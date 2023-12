Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este domingo 3 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Thalia: 461,656 Likes

Thalia (@thalia) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 21,182,724 seguidores. La artista es popular por compartir fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Thalia publicó una foto que recogió 461,656 likes. “Hace 23 años dijimos sí, en esa noche helada en la catedral de San Patricio, en el corazón de Manhattan. Pero el calor de nuestro amor hizo que fuera la noche más cálida y hermosa para celebrar nuestra unión. 23 años después de casados y 25 de conocernos, sigues siendo el hombre de mis sueñosTe amo tanto mi amado esposo, amigo, compañero @tommymottola. Happy anniversary my love ”, indicó en su publicación.

2- Francisca : 59,503 Likes

Seguido de Thalia llega Francisca (@francisca), que es una de las figuras también con más fans en Instagram. La actriz y presentadora de televisión tiene más de 4,529,264 personas que la siguen día a día. En esta ocasión, en su publicación ha obtenido 59,503 me gusta. “Ya llego la época mas bella del año y yo no puedo estar más agradecida por mi familia Me gustaron tanto estas fotos que decidí publicar nueve La 3,4,5 tienen una picardía que ustedes tienen que ver. Gracias @drishtidream por tomar estas fotos tan lindas.”, escribió esta exitosa instagramer en su publicación.

3- Maribel Guardia: 39,956 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénsuele revolucionar Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente cuenta con un total de 9,159,811 seguidores. En su última publicación, Maribel Guardia ha logrado un total de 39,956 me gusta delos internautas. Esto fue lo que publicó: “¿Cuál de estos vestidos te pondrías para las fiestas? Look: @boga_boutique_mr Temporada bonita ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Gaby Espino: 16,830 Likes

Gaby Espino sigue a las tres celebridades superiores con un total de 13,799,536 seguidores. En su cuenta (@gabyespino), la actriz y presentadora de televisión es famosa por enseñar fotos y videos de su vida personal y profesional. En su último post tuvo 16,830 likes. “Disfruto cada segundo de mis domingos al máximo!!! Amo con locura mi set de @winfitnesswear.usa”, escribió en ella.

5- Chiquis Rivera: 12,144 Likes

Para finalizar, cerramos este ranking con Chiquis Rivera, la cantante y compositora con una comunidad de 5,895,676 followers en Instagram. Sus posteos en (@chiquis) por supuesto que provocan mucho revuelo en la red social, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 12,144 me gusta. “Mi corazón no puede!!!! Está inflado de tanto agradecimiento hacia la vida, mis boss bees, mi equipo de trabajo, mi disquera @universalmusica @fonovisa, todo y todos!!!!! Gracias! Gracias! Gracias!!!!!!!! Espero BEE Side sea de su agrado. Lo hice con mucho amor!! No solo por el amor a la música, si no también pensando en todo lo que he vivido y aprendido de la vida, con la esperanza de que ustedes se sientan inspirados! Si se puede, mi Boss Bee! TODO se puede con Dios. Los amo. #BeeSide #NewYorkTimeSquare #Chiquis #ConDiosTodoSinElNada”, escribió la instagramer.

Estas son las fotos con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

