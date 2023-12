Los 5 posteos de famosos con más likes en Instagram este viernes 8 de diciembre

Instagram es una de las redes sociales más populares del mundo y es utilizada por millones de personas diariamente. Los posteos de famosos suelen ser muy populares en esta red social y en ocasiones pueden romper récords de likes. No te pierdas los 5 posteos con más likes en Instagram hoy y te contamos por qué han sido tan populares.

Los 5 post con más likes en Instagram hoy

1- Becky G: 487,155 Likes

Becky G (@iambeckyg) es una de las cuentas más populares en Instagram con más de 37,847,595 seguidores. La artista es conocida por publicar fotos y videos de su carrera, así como de su vida personal. En su último post, Becky G publicó una foto que cosechó 487,155 de me gusta. “Heard y’all have been asking for a music video for this one… @angela_aguilar_ @leonardoaguilaroficial do you wanna tell them or should I? ”, escribió en su publicación.

2- Maluma: 283,003 Likes

Seguido de Becky G tenemos Maluma (@maluma), que es una de las personalidades también con más fans en Instagram. El cantante y compositor tiene más de 63,827,738 followers. Esta vez, en su publicación ha obtenido 283,003 me gusta. “Mucho gusto. Don Juan @oliviarodrigo __ Gracias NY, me inspiras ”, escribió este popular instagramer en su último post.

3- Francisca : 58,691 Likes

La actriz y presentadora de televisión Francisca (@francisca) tambiénes tendencia en Instagram siempre que publica en su cuenta. Ahora mismo cuenta con un total de 4,532,563 seguidores. En su última publicación, Francisca ha logrado un total de 58,691 likes delos usuarios de Instagram. Esto fue lo que publicó: “Y como este es el mes de las fiestas, comedera, música y fotos, aquí les dejo el resultado de las fotos que nos hicimos en Rep. Dom en el #MAYIKINGDOM de mi querida amiga @mamiayi A ella le sobra talento y siempre con pilas nuevas Ahora porfavor presten especial atención a mi madre ¡Que modelo ! tuve que hacer un reel porque me gustan toooodasss las fotos ” y puedes verla justo aquí abajo.

4- J Balvin: 40,548 Likes

J Balvin sigue a las tres celebridades superiores con un total de 51,397,251 seguidores. En su cuenta (@jbalvin), el artista es popular por compartir fotos y videos de su vida profesional y personal. En su post más reciente obtuvo 40,548 likes. “Abrí mis ojos y encontré AMIGOS… ya vieron el video oficial, qué tal mi actuación?”, escribió en ella.

5- Alexa Dellanos: 37,838 Likes

Finalmente, echamos el cierre a este ranking con Alexa Dellanos, la influencer con una comunidad de 9,325,806 followers en Instagram. Sus posteos en (@alexadellanos) también provocan mucho furor, hasta el punto de lograr en su última publicación un total de 37,838 me gusta.

Estas son las publicaciones con más tendencia del momento en Instagram. Como fijo que sabes, esto de la fama es algo cambiante y día a día va cambiando.

