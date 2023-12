Horóscopo de hoy de Nana Calistar 03 diciembre 2023

bre

Aries

¡Aries, mi chispeante llama de energía! Te encontrarás bailando al ritmo de tu valentía intrépida. Con tu fuerza y determinación, conquistarás cualquier desafío que se interponga en tu camino. No temas lanzarte a nuevas aventuras; tu espíritu indomable iluminará el sendero y te llevará a conquistar cimas antes inexploradas. En el amor, deja que esa pasión ardiente fluya, pero recuerda, a veces, una llama más tenue puede calentar corazones de manera más duradera. ¡Brilla, Aries, brilla como el astro que eres! Que se te quite la fregada maña de andar mendigando cariño o amor a quien no debes, date el taco y no le has caso a cualquiera que te llegue con promesas absurdas. Posibilidad de encamamiento con amistad o ex amor, recuerda que tu eres muy de darte esos ching**ados gustos. La vida te llenará de buenos momentos y cosas increíbles, aprende a disfrutarlas y no te detengas por nadie. Que te valgan opiniones de otras personas sobre tu vida, solo tu sabes por lo que has pasado y lo que has vivido y no tienes porque rendir cuentas a nadie. Llegarán momentos de incertidumbre muy perros que deberás evitar, no te hagas ideas tontas en la cabeza, estas en una etapa en la cual sino te pones las pilas vas a perder muchas cosas. Si vives una relación complicada en la cual son más las discusiones y problemas que el amor piensa bien si vale la pena seguir ahí desgastándote más de la cuenta.

Tauro

¡Tauro, mi roble resistente! Tus raíces fuertes se aferrarán a la tierra, proporcionándote estabilidad en medio de cualquier tormenta. Tu tenacidad y paciencia serán tus mejores aliados, permitiéndote superar obstáculos con gracia y fortaleza. En el amor, cultiva la belleza en la rutina diaria; esos pequeños gestos y momentos cotidianos se convertirán en la base sólida de tu conexión. Aprovecha tu habilidad para apreciar las cosas simples y deja que florezca el jardín de tu vida. ¡Adelante Tauro, despierta la primavera en tu corazón! Vienen cambios importantes en los cuales comenzarás a ver la vida de manera distinta, entre ellos comprenderás el porque una persona ya no siguió en tu vida y el cómo hacer para encontrar tu estabilidad emocional. Ten cuidado a quien le confías tus cosas pues podrías cometer una indiscreción, recuerda que muchas de tus amistades te hablan por puro interés y cuando menos lo esperes pueden utilizar esa información pa dañarte la existencia. No te confundas en lo que quieres y buscas, date la oportunidad de analizar bien hacia donde te diriges para que no cometas las mismas equivocaciones. Hay momentos en que desearías no seguir tu camino, no dejes que otras personas importen más que tu o tu familia, aprende a valorarte y saber que quien de verdad te quiera deberá de pagar tu precio, que se pongan de oferta quienes no se valoren tú no eres de esas personas.

Géminis

¡Géminis, mi mariposa de la comunicación! Despliega tus alas y vuela entre las flores del conocimiento. Tu agilidad mental y curiosidad insaciable te llevarán a descubrir nuevos horizontes. En el amor, haz que tus palabras sean como dulces melodías, envolviendo a tu pareja en el encanto de tu elocuencia. La diversidad es tu fuerte; permite que tu relación sea un caleidoscopio de experiencias. ¡Vuela alto Géminis, y deja que tu amor sea una sinfonía de conexiones! Aprende a valorarte y ser feliz en tu soledad y cuando menos lo esperes la vida te sorprenderás, el sexo no es problema pue slo puedes tener cuando se te antoje y con quien quieras siempre y cuando sea responablemente. Inicio de proceso de desinteres por una persona con quien te habías propuesto postar e intentar todo, es momento de quitarte las mascaras y deshacerte de trapos baratos que solo te qutan tus energías, has estado rodeado de personas que no ven por ti ni ayudan ni dejan que te ayudes tu mismo. La vida te llenará de nuevas oportunidades en muchos aspectos y posiblemente en los cambios laborales que se aproximan conozcas a alguien que te mueva el mundo. Cambios importantes en tus estados de ánimo quizás comenzaras a sentirle sabor a la vida, disfrútala y ya no te quedes con ganas de nada, la vida se hizo para gozarla y ser feliz. Date tu lugar y date el taco, no andes de más con quien ni te masca ni te pela, recuerda que quien merezca estar en tu vida solito irá a ponerse en ella y no necesitarás andar de arrastrado o arrastrada exigiendo un lugar que no se te ha dado y quizás ni se te dé.

