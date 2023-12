Eugenio Derbez destapa qué tuvo que hacer para que Victoria Ruffo apareciera en su serie

El actor mexicano Eugenio Derbez se encuentra de manteles largos con el estreno de una nueva temporada de su serie “De Viaje con los Derbez” y una de las sorpresas de esta edición es la participación de su ex pareja Victoria Ruffo.

En un encuentro con varios medios de comunicación, el protagonista de “Radical” se sinceró sobre la experiencia en la nueva edición de su popular reality show familiar. Y con respecto a la participación especial de la madre de uno de sus hijos en el segundo capítulo de la serie, el mexicano detalló que todo fue obra de José Eduardo Derbez.

“Ahí sí fue José Eduardo que le dijimos: ‘Ahora vas’, porque le dije ‘Estaría padre meter una imagen’, aquí entre nos yo fui el maldoso que dije, porque ya ves que menciona ‘no yo traigo los genes de mi mamá’, dije ‘Pon un video de la mamá para que vean como bailan, para que vean quién baila y de dónde salió José Eduardo’, entonces finalmente fue a conseguir el permiso y lo dejaron“, contó ante las cámaras.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de incluir a la “reina de las telenovelas” en la próxima temporada y cuánto dinero estaría dispuesto a ofrecer a cambio, Eugenio Derbez apuntó: “Pues que lo haga por su hijo, que lo haga por la familia”.

Otro de los temas que el famoso abordo incluyó sus planes en el cine. Y es que luego del gran éxito que han representado en su carrera cintas como “No se aceptan devoluciones” y “Radical”, han surgido especulaciones sobre su posible despedida de la comedia para enfocarse en el drama.

“No quiero dejar la comedia, porque siento que es mi fuerte y me encanta, pero sí me he dado cuenta, que a pesar de que es más difícil hacer reír que hacer llorar, me he dado cuenta que la gente valora más el drama que la comedia, ahora con Radical me invitan a festivales que nunca antes me han invitado, me invitan a fiestas que nunca antes me habían invitado, ahora entiendo por qué de repente Tom Hanks se pasa al drama, y ya no regresa Robin Williams, Jim Carrey, entonces yo creo que me voy a quedar un ratito haciendo drama, pero no pienso abandonar la comedia”, finalizó.

