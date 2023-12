Sylvester Stallone recrea una escena de ‘Rocky’ con un pequeño fan

Sylvester Stallone junto a decenas de seguidores, niños, jóvenes y adultos, se congregaron el pasado domingo 3 de diciembre en la ciudad de Philadelphia, Pensilvania, donde se realizó el primer ‘Rocky Day’. Durante las celebraciones, un niño de 9 años se robó las miradas por recrear inesperadamente una escena icónica de ‘Rocky VI’. El mismo Stallone se contagió de la actitud del menor y lo acompañó con algunas frases.

Philadelphia, es la locación en donde se filmó la saga completa de Rocky y cada año recibe la visita de miles de turistas. El domingo 3 de diciembre se celebró el primer ‘Rocky Day’ frente a la estatua dedicada a Rocky Balboa, ubicada en las escaleras que conducen al Museo de Arte de Filadelfia.

Sylvester Stallone, quien encarnó a Rocky Balboa, encabezó el acto y compartió un momento histórico junto a cientos de fanáticos. Muchos seguidores utilizaron el característico sombrero del personaje y batas de boxeo. Funcionarios locales, que dieron la bienvenida al actor de 77 años, le entregaron la Llave de la Ciudad, en medio del gran entusiasmo de los seguidores.

Mientras Stallone se tomaba fotografías con sus fans y firmaba autógrafos, un niño de 9 años se apareció en escena para recrear la famosa escena de la película Rocky Balboa (‘Rocky VI’).

“Déjame decirte algo que ya sabes. El mundo no es todo sol y arcoíris…”, empezó diciendo el menor Ro Knigh, quien lucía una chaqueta de Rocky Balboa. La sorpresa del actor fue evidente, pero se animó a recrear parte de la escena junto al menor. “¡Así es como se gana!”, gritaron los dos a mitad del discurso.

El público celebró la actuación del pequeño Knigh, quien sueña con ser actor y boxeador en el futuro, con gritos y aplausos. Horas después, el mismo Stallone compartió el inolvidable momento en sus redes sociales.

El primer ‘Rocky Day’ se celebró en Philadelphia, Pennsylvania

Sylvester Stallone regresó a la ciudad que lo vio saltar a la fama, hace casi cinco décadas, y un lugar emblemático del cine: las escaleras del Museo de Arte de Philadelphia. En esa locación, su personaje, Rocky Balboa, enfrentó la adversidad en una lucha para alcanzar sus sueños.

Una multitud se congregó a las afueras del museo, donde se reconoció la influencia global que tuvo la cinta, favoreciendo a la ciudad de Pennsylvania dentro de la industria del entretenimiento. Fue justo el 3 de diciembre de 1976 cuando Rocky se estrenó en EE.UU.

Sylvester, acompañado de su familia y del actor Chevy Chase, tomó el micrófono y se dirigió hacia la multitud congregada en el museo. En su discurso, reconoció la conexión entre la fábula ficticia de Rocky Balboa y el espíritu tenaz y resiliente de Philadelphia: “Quiero agradecerles desde el fondo de mi corazón -y el de Rocky también, porque somos muy cercanos- a todos ustedes, quienes lo crean o no, son los Rockys de la vida real, porque viven su vida. En términos generales, intentan hacer lo mejor que pueden y lo siguen intentando”.

Ha pasado en un abrir y cerrar de ojos”, mencionó Stallone sobre lo que su personaje ha logrado en el corazón de las personas. “No he hecho lo suficiente en Philadelphia, la verdad es que no lo he hecho. Quiero hacer más.

En este ‘Día de Rocky’ inició todo y será un buen momento, voy a devolverle algo a esta ciudad que me ha dado mucho”, señaló en una entrevista con ABC. De acuerdo con el medio, cuatro millones de personas, aproximadamente, visitan la estatua cada año. El actor también se unió a la celebración por la inauguración de la nueva tienda Rocky Shop.

