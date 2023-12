Horóscopo de hoy de Nana Calistar 02 de diciembre de 2023

Piscis

¡Pececito soñador, las corrientes de Neptuno te sumergen en un océano de imaginación y compasión! Permite que tus sueños te guíen hacia nuevas dimensiones de creatividad y espiritualidad. Tu sensibilidad y empatía resuelve la vida, así que úsalos para tejer conexiones más profundas con quienes te rodean. ¡Eres el poeta del zodiaco, Piscis, ¡escribiendo versos con la tinta de tus emociones y navegando por los mares de la intuición! Amistad del pasado regresa con la cola entre las patas, date la oportunidad de escucharla y al final haz lo que te dicte tu corazón. Se planea un viaje y vienen rencuentros familiares. Tiempos importantes en tu vida se aproximan, debes de tener un chin**gos de cuidado con las decisiones que vayas a tomar pues podrías cometer grandes errores que lamentarás en un futuro. No descuides la parte de tu físico pues estas en una etapa en que subirás muy fácil de peso, necesitas moverte antes que se te haga bolas el engrudo. Aprende aprovechar la compañía de tu familia pues últimamente los has tenido muy descuidados, no trates de complacer a medio mundo, recuerda que el o la primera que debe de sentirse agusto eres tu. Traes toda la actitud para cerrar el año al cien pero debes de proponerte ir con todo y tratar de culminar todas las metas que has dejado pendiente desde tiempo atrás. Tus números de la suerte para este mes serán el 12, 34 y 78. Tú color de este mes será el café.

Acuario

¡Acuariano excéntrico, la energía eléctrica de Urano te lleva a explorar nuevos caminos en la mente y el corazón! Abraza tu singularidad y lidera la revolución de ideas innovadoras. Tu visión futurista y tu amor por la libertad son tus mayores activos, así que comparte tu luz con el mundo. ¡Eres el visionario del zodiaco, ¡Acuario, iluminando el camino hacia un futuro más brillante y lleno de posibilidades! Traes chorros de proyectos y metas en puerta que solamente se lograrán materializar si pones de tu parte. No te dejes manipular por tu pareja en caso de tener, aprende a tomar tus propias decisiones, algunas veces te dan celos que pueda encontrar alguien mejor que tú y eso te pone algo triste, si eso pasa que le vaya bien, recuerda que nadie es indispensable en tu vida más que tu mismo. Si pasaste por un robo o pérdida material hace poco, te vendrá un dinero extra con el cual podrás recuperar los objetos perdidos, debes de tener más cuidado y no confiar en quienes te rodean. Si han existido problemas o malos entendidos con ex parejas la situación mejorará notablemente. Posibilidades de rencontrarte con una persona que te hizo cambiar tu mundo hace tiempo, te volverá la sangre al cuerpo y volverás andar en la nubes. Tus números de la suerte para este mes serán el 23, 89, 67. Tú color de este mes será el gris.

Capricornio

¡Cabrito ambicioso, la tenacidad de Saturno te guía en la construcción de tus propios imperios! Trabaja con disciplina y enfoque en tus metas a largo plazo. Eres el arquitecto de tu destino, así que establece bases sólidas para tus sueños. Pero recuerda, también mereces momentos de descanso y celebración. ¡Eres la cabra que escala montañas, Capricornio, conquistando cumbres con determinación y gracia! Hay muchas posibilidades de un viaje al extranjero y de concretar un nuevo proyecto que has detenido por tiempos y dinero. Es importante que pongas un alto a esas personas que no hacen ni dejan hacer, quita de tu puerta a quien solo está ahí y no entra a tu vida pero bien que te destantea. Si tienes pareja está andará algo misteriosa y eso se debe a que tiene ciertas dudas de tu cariño y de una persona que anda muy pegada a ti, ponte las pilas y no seas tan frío o fría. Desinfecta tu face de gente tonta que solo vigila tus movimientos y buscan fregarte con lo que publicas, quita a gente y personas que ni te buscan ni nada, no sirven ni pa incomodar a su madre. Tus números de la suerte para este mes serán el 33, 67 y 91. Tú color de este mes será el morado.

