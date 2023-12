Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este lunes 4 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Karol G: 2,764,743 Likes

Karol G (@karolg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 67,150,956 seguidores. La cantante y compositora es conocida por postear fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Karol G publicó una foto que cosechó 2,764,743 de me gusta. “Acabo de cumplir el sueño más grande de mi vida: Hacer historia en mi propia casa colombia TE AMO!!!! ”, escribió en su publicación.

2- J Balvin: 274,967 Likes

Seguido de Karol G llega J Balvin (@jbalvin), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El artista cuenta con más de 51,387,976 personas que le siguen día a día. Esta vez, en su publicación ha obtenido 274,967 likes. “@amauryguichon X @jbalvinWe smashed it with this one! La Rompimos con esta amigo! #jbalvin #amauryguichon #chocolate”, escribió el popular instagramer en su publicación.

3- Maribel Guardia: 26,039 Likes

La actriz Maribel Guardia (@maribelguardia) tambiénes tendencia en Instagram siempre que postea en su cuenta. Actualmente posee un total de 9,161,275 followers. En su última publicación, Maribel Guardia ha recibido un total de 26,039 me gusta delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Feliz cumpleaños @marco_chaconf Larga y bendecida vida, gracias por compartirla conmigo, te adoro ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- Adamari López: 23,061 Likes

Adamari López sigue a las tres celebridades superiores con un total de 8,930,564 seguidores. En su cuenta (@adamarilopez), la actriz y presentadora de televisión es popular por mostrar fotos y videos de su vida profesional y personal. En su última publicación obtuvo 23,061 likes. “Qué hermoso conocer nuevos lugares! Qué dicha encontrarme con cada uno de ustedes y me regalen tanto amor. #PuntaDelEste me lo recomendaron mucho y no podía dejar de ir y ¿saben qué? ¡Me encantó! ¿A qué otros lugares debo ir? Déjenme recomendaciones ”, escribió en ella.

5- Carolina Sandoval: 19,454 Likes

Para terminar, cerramos este ranking con Carolina Sandoval, la periodista y presentadora de televisión con una comunidad de 3,047,883 seguidores en Instagram. Sus posteos en (@venenosandoval) por supuesto que provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 19,454 me gusta. “..… la papaya me quitó 20 libras de inflamación la papaya me quitó los dolores de rodilla para siempre la papaya me dio una nueva oportunidad de vivir con más calidad Firma#LaReinaDeLaPapaya#cosasquesientecaro #instagram #love#bodypositive #lovelife #photo#papaya #body”, escribió la instagramer.

Estas son las publicaciones con más interacciones del momento en Instagram. Como ya sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