Cancer

¡Cáncer, mi cangrejito emocional! Sumérgete en las aguas profundas de tu intuición. Tu sensibilidad y empatía te guiarán a comprender las emociones propias y ajenas. En el amor, permite que tu caparazón sea un refugio cálido y seguro. La conexión emocional será tu faro, iluminando el camino hacia relaciones más profundas y significativas. No temas mostrar tus pinzas, Cáncer, pues en ellas reside la fuerza de tu amor. ¡Que las olas de la pasión te lleven a nuevas orillas! Ten presente que tu familia es lo más importante que tienes y si ahora no los aprovechas quizás más adelante sufras las consecuencias de tu falta de interés. Suerte en juegos de azar y posibilidad de planear un viaje con amistades o familia. Tienes todo pan ser bien feliz pero te amenazas mucho pues pones atención a cosas vanas que no te dejan nada de provecho. Amores nuevos en puerta sobre todo en el área de las amistades, esta naciendo algo con una amistad o esa amistad tiene cierto interés carnal por ti. Sino te agrada o no es lo que buscas no prendas el boilers recuerda que tu eres muy de esos o esas. Recuerda que los golpes y caídas que pasaste te convirtieron en lo que eres hoy, no te quejes de quien eres y siéntete orgulloso de hasta dónde has llegado.

Leo

¡Leo, mi león radiante! Deja que tu luz brille con un resplandor aún más intenso. Tu carisma y determinación te abrirán puertas que ni siquiera imaginabas. En el amor, comparte tu reino con aquellos que valoren tu generosidad y nobleza. No temas ser el líder de tu propia historia romántica; tu corazón audaz merece un escenario a la altura de su grandeza. ¡Que tu amor sea un fuego que ilumina incluso las noches más oscuras, Leo! Se más consiente de lo que requieres y buscas en tu vida, hay una persona en la distancia que estaría dispuesta a dejar todo por ti pero te has ocupado en atender a quien solo te da dolores de cabeza que te has olvidado de quien en realidad importa. Tu corazón cada día más duro, más seco y sin ganas de seguir el viaje y con justa razón, te han fregado tanto la existencia que necesitas una relación. No pierdas más tu tiempo y dedícate a ser feliz, recuerda que el 2024 será tu año pero eso va depender de la manera en que tu trabajes en tu futuro, hay posibilidades hasta de vivir con una pareja en el próximo año y aparece el numero 2 en tu vida, quizás un segundo amor o segundo hijo o algo muy relacionado a ese numero.

Virgo

¡Virgo, mi perfeccionista adorable! Permite que tu atención meticulosa dé frutos en cada detalle de tu vida. Tu enfoque y dedicación te llevarán a alcanzar metas que parecían inalcanzables. En el amor, cultiva la belleza en la imperfección; deja que la autenticidad florezca. Tu corazón práctico y compasivo te guiará a construir relaciones sólidas y duraderas. ¡Adelante Virgo, encuentra la perfección en la simplicidad de cada momento! Si tienes parejas es probable que estén ya en una etapa en la cual la relación ha estado ya desgastada, necesitan innovar y cambiar la rutina o de lo contrario esa relación no dará para más. Te llegarán nuevas oportunidades en muchos ámbitos sobre todo en la economía y en el área de los amores, no te atontes o de lo contrario terminarás enredándote con cualquier cosa. Hay posibilidad de viaje y de iniciar relación liberal, es decir sin un compromiso solo será caricia ocasional, podrías terminar muy enamorado o enamorada, ten cuidado donde pones tus sentimientos. No te dejes llevar por chismes o apariencias, cree en lo que tu corazón te dicte y no en lo que otras personas te digan mediante chismes. Cuídate de la monotonía en tu relación en caso de tener pues podría afectarlos mucha, se visualizan rompimientos y termino de relaciones.