Sagitario

¡Aventurero audaz, la flecha de Júpiter te impulsa hacia nuevos horizontes! Con tu espíritu libre y optimismo radiante, explora la sabiduría que yace en cada experiencia. No temas expandir tus límites y buscar la verdad en todos los rincones del universo. ¡Eres el filósofo del zodiaco, Sagitario, ¡inspirando a otros con tu búsqueda incansable de conocimiento y tu risa contagiosa! No permitas que la costumbre dañe tu relación en caso de tenerla, debes aprender a cambiar la monotonía con tu pareja y la rutina o de lo contrario se trasformará en una bomba de tiempo. Es importante que dejes de creer en quien solo te llena de promesas y jamás te cumple lo que te promete, tu vida ha estadio llena de altas y bajas y cada caída representa un aprendizaje Te vas enterar de embarazo por parte de familiar o de una conocida. Ten cuidado con pérdidas de objetos o robos pues estarán a la orden del día. Si te haz sentido indeciso o indecisa por no saber que decisión tomar, pon todo en tu cabeza y corazón y la decisión que tomes que sea porque realmente lo sientes y no por darle en la madre a terceras personas. Tus números de la suerte para este mes serán el 55, 67 y 91. Tú color de este mes será el blanco.

Escorpio

¡Pequeño escorpión secreto, las profundidades de Plutón te llevan a explorar el misterio de tu ser! Sumérgete en las aguas emocionales y descubre la fuerza en la vulnerabilidad. Tu intuición aguda será tu guía, así que confía en esos instintos. ¡Eres el renacer del zodiaco, Escorpio, ¡transformando las sombras en luz y encontrando poder en los lugares más profundos de tu corazón! Vienen situaciones complicadas pero nada difíciles de superar. Si tienes pareja es momento de reinventar el amor y darle vuelo a la hilacha, se han perdido las personas que eran cuando iniciaron y eso ha deteriorado la relación, regresen a lo que eran y comiencen una etapa de renovación. Ten cuidado con la manera de tratar a las personas que siempre han estado ahí contigo pues algunas veces eres demasiado dura o duro con ellos y cuando menos lo acuerdes podrías perderlos. La vida te llenará de sorpresas este mes pues una persona a quien quieres mucho podría comenzar a sentir atracción por ti. Amistades se fortalecen y personas nuevas entrarán a tu circulo de amistad, necesitas perdonar a quien te daño anteriormente y darte la oportunidad de cometer nuevos errores y nos seguir atorado o atorada con las mismas situaciones. Tus números de la suerte para este mes serán el 23, 56 y 60. Tú color de este mes será el naranja.

Libra

¡Equilibrista artístico, la danza de Venus te envuelve en un torbellino de amor y estética! Busca la armonía en todas las áreas de tu vida, desde las relaciones hasta la estética visual. No temas tomar decisiones justas, balanceando la balanza con gracia y sabiduría. ¡Tu encanto social y tu enfoque estético serán tus mayores aliados, Libra, ¡mientras creas un mundo lleno de belleza y equidad! Cambios en tu estado de ánimo muy culeis pues días andarás super buena onda y otros que ni te miren porque arderá troya. Es momento que veas atrás y te des cuenta si el camino que has seguido ha valido la pena, no te pongas límites en lo que quieres hacer y lograr pues la vida te pondrá los escenarios correctos para que consolides lo que te propongas. Ten cuidado con buscar reemplazos en el amor pues las condiciones no se prestan para eso, podrías dañar a terceras personas. Un nuevo amor te andará rondando, si aún tienes viejas heridas en lo sentimental no le des esperanzas. Vienen días de cambios en los cuales tu vida deberá de enfocarte en solucionar todo lo que has venido arrastrando a lo largo de este tiempo, cuidado con traiciones que se pueden presentar en cualquier momento y que vendrán acompañadas de discusiones y rompimiento de relaciones. Tus números de la suerte para este mes serán el 23, 34 y 66. Tú color de este mes será el rosa.

