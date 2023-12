¿Sufres de estrés en estas fiestas? El condado de Los Ángeles te ayuda a superarlo

Para Patricia Guerrero, una inmigrante mexicana que radica en Santa Clarita, California, al norte del condado de Los Ángeles, las festividades decembrinas son una época que le causan mucha tristeza.

“Hay días que me da depresión y paso tirada en la cama. No me quiero levantar”, dice.

Pero hubo una época en que la pasaba peor. “Durante los 14 años que no tuve un estatus migratorio, me sentía más mal en esta temporada porque no podía viajar a México y reunirme con mi familia”.

Y aún ahora que ya es residente de Estados Unidos, dice que de todos modos, la invade la tristeza, porque debido a lo caro que están los boletos de avión y el costo de vida, tiene que esperar a que pase la Navidad para conseguir pasajes cuyo precio no sea excesivo.

El día más duro – dice – es la Nochebuena.

“Me entra la lloradera por no estar en la cena con mi viejecita de 86 años y mis hermanos. Y aunque hacemos videollamada, nada me quita la melancolía”.

Añade que su estado de ánimo se agrava porque siente que la Navidad en Estados Unidos es muy fría.

“Allá en México amanecemos en Navidad, bailando, cantando, disfrutando la vida; aquí a las 10 de la noche, la fiesta se acaba”.

Patricia dice que trata de contrarrestar su desconsuelo, manteniéndose ocupada lo más que puede para no pensar.

Los días de fiesta en diciembre son un tiempo de gozo y celebración, pero también pueden causar estrés, soledad y sentimientos de depresión.

El Departamento de Salud Mental ha puesto a disposición de los residentes del condado de Los Ángeles, servicios para apoyar a quienes presenten síntomas de depresión, ansiedad, aislamiento, soledad; o simplemente para aquellos que se sienten abrumados y con presiones financieras relacionadas con los festejos.

“No podemos ignorar los momentos difíciles que mucha de nuestra comunidad tiene que pasar día a día. Esta es una época en la que las presiones financieras se notan más porque queremos comprar regalos y cosas para la familia”, dice Deborah Villanueva, doctora en salud del comportamiento y trabajadora social clínica del Departamento de Salud Mental del Condado de Los Ángeles.

Agrega que también tenemos que considerar que todavía estamos lidiando con las secuelas emocionales de la pandemia de covid-19.

“Mucha gente perdió sus trabajos y seres queridos, familia y amistades cercanas, de los que no pudieron despedirse, aquí y en sus países de orígen. Aunque han pasado tres años, no hemos logrado sanar completamente. Hemos sufrido mucho. Así que apenas estamos en recuperación y procesando como comunidad”.

A todo eso, comenta que debemos considerar que hay mucha incertidumbre en el mundo y en nuestras comunidades.

De manera que en una temporada que tradicionalmente es de alegría y celebración, hay bastante estrés, altos niveles de depresión y ansiedad.

“Es muy importante que estemos cerca y unidos con nuestros familiares”.

Pero también recomienda varias prácticas para lidiar con el estrés y otros aspectos negativos que suelen traer estas fechas: comer y dormir bien, tener bajos niveles de estrés; y si es necesario hablar con un profesional de la salud mental y hasta con un líder religioso.

“Debemos reconocer cuando no estamos bien y pedir ayuda”.

Para aquellas personas que están ocupadas con dos o tres trabajos, les aconseja hacer conciencia de que ese doble o triple esfuerzo, lo están haciendo por su familia, pero pueden organizarse para manejar mejor su tiempo.

“Tal vez les quedan 15 minutos para irse a caminar un rato, comer y descansar; y para hacer algún tipo de ejercicio de relajación”.

La doctora Villanueva dice que si la compra de regalos nos está causando mucho estrés esta Navidad, en lugar de algo material, tal vez se pueda regalar un obsequio manual, que nosotros mismos podamos hacer.

“A veces lo que se necesita es recordar en las fiestas todas esas memorias hermosas de la familia que traen alegría”.

Incluso dice que si alguien en la familia quiere tocar asuntos políticos controversiales, que genera estrés y discusiones, lo mejor es establecer límites y decir cosas como que ‘hoy no es el momento para hablar de eso’.

Subraya que este ciclo de fiestas es un momento para honrarnos a nosotros mismos, y mostrar autonomía y resiliencia.

Acceso a servicios

¿A dónde podemos buscar ayuda para nuestra salud mental en el condado de Los Ángeles?

La doctora Villanueva explica que en la línea de crisis 988, cualquier persona que necesite apoyo o algún tipo de guía puede llamar.

Asimismo pueden hablar al 1-800-854-7771, o visitar el sitio dmh.lacounty.gov/get-health-now donde los pueden canalizar para recibir servicios de apoyo como terapia para la familia, les dicen dónde encontrar bancos de comida, y puede que ayuda para pagar la renta y otros recursos.

“Estos servicios son 100% gratuitos, funcionan los 7 días a la semana, las 24 horas, y se dan a todos sin importar el estatus migratorio; y son en español e inglés”.