Libra

¡Libra, mi balanza de armonía! Este mes, busca el equilibrio en cada faceta de tu vida. Tu habilidad para ver todos los lados de una situación te permitirá tomar decisiones justas y equitativas. En el amor, elige con el corazón y deja que la balanza se incline hacia la conexión genuina. Cultiva la belleza en la diversidad, y tu relación será una obra maestra de armonía. ¡Que el viento de la equidad guíe tus decisiones, Libra! Ya no busques la manera de estar peleando o discutiendo con las demás personas, centra tu energía y tu tiempo en tus cosas y no en cuestiones que no te dejan nada de provecho. No te dejes manipular por amistades pues podrías cometer grandes errores, hay días en que no deseas ni levantarte, ponte las pilas y deja de sentimentalismo y ridiculez es momento que veas por ti y pongas empeño en tus metas y sueños. No te mortifiques por chismes, la gente sin qué hacer en eso gasta tu tiempo y solo quiere que la tomes en cuenta, en la medida que se te resbalen sus fregaderas dejarán de estarte fregando. No temas a conocer a nuevas personas y al surgimiento de nuevos cambios pues ahí radica la base para que cambien muchas situaciones que se habían quedado inmóviles. Se enfermará un familiar. Una posibilidad de cambio en tu vida está por llegar, se presentará cierta situación que moverá la forma de actuar con las demás personas.

Escorpión

¡Escorpio, mi fénix apasionado! Permite que tu intensidad emocional sea tu poderoso motor de transformación. Tu capacidad de renacer de las cenizas te llevará a superar desafíos con valentía. En el amor, sumérgete en las profundidades de la conexión emocional, pero recuerda controlar tu aguijón venenoso. Tu pasión puede incendiar el corazón de otros, así que comparte ese fuego con responsabilidad. ¡Que tu amor sea una llama eterna, Escorpio! No busques la manera de caerle bien a todo mundo pues jamás lo lograrás, recuerda que no somos moneditas de oro. Cuida mucho tu espalda y estomago pues estarás sufriendo de algún malestar en esas partes. Recuerda quién eres y hacia dónde te diriges, la vida te pondrá grandes pruebas de las cuales tendrás que aprender mucho o de lo contrario seguirás cometiendo grandes errores. Hay probabilidad de cambios muy fuertes pues te darás cuenta que no vale la pena seguir alimentando sentimientos falsos; dile next a quien no quiera seguir en tu vida, es momento de abrir las puertas a quien de verdad merece entrar en ella. Amistades se van otras regresan, pero solo quien de verdad te valore permanecerá aún después de las tormentas. Amores del pasado comenzarán afectar tu presente pues empezarás a sanar dichas heridas.Ten cuidado con accidentes o caídas y golpes porque estarán a la orden del día. Te decepcionarás de una persona, todas esas cosas que pensabas de él o ella resultarán ciertas.

Sagitario

¡Sagitario, mi arquero de sueños! Apunta alto y deja que tus flechas de optimismo vuelen lejos. Tu espíritu aventurero te llevará a descubrir nuevas tierras y horizontes emocionantes. En el amor, comparte tu libertad con alguien que valore tu deseo de explorar, y juntos emprenderán un viaje inolvidable. Que tu arco de esperanza dispare flechas de alegría, Sagitario, ¡y que el amor sea tu mayor aventura! Es probable que persona de tu pasado ya sea ex pareja o ex amistad te esté pensando mucho y en próximos días tengas información de él o ella. Ten cuidado con una caída y con pérdidas de dinero u objetos. Vecinos andarán ladrando de ti en estos días. Hay posibilidad de cambios laborales y de asistir a convivencia o fiesta en próximas fechas. Es probable que en estos días te enteres de una noticia que te pondrá los pelos de punta pues se te caerá del altar una persona que pensabas que no rompía ni un plato, te mostrará la clase de alimaña que es. Amores nuevos están por llegar si estas soltero o soltera uno llegará por red social. Te vienen dineros y posibilidades de nuevos amores sin embargo entenderás en pocos días que el amor ya no es tu prioridad sino tu superación y crecimiento personal. Si tienes una relación problemas y enfrentamientos a causa de desacuerdos, tiempos y cuestiones económicas.