Virgo

¡Detallista favorito, la meticulosidad de Mercurio te guía en una danza de perfección y pragmatismo! Enfoca tu atención en la organización y la eficiencia para cosechar frutos dulces en tus proyectos. Atrévete a soñar en grande, pero no descuides los pequeños detalles que te llevarán al éxito. ¡Eres el alquimista del zodiaco, ¡Virgo, transformando cada desafío en una oportunidad de crecimiento y aprendizaje! Nuevos escenarios en tu trabajo grandes cambios y movimientos de horarios que te podrían poner de mal humor. Ten cuidado con una amistad que te rodea desde hace días podría meterte en problemas. Aprende a ver la vida de manera distinta, se más positivo siempre y ya no desconfíes tanto de las personas que siempre han estado ahí. Movimientos importantes, regresa amor del pasado y ahora decidido a todo, si en tus sentimientos aún está el o ella date la oportunidad de iniciar de cero pero siempre y cuando sea bajo tus condicione. Vienen días de muchos cambios, inicias el mes de diciembre con toda la actitud queriéndote comer el mundo, es el último día del año, reflexiona sobre lo que quieres y deseas conseguir, ve haciendo tus planes y metas para el 2024 y visualiza como se materializa pues de esa manera lograrás atraerlo a ti. Tus números de la suerte para este mes serán el 90, 77 y 32. Tú color de este mes será el beige.

Leo

¡León majestuoso, la escena cósmica te presenta como la estrella principal de este espectáculo! Bajo el resplandor del Sol, tu regente, ilumina tu camino hacia el reconocimiento y la realización personal. Despliega tu carisma y liderazgo con confianza, pero recuerda mantener los pies en la tierra. ¡Tu lealtad y generosidad son tus joyas más brillantes, ¡Leo, así que comparte tu luz con el mundo y observa cómo brillan contigo! Abre bien tus ojos y no creas en palabras sino en hechos, no des pie a traiciones ni a mentiras porque pasarlas una vez es aceptar que te la vuelvan hacer. No te ilusiones de la persona equivocada, no enredes las cosas ni confundas amistad con amor, tu corazón a sufrido un chorro y si bien es cierto que tiene miedo de que te vuelvan a joder la vida también es cierto que tienes ganas de enamorarte perdidamente y volver a sentir esas sensaciones que ya ni recuerdas. Se aproxima un viaje en el cual tendrás nuevos aires, amores del pasado estarán en tu casilla pero solo para afirmar que tu corazón ha sanado y a dejado de querer a quien una vez amo; recuerda que el amor no se acaba solo cambia de cama, dale pa delante y que te valga madres lo que la gente piense, es tu vida y solo tu sabrás de qué manera llevarla a cabo. Cuídate de comida chatarra pues no es buen momento pa subir de peso. Tus números de la suerte para este mes serán el 22, 48 y 78. Tú color de este mes será el morado.

Cancer

¡Mi cangrejito sensible, las mareas emocionales te llevan a un viaje lunar! Con la Luna como tu aliada, explora las profundidades de tus sentimientos y nutre las relaciones que te brindan apoyo. No temas mostrar tu vulnerabilidad, ya que es en la autenticidad donde encuentras fuerza. En el hogar y la familia, siembra amor como flores en un jardín. ¡Este ciclo lunar es tu momento para brillar con la luz de la compasión y la conexión, querido Cáncer! Te viene un dinerito extra que te va ayudar a salir de la pobreza que te ha venido jodiendo en estos últimos meses, operaciones no se ven bien favorables en estos días. Cuídate de un vecino o vecina te anda bufando a tus espaldas. Se avecinan grandes cambios en tu vida, viene una etapa muy perra en la cual saldrás de todos esos problemas y situaciones que te han acongojado, no dudes más en si tienes que dar ese paso, arriésgate y a la fregada, que pase lo que tenga que pasar, recuerda que es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas de hacer algo. Ten mucho cuidado con amores de una noche, recuerda que tu eres de enamorarte a la primera, posibilidades de un encuentro sexual con amistad. Tus números de la suerte para este mes serán el 23, 56 y 89. Tú color de este mes será el celeste.

