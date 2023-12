Revelan impactantes imágenes de decenas de detenidos palestinos desnudos en la Franja de Gaza

Mientras los combates continúan en torno a Jan Younis y el norte de Gaza, está circulando en redes sociales un video que muestra a decenas de hombres palestinos detenidos por Israel.

En las imágenes, verificadas por la BBC, se ve a los hombres desnudos hasta quedar en ropa interior, arrodillados en el suelo y custodiados por soldados israelíes.

Se cree que los hombres fueron arrestados en Beit Lahia, en el extremo norte de la Franja de Gaza.

Cuando se le preguntó sobre el video, un portavoz del gobierno israelí dijo a la BBC que los hombres detenidos estaban todos en edad militar y habían sido “descubiertos en áreas que se suponía que los civiles habían evacuado hace semanas”.

Un medio de comunicación local dice que uno de los hombres es un respetado periodista.

En el video se ve a decenas de hombres alineados en una acera a los que, según parece, les dijeron que se quiten los zapatos, que están esparcidos por la calle. Soldados israelíes y vehículos blindados los vigilan.

