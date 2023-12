Horóscopo de hoy de Nana Calistar 06 de diciembre de 2023

Piscis

Debes de tener cuidado con manipulaciones dentro de la familia las cuales pudieran surgir en cualquier momento y con ellas una guerra de declaraciones fuera de lugar. En el amor hay un escenario bueno pero debes aprender a confiar de nuevo, si sigues tu vida con la bandera de desconfianza podrías nunca concretar algo estable. No permitas que te manipule nadie, tienes el control de tu vida, la última palabra es tuya, estarás rodeado estos días de personas muy falsas las cuales podrían intervenir para meterte en algún problema. Podría surgir una infidelidad dentro de relaciones amorosas así que deberás de andar con mucho cuidado en esta temporada para evitar cualquier situación que se pueda salir de control. Es importante que cambies tu actitud ante la vida, se más positivo pues solo así lograrás atraer cosas buenas para tu vida. Recibirás un dinero extra que te ayudará mucho en el ámbito de lo económico. No seas tan rencoroso o rencorosa con las demás personas, aprende a perdonar pero eso sí, no vuelvas a tener la misma confianza de personas que ya te frega**ron la existencia en tu pasado.

Acuario

Algunas veces te deprimes mucho y te cuelgas al no ver tus sueños materializados, el problema no son ellos sino tu falta de carácter para llevarlos a cabo. No te dejes llevar por la ira y el coraje pues podrías enfrentarte a cuestiones de chismes y no quedarte callada y armar una guerra. Es importante que pienses bien hacia dónde te diriges pues podrías cometer grandes errores, hay un compromiso en puerta, no te adelantes y dale tiempo al tiempo para que las cuestiones amorosas y laborales maduren o podrías cometer un grave error. Es posible que en esta semana andes con los sentimientos encontrados al recordar a una persona que ya no está contigo, agradece el tiempo que estuvieron juntos y sigue tu camino. La vida te devolverá a manos llenas todo tu esfuerzo y dedicación y en este mes recibirás dos noticias muy especiales que te cargarán de energía y ganas de continuar tu vida. Hay muchos cambios en tu estado de ánimo, días te sentirás el o la más feliz y otras no querrás saber de nadie. Aprende a no meterte en cuestiones que tienen que ver con tandas o cajas de ahorros porque podría suceder un fraude en cualquier momento.

Capricornio

Manda a la chin…da a gente interesada que solo busca sacarte algo de provecho y cuando tú necesitas no están ahí. Es posible que sientas necesidad de recuperar una amistad que perdiste hace tiempo, si está en tus manos solucionar y arreglar ese problema adelante. Vas a cerrar el año con la mejor actitud sin embargo traes un carácter de la chin…da y eso a la larga solo va generar conflictos. Ten cuidado con cambios muy drásticos en tu vida pues podrían impactar mucho en tu círculo de amistades, algunas veces te alzas demasiado y te tomas atribuciones que no te corresponden, la vida te pondrá una prueba muy grande en la cual entenderás muchas cosas y entenderás el camino que has recorrido. Deja la put….ría un rato y ten cuidado con quien te revuelcas pues podría salirse de control toda la situación. Es momento de mejorar en esas cuestiones negativas que no te dejan avanzar. Ya no seas tan celoso o celosa y aprensiva sino crees en tu pareja o la persona con la que sales pues no vale la pena seguir ahí. Amores de una noche y salida con amistades en próximos días. La consolidación de un negocio que has traído en mente podría terminar de concretarse en próximas fechas. Hay posibilidades de un nuevo amor, sin embargo no se ve algo estable.

Sagitario

No te apen**dejes tanto o después no andes llorando, ya deja de pensar tanto en esa persona de tu pasado, ya fue, a la fregada y quien sigue. Es momento de pensar en un negocio o buscar maneras de mejorar tus ingresos en toda la extensión de la palabra recuerda que eres un signo que siempre buscará ir por más así que no te atontes y ve por eso. Trata de descansar más pues podría haber dolores de cabeza. Viene mucho trabajo y mortificaciones, estrés y responsabilidades tanto laborales como en lo que se refiere al ámbito familiar, vete preparando en el área económica porque se avecinan algunos gastos. Hoy es el día de iniciar de cero en todos los aspectos, empieza de nuevo y manda todo eso que te preocupa a la fregada. Trata de comunicarte más con tu pareja en caso de tener pues será la clave para solucionar cualquier problema. Viene un dinerito muy bueno y suerte en negocios y juegos de azar. No te desesperes, el trabajo no vendrá a ti, necesitas moverte si quieres conseguir algo bueno, en el área de ventas te vendría excelente. Cuidado con amores de una noche y con andar metiéndote con amistades en la cama eso no va traer nada bueno a tu vida.