Géminis

¡Géminis travieso, la dualidad de Mercurio te lleva en un viaje lleno de comunicación y curiosidad! Tus palabras serán como pinceladas en un lienzo cósmico, pintando conexiones inesperadas. Aprovecha la energía para explorar nuevos horizontes mentales y sociales. ¡Tú versatilidad será tu superpoder, así que diviértete jugando con las posibilidades, ¡Géminis, y déjate sorprender por las maravillas que el universo tiene reservadas para ti! Ya no veas tanto la tv ni estés tanto en las redes sociales, necesitas renovar tu hogar para poder quitar las malas energías y la salación que te cargas, le huevoneas un chorro por eso no hay cambios en tu vida, para lograr cambios requieres hacer cosas diferentes y desacerté de lo que ya no sirve sean objetos o personas. Una amistad anda ladrando pestes de ti, dale una lección, o sácale sus trapos al sol para que vea el o la hija de la tostada que no tienes un pelo de tonto. Ten cuidado con lo que cuentas de tu vida personal, recuerda que no todos o todas sonde confiar. Eres excelente para el sexo pero últimamente le haz flojeado mucho y ya es lo mismo en la relación sexual, necesitas renovarte antes de que caigas en la rutina y la flojera sexual. Aléjate de personas manipuladoras que se te acerquen a ti para proponerte negocios pues puedes salir perdiendo tu dinero y no obtener nada a cambio. Aléjate de créditos y esas fregaderas que no estas en el mejor momento para amarrarte a uno. Debes de desprenderte de relaciones prohibidas o relaciones en las cuales tu des mas de lo que recibes no pierdas tu tiempo, esfuerzo y dinero en alguien que no está dispuesto o dispuesta a devolverte lo mismo que ofreces. Tus números de la suerte para este mes serán el 06, 47 y 83. Tú color de este mes será el blanco.

Tauro

¡Tauro terco, la primavera trae consigo una sinfonía de amor y estabilidad! Venus acaricia tu signo, despertando tu romance interno y fortaleciendo tus lazos afectivos. El arte de la paciencia será tu mejor aliado; planta las semillas del futuro con determinación y deja que florezcan en su propio tiempo. En el jardín del bienestar, no olvides cuidar tu ser interior como cuidas tus tesoros más preciados. ¡La calma y la persistencia serán tus mayores aliados, ¡Tauro, mientras bailas al ritmo del universo! Si ha habido problemas en tu trabajo todo mejorará rotundamente, no te metas en pedos y dedícate a lo tuyo. Aprende a no discutir con quien solo ladra por ladrar y querer fregarte. En la medida en que te enfoques en tus proyectos será en la medida en que se cumplan. Cuídate de caídas y golpes que estarán a la orden del día. Déjate de tonterías, no necesitas de una persona para ser feliz solo necesitas de ti, suelta tu pasado y mándalo a la fregada que es momento de ver por ti y nadie más, no caigas en los mismos errores ni en las mismas chingadas situaciones. Si piensas que con irte de jarra y darle vuelta a la hilacha serás feliz, estas muy equivocado o equivocada, las pequeñas cosas son las que llenarán de armonía y felicidad tu vida. Si tienes una relación no hagas caso a pelas tontas y sin importancia y no te amargues, mejor busca maneras de reconciliarte con tu pareja que estás en la mejor etapa para que sea un éxito. Tus números de la suerte para este mes serán el 23, 56 y 80. Tú color de este mes será el color verde.

Aries

¡Aries, mi intrépido guerrero del zodiaco! La llama de tu pasión arderá más brillante que nunca. Con Marte a tu favor, prepárate para conquistar desafíos y liderar con valentía. ¡Tu energía radiante iluminará cualquier camino oscuro, así que no temas dar esos pasos audaces hacia tus metas! Pero cuidado con el fuego impulsivo, mi valiente Aries, canaliza esa chispa para encender la inspiración a tu alrededor. No debes tener miedo de hacer lo que deseas, enfócate en tu salud porque podrías presentar algunos problemas sobre todo cuestiones cardiovasculares; tus color del mes será el rojo pasión. Aguas con lo que comas en estos días pues las intoxicaciones y dolores estomacales estarán a la orden del día. Volverás a recobrar tu energía y ganas de ser feliz, si tienes pareja todo se muestra excelente pa que haya sexo desbordado, no seas tan promiscuo a la hora de ofertar la caricia y llévatela tranquila, te encanta el sexo de eso no hay duda pero hazlo con responsabilidad. Tienes un buen corazón a pesar que eres bien jijo y jija de la tostada, si tienes una relación no caigas en las mismas rutinas que ya caíste en relaciones pasadas pues puede que se repita la misma historia. Un nuevo amor se consolidará. Ten cuidado con lo que desees o pase por tu mente pues se puede hacer realidad, ancina que trata de alejar pensamientos tontos que lejos de beneficiarte solo te dañan. Aléjate de personas que fuman pues serás vulnerable a problemas respiratorios. Tus números de la suerte para este mes serán el 02, 19 y 46.