre el quarterback, del que se esperan grandes actuaciones a pesar de que el sábado 2 de diciembre cumplirá 40 años.

“Quiere demostrar que lo puede hacer más rápido que nadie antes. Es una mentalidad que creo que los jóvenes deberían poder captar porque ama esta organización, quiere estar con sus compañeros, quiere estar aquí en el campo”, destacó Saleh.

Aaron Rodgers se lesionó en su debut con los Jets en la tercera jugada del primer cuarto del partido que New York perdió por 16-22 ante los Buffalo Bills en la semana 1 de la temporada de NFL del pasado 11 de septiembre.

Welcome back to 1 Jets Dr. @AaronRodgers12 pic.twitter.com/GeT7cehWT1 — New York Jets (@nyjets) November 29, 2023

El QB se sometió a una cirugía para reparar la lesión el 13 de septiembre y se confirmó el peor escenario: estaría toda la temporada, su primera con los Jets, fuera de acción.

El 15 de octubre pasado, Rodgers mostró algunos de los progresos en su rehabilitación públicamente al reaparecer sin muletas y mostrando su habilidad con el ovoide: lanzó algunos pases en el campo del MetLife Stadium, hogar de los Jets.

La tenacidad, capacidad física e insistencia de Aaron Rodgers fueron alabadas por su entrenador Robert Saleh: “Ha sacrificado mucho por la organización, por él y por sus compañeros. Creo que esta recuperación es un testimonio de quién es como ser humano”.

Aaron Rodgers saliendo de su primer partido con los New York Jets esta temporada 2023 de la NFL el pasado 1 de septiembre. Foto: Getty Images.

“Aaron no va a hacer nada que le ponga en peligro. Lo que hará en la práctica no es diferente de lo que haría en el campo de juego. No hay ningún riesgo adicional”, detalló el entrenador.

Aaron Rodgers, historia viva del éxito en la NFL

Aaron Rodgers es uno de los quarterbacks más exitosos y dominantes de la historia de la NFL. Con una carrera de 19 temporadas en la liga, acumula una serie de logros que lo colocan entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

Rodgers ha sido galardonado con cuatro premios MVP de la NFL, empatado con Payton Manning en el segundo lugar de todos los tiempos.

También ha sido seleccionado para el Pro Bowl en nueve ocasiones, incluido el primer equipo All-Pro en dos ocasiones. En 2011, Rodgers lideró a los Green Bay Packers a la victoria en el Super Bowl XLV, siendo nombrado MVP del juego.

El mariscal tiene el récord de la NFL de más pases de touchdown en una temporada regular (48 en 2020), y es el quinto jugador en la historia de la liga en lanzar más de 500 pases de touchdown.

También es el líder de todos los tiempos de los Packers en pases de touchdown, yardas por pase y touchdowns por pase en la temporada regular.

Sigue leyendo:

– Aaron Rodgers confesó que se encuentra triste por su lesión

– Los Raiders destituyeron a Roderic Teamer tras ser arrestado y Marcus Peters también salió del equipo

– Aaron Rodgers se burla de Travis Kelce y lo apoda como ‘Mr Pfizer’