Escorpión

Algunas veces careces de humildad, debes tener cuidado con eso porque eso solo te traerá atraso y no llegarás a ningún lado. Semana en que despotricarás en contra de todas esas personas que se han metido en tu vida o te han hecho algún daño, andarás bien afilado y no te importará en lo más mínimo el daño que puedas causar pues como enemigo esperas el momento indicado para soltar el golpe. Cuídate de una traición en el trabajo, va ver posada por ahí y no te invitarán será solo cuadro chico. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima pero deberás cuidar tus ahorros. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort. Ya no esperes nada de nadie y date la oportunidad de reencontrarte con tu interior y dejarte llevar por lo que tu corazón siente y expresa. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas. Vienen movimientos muy perros a tu vida en los cuales conocerás muchas personas y renovarás amistades.

Libra

Es momento de no caer en provocaciones de enemigos pues podrías cometer errores que lamentarías en el futuro. En la cuestión de los amores vienen cambios muy importantes pero no te adelantes a los hechos solo llévate las cosas tranquila. Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan ahora en navidad. Ten cuidado con la manera en que te expresas de tus seres queridos pues podrías cometer una indiscreción y fregar a quien de verdad importa. Cuida más tu alimentación pues podrías subir un poco de peso y ahorita no estas para eso. Es momento que cambies tu modo de ver y enfrentar la vida, has caído en muchos errores y te ha costado entender cada golpe. La vida te llenará de sorpresas y por fin conocerás el verdadero sentido del amor y la amistad solo debes aprender a ser leal. Un familiar se enfermará pero no será nada de gravedad. Ya no temas a buscar mejores oportunidades en tu trabajo pues vienen grandes oportunidades de crecimiento.

Virgo

Aprende a mandar a la chin….da el pasado, déjalo ir porque mientras no lo hagas seguirás igual de solo y sola como hasta hoy en tu triste vida. No confíen en personas que no les dan buena espina, son bien persuasivos ustedes y sabrán elegir con que gente lidiar. Viene una semana de conocer nuevas personas que serán parte importante en tu vida pero eso si mantén tus antenas bien levantadas para darte cuenta quien te conviene y quien solo te busca por interés. Tienes una amistad abandonada y te va bufar en estos días, no gastes tu tiempo en quienes no te valoran y aprende a querer y estar para los tuyos, bájale de grasa a los tacos y aliméntate bien para evitar subidas de peso. Ya lo que pasó ya pasó, déjate de cosas y aprende a vivir tu vida y deja que el pasado se lo lleve la chin…da que no tiene porqué afectar tu presente y más si fue una situación que te deprimió mucho. Hay posibilidades de que conozcan al amor, no sean exigentes y aprendan a mirar con su corazón solo así lograran encontrar esa parte que los complemente, tal vez sea bien distinto a lo que han esperado pero de que se van a ser bien felices, si lo van hacer. Te vas enfrentar a una nueva realidad llena de amor, pero no la riegues ni te hagas que la virgen te habla si es que quieres pescar algo.

Leo

Viene una semana de cambios, va a cambiar la rutina a la que ya estabas bien acostumbrada va haber movimientos sentimentales que te van a desconcertar mucho, si tienes pareja va a cambiar su manera de ser contigo y posiblemente sea porque le están dando atole con el dedo por otros lados. Podrías encontrarte dinero que creías perdido o te llegará de alguna manera. Si tienes pareja no la descuides y échale ganas a la relación, en la caricia necesitan ser mas aplicado, hay qué innovar y hacer cosas diferentes antes que se les acabe lo poco que queda de amor y pasión. Has andado bien sentimental no hay motivo pa estar triste así que déjate de tonterías que eso que te importaba deja de ser importante, andas hasta el tronco de deudas y no sabes ya ni para donde correr ponte de acuerdo con tus deudores y paga donde debes que vienen problemas legales, aguas con traiciones que te espera una de parte de una persona a quien quieres mucho y tenias en un pedestal. No te preocupes ni te achicopales que todo se va arreglar muy bien, a veces hay que dejarlas o dejarlos que coman en la calle pa que vean que la comida jamás será como la de casa más que nada! La vida te ha golpeado bien feo pero siempre has salido adelante que ninguna persona te haga perder la cabeza.

