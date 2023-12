Salarios de ‘miseria’ para profesores en el sistema de Cal State University en California

La historia de Alejandro Villalpando, catedrático de estudios PanAfricanos en Cal State University Los Angeles (CSU-LA) se repite por miles: sus años de experiencia en las aulas valen poco: apenas $50,000 anuales, una cifra muy distante del millón de dólares de compensación que obtiene la canciller Mildred García.

Villapando y 29,000 trabajadores del sistema universitario CSU se lanzaron a una huelga de un día, en demanda de mejor compensación laboral. Exigen el 12% de aumento, aunque aseguran que negociadores de CSU les ofrecen solo el 5%.

“Para las posiciones de poder sí pueden darse aumentos hasta del 30%, y lo que nos quieren dar a nosotros es un insulto”, dijo Villalpando, presente en la demostración frente al campus universitario. “En la última negociación que tuvimos, el aumento del 4% valió maíz [nada] con la inflación”.

En efecto, seleccionada en julio como la nueva canciller de CSU, se anunció que Mildred García recibiría una compensación anual de $795,000 de salario; $80,000 en compensación anual diferida; $8,000 de subsidio mensual para vivienda ya que el canciller no tiene una residencia oficial y $1,000 de subsidio mensual para automóvil. También obtiene los beneficios estándar que se otorgan a los ejecutivos de CSU. La junta votó 18-2-1 sobre el salario.

El excanciller Joseph Castro, quien renunció en 2022 en medio de acusaciones de que mensuales recibía un salario anual de $625,000 de salario, $7,917 para vivienda. y $1,000 dólares mensuales para automóvil.

En situación crítica

Para Alejandro Villalpando, las injusticias que se cometen con el personal universitario en materia de salarios son una “bofetada”.

“Yo estoy casado, tengo una hija de nueve años y apenas sobrevivó”, dijo el catedrático, quien ha enseñado por 12 años en Cal State LA. “Además, soy el primer hijo de una familia inmigrante y trabajadora que fu a la universidad, y hoy estoy retribuyendo a mis padres el esfuerzo que hicieron en apoyarme”.

Su padre Alejandro Villapando, -inmigrante de Jalisco- recientemente fue sometido a un doble trasplante de hígado y riñón, y su madre María -originaria de Guatemala- tendría que ser sometida próximamente a una cirugía del corazón.

“Muchos de nosotros luchamos para mantener nuestras propias casas y requerimos trabajar el doble, porque tengo el deber de ayudar a mis padres con dinero, y comida”, dijo Alejandro.

Alejandro no es el único que intenta salir adelante en medio de una inflación que agobia a las familias trabajadoras.

Pagar la renta o sobrevivir

Rafael Gómez, un dominicano quien es profesor del Departamento de Estudios Latinoamericanos, narró a La Opinión que, en su segundo año de instrucción en Cal State LA, “el salario no alcanza para cubrir los gastos de fin de mes”.

Gómez da cuatro clases por semestre y apenas si gana un sueldo de $45,000 anuales, y para el año próximo solo tendrá tres clases.

“Imagínense el nivel de incertidumbre en que vivo”, dijo. “Agréguele que tengo dos hijas que mantener”.

La crítica situación económica ha llevado a Rafael a prescindir del automóvil y viajar todos los días en el Metro, aunque el tiempo del trayecto de Santa Mónica al campus universitario le consuma dos horas diarias de ida, y el mismo tiempo de regreso a su hogar.

“Los Ángeles es una ciudad demasiado cara, y, además, la gasolina también está muy cara”, dijo.

Aunque Rafael y sus dos hijas no se han quedado sin comer un solo día, por ahora lo maas importante en su familia es poder pagar la renta “y tener un techo donde dormir al final del día, porque la realidad es que nuestros salarios están por debajo de la mesa, así como los de los estudiantes que trabajan en CSU y los maestros”.

El paro laboral de los miembros de la Facultad de Maestros de California (CFA) se sumó a los previos de Cal State University San Francisco y Cal Poly Pomona.

La CFA exige un aumento del 12% en salarios para este año académico, además de otras concesiones, incluyendo una mejor licencia parental, menos carga de trabajo, derechos de salud y seguridad.

Investigarían salarios de CSU

“Creo que las demandas de los profesores son muy razonables”, opinó la asambleísta Eloise Gómez Reyes (D-San Bernardino). “Denles lo que están pidiendo”.

“¿Cómo podemos decir que los estudiantes son primero, si quienes los enseñan no reciben la dignidad y el respeto que merecen?”, añadió.

Gómez Reyes dijo a La Opinión que no había una explicación para que la canciller Mildred García gane casi un millón de dólares y los maestros tengan salarios de $35,000 a $50,000.

“Una profesora me comentó que tiene 30 años en servicio y que recibe muy poco dinero”, comentó. “Entonces, me pregunto ¿Dónde están nuestras prioridades como estado? Tenemos que entender que, sin la facultad y sin estudiantes los estudios no pueden existir”.

La legisladora expresó que la diferencia abismal de salarios entre quienes ostentan el poder de la administración de CSU y lo que ofrecen a los maestros “se debería de revisar, porque no debe de existir”.

Recomendaciones de CSU

En un comunicado sobre la negociación colectiva, CSU estableció que está preparada para acordar en 13 de las 15 categorías de las demandas laborales de CFA, sobre la base de un informe neutral de investigación.

