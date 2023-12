Lanzan en Los Ángeles iniciativa para reconciliarnos con nuestro pasado racial

Una nueva Iniciativa del Instituto Smithsonian llamada Nuestro Futuro Compartido: Reconciliándonos con nuestro Pasado Racial presentará junto con instituciones culturales y museos de Los Ángeles una serie de programas públicos del 1 al 17 de diciembre para explorar cómo la raza ha transformado nuestras vidas, y cómo los eventos racistas y las políticas del pasado conectan las desigualdades en nuestra sociedad actual.

Durante la videoconferencia: “Los Ángeles lanza la iniciativa nacional“Nuestro Futuro Compartido: Reconciliándonos nuestro pasado racial”, organizada por Ethnic Media Services, cuatro exponentes hablaron sobre esta nueva iniciativa del Instituto Smithsonian

Deborah L. Mack, directora del Smithsonian precisó que la Iniciativa comenzó en 2020 y fue lanzada a través de un generoso regalo del Bank of America.

“Fue otorgado en respuesta al asesinato de George Floyd y debido al multidisciplinario trabajo del Smithsonian, a nuestra capacidad, y la fuerte poder de convocatoria”, dijo.

Explicó que se les pidió realmente buscar e investigar si el Smithsonian podía colaborar con otras iniciativas como un museo de investigación para no solo atender la historia de la raza y el racismo sino para trabajar en soluciones con sus aliados a lo largo del país y más allá.

“No somos una agencia de servicios sociales. No hacemos trabajo médico, pero tenemos instituciones culturales aliadas que tienen relaciones muy fuertes con una gran variedad de organizaciones comunitarias”.

Dijo que comenzaron enfocándose en áreas como la raza y el bienestar, la raza y lugares, políticas públicas y ética, raza, arte y estética, más allá de Estados Unidos.

“Todos reconocemos que más que en ninguna otra etapa de la historia, Estados Unidos es una sociedad altamente globalizada”.

Indicó que Los Ángeles es uno de los lugares donde la experiencia nacional estadounidense se expresa más fuerte; y por eso se enfocaron en tres organizaciones líderes que hacen trabajo para atender los problemas de la raza y el racismo, una de ellas es LA Plaza de Cultura y Artes.

Leticia Rhi Buckley, presidenta de LA Plaza de Cultura y Artes, dijo que ellos no colectan trabajo artístico sino historias de los mexicanos y mexicoamericanos en Los Ángeles, porque saben lo importante que es que sean contadas por ellos.

“Le damos la bienvenida a miles de personas mensualmente para que experimenten la música, la danza, las artes culinarias y las experiencias de contar historias a través de sus exhibiciones”.

Dijo que proveen lentes históricos a las muchas contribuciones de los latinos en Los Ángeles, y exploran episodios significativos en la historia de la comunidad como las protestas de los estudiantes y la Moratoria Chicana.

“Estas historias están llenas de traumas, tristeza y derrota, pero también de alegría, éxito e inspiración. Muchas de ellas son enseñadas en las escuelas de una manera constante y formal.

“Trabajamos con escuelas del kinder al grado 12 desarrollando programas de estudio, visitamos escuelas, traemos estudiantes al museo y lo vemos como una responsabilidad para asegurar que la historia sea compartida por la gente que la ha experimentado”.

Añadió que miran al pasado para entender lo que pasó y cómo atender los daños de los cuales podríamos sentirnos culpables por infringirlos.

“No podemos ir a la verdad y la reconciliación si no hacemos el trabajo interno”.

Como parte de este esfuerzo lanzarán una serie de eventos afrolatinos durante el siguiente año para atender problemas como el antiindigenismo y antiafromericanismo en las comunidades latinas.

¿Cómo podemos reconciliarnos con el pasado si es invisible?

Michael Truong, director ejecutivo del Chinese American Museum dijo que cuando en 2003 abrieron el museo para compartir la historia chinoamericana en Los Ángeles, muchos les preguntaban por qué no estaban en Chinatown construida alrededor de los años de 1930, aún cuando los chinos se establecieron en Los Ángeles en los años 1820.

Dijo que hay un periodo olvidado de la historia representado por la masacre china de 1871, en la que dos clanes rivales se pelearon y en medio de la agitación, salieron a relucir las armas y los disparos, y un transeúnte fue alcanzado por las balas y murió.

Como resultado fueron linchados 18 muchachos y hombres, el 10% de la población china de ese momento.

“Historias como éstas fueron olvidadas pero no se discutieron, y cómo nos vamos a reconciliar con nuestro pasado y sanar, sin ni siquiera conocer su historia”.

Por tanto, mencionó que el trabajo del museo no solo es ser un centro para recordar el pasado sino para asegurarse de contarla de forma precisa sino también para explorar maneras de hacer conexiones y encontrar similitudes con otras comunidades.

“Tenemos que ser un lugar de unión entre la gente, no de división”.

James Herr, director del National Center for the Preservation of Democracy del Japanese American National Museum, dijo que este museo fue fundado hace 20 años, con la visión de ser un lugar en el que la gente pudiera reunirse y sostener conversaciones sobre la democracia, especialmente sobre los problemas de la experiencia japonesa-americana en Estados Unidos.

“El Museo Nacional Japonés Americano está ubicado en un lugar donde se ordenó a los estadounidenses de origen japonés en Los Ángeles que se presentaran antes de ser encarcelados en los campos de internamiento.

“Así que este fue un lugar de la historia estadounidense de una época profundamente triste de la historia estadounidense, cuando los ciudadanos estadounidenses fueron despojados de sus derechos y de su debido proceso”.

Por eso – dijo – que el Museo Nacional Japonés Americano quiere que se aborden estos problemas, especialmente porque continúan apareciendo en nuestra historia de Estados Unidos como cuando hubo un llamado para encarcelar a los musulmanes estadounidenses después del 11 de septiembre y una prohibición de viaje para que entraran al país.

Afirmó que esperan a través de la Iniciativa Smithsonian, tener un periodo de conversaciones sobre temas como la justicia social, la equidad y la democracia.