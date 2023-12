Diversidad en la publicidad: Ariel Alternatives adquiere My Code como parte del fondo Project Black

Ariel Alternatives, LLC, una firma de inversión privada líder, ha anunciado una transacción estratégica con My Code, una destacada empresa de servicios de medios y marketing multicultural, marcando un hito significativo en el panorama del marketing y la publicidad. La adquisición, realizada a través del Fondo Project Black de Ariel Alternatives, posiciona a ambas empresas para liderar la vanguardia en la representación auténtica de audiencias diversas en los Estados Unidos.

Un vistazo a la transacción

En esta operación, el Fondo Project Black ha adquirido el 58.5 por ciento de My Code por un valor de $400 millones. Los vendedores incluyen a Falfurrias Capital Partners, la gerencia y empleados de My Code, y otros inversionistas, quienes conservarán un interés minoritario en la empresa. Este movimiento estratégico refleja la visión de ambas empresas de cerrar la brecha de información y oportunidades raciales en el ámbito del marketing y la publicidad.

My Code: pionero en marketing multicultural

Fundada en 2015, My Code ofrece soluciones a marcas que satisfacen la creciente necesidad de marketing multicultural, con la misión de construir un futuro para los medios y la publicidad donde todos estén representados de manera auténtica. Anteriormente conocida como H Code, la Compañía fue creada inicialmente para ofrecer opciones a los anunciantes para llegar a los consumidores hispanos de los Estados Unidos. Desde su lanzamiento, My Code ha ampliado sus productos para abordar a las audiencias afroamericanas, asiáticas, nativas de Hawái y de las Islas del Pacífico, y LGBTQIA+, entre otras.

En estos momentos, su red incluye más de 1,200 plataformas de medios de consumo y propiedades destacadas. Entra las que se incluyen La Opinión de Los Ángeles, el periódico en español más leído en Estados Unidos, El Diario de Nueva York, el periódico en español más antiguo de Estados Unidos que recientemente celebró su 110 aniversario,Remezcla, una de las marcas de medios digitales más influyentes para la comunidad latina; y Butaca TV, una plataforma de video a pedido basada en publicidad. Hasta la fecha, My Code ha ayudado a las marcas a invertir más de $250 millones en gastos publicitarios para llegar a audiencias multiculturales.

La visión de Ariel Alternatives: más allá de la inversión

Ariel Alternatives, LLC, como firma privada de gestión de activos vinculada a Ariel Investments, LLC, destaca como una empresa innovadora construida sobre cuatro décadas de experiencia. Su fondo pionero, Proyecto Black, se orienta hacia la expansión de negocios sostenibles de propiedad de minorías, aspirando a convertirlos en proveedores destacados para empresas Fortune 500 y promoviendo la diversidad en la cadena de suministro.

Este fondo no solo invierte en empresas actualmente no pertenecientes a minorías, sino también en negocios ya de propiedad de minorías, dando forma a una nueva generación de empresarios afroamericanos y de color. A través de sus inversiones estratégicas, Proyecto Black se propone cerrar la brecha de riqueza racial mediante la generación de empleo y el estímulo del crecimiento económico en comunidades históricamente subrepresentadas.

De acuerdo con información compartida en el comunicado de prensa, “Sus iniciativas abarcan desde mejorar la accesibilidad de productos para clientes desatendidos hasta promover la contratación diversa en todos los niveles, estableciendo contratos con proveedores y suministradores pertenecientes a minorías, y forjando alianzas filantrópicas con organizaciones comprometidas con los derechos civiles”.

Impacto a corto plazo y perspectivas futuras

Asimismo, el anuncio por parte de la compañía señaló que permitirá a My Code aprovechar el capital de Project Black para impulsar iniciativas de crecimiento y beneficiarse del Consejo de CPO de Project Black, compuesto por Directores de Compras de Fortune 500, que proporciona datos valiosos sobre la demanda de proveedores en diversos sectores. La diversidad también llegará a la junta directiva de My Code con la incorporación de nuevos directores con experiencia crítica y diversa.

Parker Morse, Fundador y Director Ejecutivo de My Code, declaró: “Estamos excepcionalmente orgullosos de las asociaciones que My Code ha construido en los últimos ocho años con las muchas marcas, creadores y editores que han depositado su confianza en nuestra Compañía. Nos sentimos honrados de que Ariel Alternatives también vea nuestro potencial de crecimiento. Con un nuevo socio de inversión a nuestro lado, esperamos trabajar tanto con clientes nuevos como existentes para ayudarles a comprender, abrazar y llegar a las comunidades subrepresentadas que impulsan el crecimiento económico en nuestro país”.

My Code: “Un inversor que comparte nuestra misión”

La compañía añadió que “esta inversión estratégica no solo significa un crecimiento para My Code, sino también un paso significativo hacia cerrar la brecha racial en el sector publicitario y de marketing. Ariel Alternatives y My Code están comprometidos a promover la diversidad y la autenticidad en la representación de audiencias, sentando las bases para un cambio significativo en la industria”.



My Code añadió en el comunicado que a corto plazo espera:

Aprovechar el capital de Project Black para invertir en iniciativas de crecimiento.

para invertir en iniciativas de crecimiento. Beneficiarse del Consejo de CPO de Project Black , un grupo de Directores de Compras de Fortune 500 que proporciona datos sobre la demanda de proveedores en diversos sectores. Las perspicacias del Consejo, entre otras de la vasta red de adquisiciones de Ariel, ayudarán al equipo de inversión a proporcionar a My Code posibles presentaciones de clientes.

, un grupo de Directores de Compras de Fortune 500 que proporciona datos sobre la demanda de proveedores en diversos sectores. Las perspicacias del Consejo, entre otras de la vasta red de adquisiciones de Ariel, ayudarán al equipo de inversión a proporcionar a My Code posibles presentaciones de clientes. Dar la bienvenida a nuevos directores a su junta que aporten experiencia crítica y diversa:

Leslie A. Brun es Cofundador, Presidente y Director Ejecutivo de Ariel Alternatives y fundador anterior de Hamilton Lane, una destacada firma de gestión de inversiones en mercados privados a nivel mundial. Aporta más de cuatro décadas de experiencia financiera y un espíritu emprendedor que respaldará las ambiciones de crecimiento de My Code.

es Cofundador, Presidente y Director Ejecutivo de Ariel Alternatives y fundador anterior de Hamilton Lane, una destacada firma de gestión de inversiones en mercados privados a nivel mundial. Aporta más de cuatro décadas de experiencia financiera y un espíritu emprendedor que respaldará las ambiciones de crecimiento de My Code. Eric Brice es un Principal Senior de Ariel Alternatives. Aprovechará dos décadas de experiencia en capital privado, capital de riesgo y banca de inversiones para asociarse con el equipo de My Code en la búsqueda de futuras adquisiciones de cartera de productos adicionales.

es un Principal Senior de Ariel Alternatives. Aprovechará dos décadas de experiencia en capital privado, capital de riesgo y banca de inversiones para asociarse con el equipo de My Code en la búsqueda de futuras adquisiciones de cartera de productos adicionales. Clara Fagan, CFA, MBA, es Vicepresidenta Senior de Ariel Alternatives. Aporta más de una década de experiencia con énfasis en mercados privados e inversión de impacto, ayudando a My Code a asegurar que su estrategia comercial se alinee con su propósito social.

Para más información sobre esta transacción, visite www.arielalternatives.com y www.mycodemedia.com.