“Creemos que el informe ofrece muchas recomendaciones bien pensadas y un camino para resolver todas las cuestiones abiertas”, dijo Leora Freedman, vicerrectora de recursos humanos. “CSU está preparado para volver a la mesa de negociaciones con CFA en cualquier momento para llegar a un acuerdo fiscalmente sostenible que proporcione aumentos salariales para nuestro valioso profesorado”.

Las recomendaciones incluyen aumentar la licencia parental remunerada de seis a ocho semanas y mejorar el programa alternativo de reducción de la carga de trabajo remunerada para profesores con nuevos hijos, aumentando la reducción de la carga de trabajo del 40% al 60%.

Las recomendaciones también abordan cuestiones como los rangos de salario mínimo para los profesores, el pago adicional para los jefes de departamento, la carga de trabajo, las licencias personales, las proporciones de los consejeros, los baños y espacios de lactancia que incluyan el género, el estacionamiento y otras cuestiones.

En materia salarial, el informe recomendó utilizar los cambios en el Índice de Precios al Consumidor de bienes y servicios (IPC-U) para proponer un aumento salarial general del 7% más otros ajustes. CSU ha propuesto un 15% en aumentos salariales generales para los profesores durante tres años, además de aumentos adicionales que harían que algunos profesores sean elegibles para hasta un 20.3% en aumentos salariales.

Aseguran que la propuesta de CSU proporcionaría aumentos salariales generales para todos los profesores que superen el aumento previsto en el CPI-U durante los próximos tres años.

La CFA ha exigido un aumento salarial general del 12% durante un año, lo que costaría 380 millones de dólares en nuevos gastos recurrentes.

LA demanda salarial de la CFA costaría $150 millones más que el aumento de fondos que la CSU recibió del estado de California para todas las operaciones en 2023-24.

Sin embargo, en solo siete puestos administrativos CSU paga salarios por maas de $3 millones, incluyendo el de la canciller Mildred García.

Para Leda Ramos, integrante del comité negociador de CFA la situación actual “es similar a no solo a un choque económico, sino a una confrontación entre la clase alta y la clase media.

“También se trata de un racismo sistémico, cuando se trata de salarios dignos para los profesores”, expresó Ramos , quien ha sido profesora de Cal State LA por ocho años.

Respuestas de Kelly Hazel, portavoz de CSU.

¿Es cierto que el Canciller García gana casi un millón de dólares al año?

“El salario base del canciller García es de 795,000 dólares. Además, recibe una compensación diferida anual de $80 000, un subsidio de vivienda anual de $96,000 y un estipendio mensual para automóvil de $1000”, respondió Kelly Hazel, portavoz de CSU.

“Para ser competitivos en el mercado nacional y atraer y retener a los mejores y más brillantes líderes universitarios, los salarios de los administradores de alto perfil son naturalmente más altos que los de otros puestos”, añadió.

Manifestó que CSU “el líder del sistema universitario público de cuatro años más grande del país desempeña un papel único: realmente no hay comparación. Dicho esto, el salario del rector todavía está muy por debajo de lo que ganan otros líderes del sistema universitario público”.

Destacó que todos los salarios de los ejecutivos del CSU combinados, incluidos los del canciller, “representan sólo el 0.3% de los salarios y gastos salariales totales del CSU. Los salarios y beneficios de todos los empleados de CSU representan el 75% del presupuesto operativo del sistema”.

De la misma forma, manifestó que CSU se compromete a “proporcionar salarios justos y competitivos, y un estudio comparativo reciente encontró que la remuneración de los docentes de CSU está a la par o por encima del mercado”.

“Dicho esto, el sistema se ha centrado en aumentar la remuneración de los profesores. En los últimos cinco años, los profesores han recibido cuatro aumentos salariales en total un 13.6%. El CSU busca seguir abordando la remuneración de los profesores en esta ronda de negociaciones”.

Los trabajadores dicen que el sistema del CSU tiene reservas de 8.500 millones de dólares ¿Y el equipo negociador del CSU sólo les ofrece un aumento salarial del 5%?

“El CSU no tiene reservas de 8,500 millones de dólares. Las reservas reales del fondo operativo del CSU eran de 2,500 millones de dólares en junio de 2023. De estas, las reservas únicas para la incertidumbre económica suman sólo 766 millones de dólares, lo que equivale a 34 días de operaciones para todo el sistema del CSU”, respondió.

“Eso está muy por debajo de los tres a seis meses recomendados de gastos operativos en reserva. (El resto de las reservas -1,700 millones de dólares- están designados para obligaciones a corto plazo [por ejemplo, gravámenes pendientes y obligaciones de ayuda financiera], mejoras de instalaciones y eventos catastróficos.”.

La portavoz de CSU indicó que hay propuestas consistentes de los sindicatos sobre el uso de saldos y reservas únicos para aumentos de compensación continuos.

“Esto sería fiscalmente irresponsable, ya que crea déficits presupuestarios estructurales y no es una alternativa sostenible a los aumentos incrementales en la financiación estatal y los ingresos por matrículas de los estudiantes. Los fondos únicos no pueden cubrir de manera sostenible los gastos continuos/recurrentes”, subrayó.

Kelly Hazel indicó que, de acuerdo con el compromiso del CSU de alcanzar una resolución justa y sostenible a través del proceso de negociación, ha ofrecido los siguientes aumentos salariales al CFA: 15% en aumentos salariales generales (GSI) durante tres años – 5% en el año fiscal actual , 5% en 2024-25 y 5% en 2025-26. CSU también ha ofrecido aumentos adicionales para los profesores en el nivel más bajo de su rango salarial y aquellos que reciban un ascenso que podrían resultar en hasta un 20.3% en aumentos totales durante tres años.