Cancer

Conocerás una persona de signo de agua o fuego, nada formal solo para fajes quita estrés disfrútalo. Aprende a recordar los bellos momentos y lo que te hizo daño mándalo bien lejos para que no se vuelvan a repetir. Deja de vivir en las nubes pon los pies en la tierra y enfrenta tu realidad, esas será la única manera en que veas por fin la felicidad llegar, quita de tu vida personas tontas que solo te buscan cuando necesitan de tu ayuda y acércate a quienes requieren tu atención y siempre están ahí para ti. No seas tan ofrecido u ofrecida en la red social, se te da mucho eso de hablarle bonito a medio mundo y después ya te anda cuando no te bajan de una cualquier. Cuida tus piernas que las traes bien flácidas, haz ejercicio, problemas en los riñones, piernas y espalda, necesitas tomar más agua y bajarle a los niveles de refresco que le has entrado duro y por eso mismo estás subiendo de peso. Probabilidades de nueva relación en este último mes, una relación con poco futuro pero con mucha pasión que te dejará mucho aprendizajes, recuerda que se lava y se vuelve a usar así que dale con todo.

Géminis

Todo lo sentimental que te traía bien preocupado se comenzara a resolver muy bien más que nada, deja de flojear y ponte las pilas para que saques tus pendientes, semana de limpieza, arregla tu casa y en especial tu cuarto, necesitas hacer limpieza para sacar toda la energía negativa que tienes dentro y colocar un poco de incienso y límpiate con una vela blanca pa que mejore tu situación en el amor, dinero y salud, no te compliques la vida haciendo casos a personas chismosas que lo único que buscan es mermarte la vida. Cuídate de chismes de amigos o amigas y no permitas que arruinen tus ideales o vida. Tienes posibilidades de crecer, vas a salir de un estancamiento y situación que no te dejaba avanzar, manda bien lejos el pasado y ocúpate de lo que está llegando, hay posibilidades de gratinar mollete. Cuídate tu cabello y no le pongas tanto calor o productos que te lo vas a dañar! Hay probabilidades de conocer un signo de agua que te va cambiar tus expectativas de vida.

Tauro

Te darás cuenta por fin si lo que sientes es solo atracción y ganas de sexo o realmente lo que es amor y cariño. No exijas lo que no eres capaz de dar y aprende a dar sin recibir nada a cambio. Preocúpate por tu vidas que se la está llevando el carajo por andar tu ocupado u ocupada en la vida de los y las demás personas, no participes en chismes que no son de tu incumbencia sino quieres meterte en problemas y hasta ganarte una buena mentada. Te manejas en sentimientos encontrados, aprende a dejar ir a quien ya no quiere estar contigo, manda bien lejos a esas personas y preocúpate por las personas que te andan buscando o siempre están para ti. No consumas alimentos en la calle porque hay probabilidades de infecciones y de que se te afloje la llave y te veas en una situación incomoda. Semana cansada y de darle muchas vueltas a la cabeza, que la gente no te diga lo que tienes que hacer ya estas bastante grande pa saber que decisiones tomar, haz lo que sientas y te dicte tu corazón así si te equivocas la culpa será solo tuya, si tienes pareja necesitas mostrar tus sentimientos y mostrarle lo que es el verdadero amor pa que no salga a buscar lo que tiene contigo, no le des motivos pa que se aleje o discutan, porque eres muy de no sentirte agusto sino le estas picando el buche.

Aries

Aléjate de personas que fuman y si tu lo haces deja de hacerlo hay problemas serios en los pulmones y gripas muy fuertes en las próximas fechas. Embarazo de una amiga cercana a ti, te enteras de la desaparición de una persona, deja de pensar tanto a la hora de dormir, solo te deprimes y te mermas la existencia, ni te justifiques por tus actos y aprende a enfrentarlos, cuida tus pies, promesas incumplidas en puerta que te harán sentir muy mal, la única es que mandes todo al coño y no esperes nada de nadie, reunión familiar o con amigos, no tomes que no sabes controlarte. Ten mucho cuidado con amores del pasado que siempre retornan pero nomás no se quedan. Te enteras de la terminación de una relación de una amistad cercana. Viene un fin de semana de cosas intensas hay pretendientes y de buena familia, pero el problema aquí es que solo será algo pasajero de calentura en cuento tengan lo que buscan te van a botar, aprende a no aflojar tan pronto. Semana regia en la cual te vas a dar cuenta de un montonal de cosas muy perras que habías dejado pasar por alto. Podría surgir la necesidad de comenzar a planear un viaje con familia o amistades cercanas, hazlo y disfrútalo que a eso vienes a esta vida a pasarla de la mejor manera con tus seres queridos.