Capricornio

¡Capricornio, mi cabrita ambiciosa! Construye tu camino hacia la cima con paciencia y determinación. Tu enfoque pragmático te permitirá alcanzar metas importantes. En el amor, cultiva relaciones como si fueran sólidas estructuras; cada piedra colocada con cuidado. No temas soñar mientras escalas, Capricornio, porque tus sueños pueden ser el combustible que te lleve más alto. ¡Que tus cimas sean testigos de amores duraderos y logros excepcionales! Probabilidad de iniciar curso o entrar a estudiar algo, te va beneficiar mucho en un mediano plazo. Momentos nuevos se aproximan entre ellos la llegada de una oportunidad de trabajo o cambio de domicilio que te ayudará mucho a madurar. No pierdas tu tiempo rogando o mendigando amor a quien no hace nada por estar en tu vida o por interesarse en tus cosas. Familiar necesitará mucho de ti en próximas fechas. Si tienes pareja podrían existir problemas debido a celos, desconfianza y cuestiones que tienen que ver con tus inseguridades. Ten cuidado con desaprovechar tu tiempo, debes de ser muy inteligente a la hora de elegir con quien complicarte la vida, eres de poca paciencia y de mucha boca, no te da pena decir lo que sientes y sabes expresarte de la mejor manera sin embargo tu lengua suelta algunas veces habla de más y dice cosas que al poco tiempo se arrepiente de haber dicho..

Acuario

¡Acuario, mi aguador de sueños! Deja que tus aguas de innovación fluyan libremente. Tu originalidad y pensamiento progresista te llevarán a nuevas alturas. En el amor, riega las flores de la autenticidad y permite que tu pareja también florezca en su singularidad. La conexión mental es tu fuerte, así que deja que la lluvia de ideas sea la banda sonora de tu romance. ¡Que tus sueños se conviertan en la realidad más hermosa, Acuario! Ya no finjas cosas que no sientes, si de plano esa persona no te mueve nada no tiene caso que por comodidad sigas ahí. Si tienes pareja se ve un pleito a causa de persona de piel blanca. Hay días en que quisieras regresar al pasado para volver a vivir eso que en algún momento te hizo feliz sin embargo al paso de los días entenderás que fue la mejor decisión, ten presente que lo que es para ti aunque te quites te ha de llegar, deja que la vida te sorprenda y haga su trabajo, no te metas en camisa de once varas pues no vale la pena hacerlo por nadie. Te llegará un amor en próximas fechas o ya llegó en caso de estar soltero o soltera podría ser un amor definitivo para tu vida, aprenderás a valorar grandes cosas pues te dará grandes lecciones que te ayudarán a madurar y ser el tipo de persona que eres.

Piscis

¡Piscis, mi pececito soñador! Sumérgete en las aguas de tu intuición y deja que tus sueños te guíen. Tu compasión y empatía te conectarán con las corrientes emocionales de quienes te rodean. En el amor, nada en las aguas profundas de la conexión emocional, pero no te pierdas en las corrientes de la fantasía. Que tu corazón sea un faro de amor y comprensión, Piscis, iluminando los caminos de aquellos que navegan contigo. ¡Que tus sueños se conviertan en poesía, mi dulce Piscis! Posibilidad de un viaje y de un negocio que podría dejarte grandes ganancias. Si ya tienes una relación y han existido problemas la vida misma les pondrá las cosas para que todo se solucione de la mejor manera, no te permitas dejar ir el amor que tanto trabajo te costo encontrar, aprende a escucha y meditar en frío, todo tiene solución y de las peores pelas vienen las mejores reconciliaciones. Tu carácter tan fuerte puede meterte en problemas, aprende a respetar la opinión de los demás pues cualquier discusión que se presente en estos días será un desacierto para ti. Cuida más lo que comes pues podrías enfermarte y sobre todo estar subiendo de peso, algunas ocasiones te crees de chismes y por esa ocasión no avanzas en metas y sueños por estar tirando piedras a quien no debería importarte, preocúpate cuando no hablen de ti pues entonces significará que te han olvidado o no constituyes algo importante.